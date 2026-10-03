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Crónica de carrera
MotoGP GP de Japón

Márquez, en modo ataque en Motegi para llevarse la sprint

Marc Márquez lleva días avisando de sus intenciones de salir al ataque de ahora hasta que termine el curso, con tal de agotar sus opciones de revalidar el título, y eso hizo este sábado en Motegi, donde sumó su séptimo triunfo del curso en una sprint.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

22ª victoria al Sprint de Marc Márquez

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Motegi (Enviado Especial).- El actual campeón volvió a hacer bueno el primer golpe de gas para llegar a la primera curva por delante de Jorge Martín, que se quedó sin posibilidad de contestar y que escudó al puntal de Ducati durante las 12 vueltas de la prueba corta. Una vez abrió un hueco de seis décimas, ya en el tercer giro, el corredor de Cervera (Lleida) se centró en gestionar ese cojín, que osciló entre las ocho décimas y los dos segundos y pico, para darle un bocadito a la clasificación.

Un mordisco que inicialmente era de tres puntos y que después pasó a ser de cinco, como consecuencia de la sanción de una posición que los comisarios aplicaron tanto a Martín como a Enea Bastianini, los dos que inicialmente debían subirse al podio; por rozar la zona verde que marca los límites de pista en el último giro. Con estas penalizaciones, el segundo puesto fue para Diogo Moreira, que firmó su mejor resultado desde que está en MotoGP

Bastianini pasó a la cuarta plaza, justo por delante de Ai Ogura (quinto), que culebreó desde la undécima plaza que ocupó en la parrilla en el momento de la salida. 

 

 

Vale la pena destacar el accidente que partió el pelotón en dos en la primera frenada, después de que Alex Márquez midiera mal el momento de trincar los frenos. El de Gresini se fue al suelo y se llevó por delante a Pedro Acosta, quien, a su vez, arrolló a Fabio Di Gianntinio. Antes de terminar la carrera, los comisarios informaron de su intención de revisar la acción, que puede acarrear sanción para el menor de los hermanos Márquez. 

Marco Bezzecchi, el único de todos los pilotos que optó por la goma media trasera –todos los demás eligieron la blanda–, concluyó el sexto, un segundo por delante de Johann Zarco, que fue el séptimo. 

Raúl Fernández fue el octavo, a la vez que Fabio Quartararo lo hizo el noveno y como el primero de los representantes de Yamaha, por más que cruzara la meta a más de diez segundos del ganador. El top ten lo cerró Fermín Aldeguer, la segunda Ducati de la tabla en una jornada agridulce para la compañía de Borgo Panigale. 

Merece una reflexión el destrozo que la mayoría de motos hizo a los compuestos traseros, que terminaron abiertos por la zona central, probablemente debido al reciente reasfaltado del circuito.

Clasificación Sprint de MotoGP del GP de Japón 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 12

20'50.376

       12
2 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 12

+2.754

20'53.130

 2.754     9
3 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 12

+2.466

20'52.842

       7
4 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 12

+2.508

20'52.884

 0.042     6
5 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 12

+5.992

20'56.368

 3.484     5
6 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 12

+6.984

20'57.360

 0.992     4
7 France J. Zarco LCR 5 Honda 12

+8.088

20'58.464

 1.104     3
8 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 12

+8.817

20'59.193

 0.729     2
9 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 12

+10.586

21'00.962

 1.769     1
10 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 12

+11.129

21'01.505

 0.543      
11 Italy L. Marini Honda 10 Honda 12

+13.632

21'04.008

 2.503      
12 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 12

+15.209

21'05.585

 1.577      
13 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 12

+19.873

21'10.249

 4.664      
14 Thailand S. Chantra Honda 15 Honda 12

+19.983

21'10.359

 0.110      
15 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 12

+20.469

21'10.845

 0.486      
16 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 12

+21.894

21'12.270

 1.425      
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 12

+35.442

21'25.818

 13.548      
18 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 12

+41.284

21'31.660

 5.842      
19 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 11

+1 Vuelta

21'16.513

 1 Vuelta      
dnf Spain P. Acosta KTM 37 KTM 0

+12 Vueltas

18.721

 11 Vueltas   Abandono  
dnf Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 0

+12 Vueltas

18.872

 0.151   Abandono  
dnf Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 0

+12 Vueltas

18.926

 0.054   Abandono  
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