Márquez, en modo ataque en Motegi para llevarse la sprint
Marc Márquez lleva días avisando de sus intenciones de salir al ataque de ahora hasta que termine el curso, con tal de agotar sus opciones de revalidar el título, y eso hizo este sábado en Motegi, donde sumó su séptimo triunfo del curso en una sprint.
22ª victoria al Sprint de Marc Márquez
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Motegi (Enviado Especial).- El actual campeón volvió a hacer bueno el primer golpe de gas para llegar a la primera curva por delante de Jorge Martín, que se quedó sin posibilidad de contestar y que escudó al puntal de Ducati durante las 12 vueltas de la prueba corta. Una vez abrió un hueco de seis décimas, ya en el tercer giro, el corredor de Cervera (Lleida) se centró en gestionar ese cojín, que osciló entre las ocho décimas y los dos segundos y pico, para darle un bocadito a la clasificación.
Un mordisco que inicialmente era de tres puntos y que después pasó a ser de cinco, como consecuencia de la sanción de una posición que los comisarios aplicaron tanto a Martín como a Enea Bastianini, los dos que inicialmente debían subirse al podio; por rozar la zona verde que marca los límites de pista en el último giro. Con estas penalizaciones, el segundo puesto fue para Diogo Moreira, que firmó su mejor resultado desde que está en MotoGP.
Bastianini pasó a la cuarta plaza, justo por delante de Ai Ogura (quinto), que culebreó desde la undécima plaza que ocupó en la parrilla en el momento de la salida.
Vale la pena destacar el accidente que partió el pelotón en dos en la primera frenada, después de que Alex Márquez midiera mal el momento de trincar los frenos. El de Gresini se fue al suelo y se llevó por delante a Pedro Acosta, quien, a su vez, arrolló a Fabio Di Gianntinio. Antes de terminar la carrera, los comisarios informaron de su intención de revisar la acción, que puede acarrear sanción para el menor de los hermanos Márquez.
Marco Bezzecchi, el único de todos los pilotos que optó por la goma media trasera –todos los demás eligieron la blanda–, concluyó el sexto, un segundo por delante de Johann Zarco, que fue el séptimo.
Raúl Fernández fue el octavo, a la vez que Fabio Quartararo lo hizo el noveno y como el primero de los representantes de Yamaha, por más que cruzara la meta a más de diez segundos del ganador. El top ten lo cerró Fermín Aldeguer, la segunda Ducati de la tabla en una jornada agridulce para la compañía de Borgo Panigale.
Merece una reflexión el destrozo que la mayoría de motos hizo a los compuestos traseros, que terminaron abiertos por la zona central, probablemente debido al reciente reasfaltado del circuito.
Clasificación Sprint de MotoGP del GP de Japón 2026:
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Abandono
|Puntos
|1
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|12
|
20'50.376
|12
|2
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|12
|
+2.754
20'53.130
|2.754
|9
|3
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|12
|
+2.466
20'52.842
|7
|4
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|12
|
+2.508
20'52.884
|0.042
|6
|5
|A. Ogura Trackhouse
|79
|Aprilia
|12
|
+5.992
20'56.368
|3.484
|5
|6
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|12
|
+6.984
20'57.360
|0.992
|4
|7
|J. Zarco LCR
|5
|Honda
|12
|
+8.088
20'58.464
|1.104
|3
|8
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|12
|
+8.817
20'59.193
|0.729
|2
|9
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|12
|
+10.586
21'00.962
|1.769
|1
|10
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|12
|
+11.129
21'01.505
|0.543
|11
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|12
|
+13.632
21'04.008
|2.503
|12
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|12
|
+15.209
21'05.585
|1.577
|13
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|12
|
+19.873
21'10.249
|4.664
|14
|S. Chantra Honda
|15
|Honda
|12
|
+19.983
21'10.359
|0.110
|15
|M. Viñales Tech3
|12
|KTM
|12
|
+20.469
21'10.845
|0.486
|16
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|12
|
+21.894
21'12.270
|1.425
|17
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|12
|
+35.442
21'25.818
|13.548
|18
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|12
|
+41.284
21'31.660
|5.842
|19
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|11
|
+1 Vuelta
21'16.513
|1 Vuelta
|dnf
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|0
|
+12 Vueltas
18.721
|11 Vueltas
|Abandono
|dnf
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|0
|
+12 Vueltas
18.872
|0.151
|Abandono
|dnf
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|0
|
+12 Vueltas
18.926
|0.054
|Abandono
|Ver resultados
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