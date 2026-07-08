Wolff admite que Russell no puede adaptarse al Mercedes de la F1 2026

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El director de Mercedes, Toto Wolff, reconoce abiertamente los problemas de adaptación de George Russell con el W17 de la F1 2026.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

George Russell parecía estar destinado a ser derrotado por su compañero Andrea Kimi Antonelli en el Gran Premio de Gran Bretaña 2026, pero una desafortunada avería en el Mercedes del piloto italiano le acabó sacando no solo del podio, sino de la zona de los puntos, mientras que un accidente final de Max Verstappen aupó al británico hasta la segunda posición en el momento de cruzar la bandera a cuadros.

Ese segundo puesto en Silverstone, junto al cero de su compañero, permite a Russell recortar su desventaja frente a Antonelli en el mundial de pilotos, pero las sensaciones realmente dicen lo contrario, y es que el italiano se siente mucho más cómodo con el W17, tal y como demuestra con su ritmo de carrera cada fin de semana.

De hecho, en declaraciones a Sky Sports F1, el jefe del equipo, Toto Wolff, reconoció abiertamente que Russell tiene problemas con su adaptación al W17

"Lo mejor del día es que estoy muy contento por George y por todo el equipo porque, como saben, ha tenido algunos fines de semana difíciles. De alguna manera, no se termina de adaptar al coche".

"Ayer y anteayer tuvimos problemas con la velocidad en recta. Y, ya sabes, a veces un piloto necesita sentirse cómodo en el coche, y él no lo está. Y pese a todo, conseguir un segundo puesto en Silverstone es algo que me alegra mucho por él", explicó Toto Wolff.

¿Qué dijo Russell tras la carrera de Silverstone?:

Tras la carrera, fue el propio Russell quien admitió que que "no merecía estar" en esa segunda posición y que en parte se debía al infortunio de su rival y compañero.

En ese sentido, Toto Wolff quiso equiparar las cosas, afirmando que hasta ahora ambos han tenido sus momentos de mala suerte y que la temporada es muy larga, por lo que Russell sólo debería preocuparse por resolver lo que en este momento le impide sentirse cómodo al volante de su coche.

"Ambos han tenido la suerte y mala suerte del año: Kimi dos veces mala suerte y George una, pero la temporada es larga. Ahora solo necesita seguir creyendo que puede hacerlo. Encontrar, ya sabes, esos pequeños problemas en el coche que le están causando esas dificultades en este momento", concluyó el director de Mercedes en la Fórmula 1.

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Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

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