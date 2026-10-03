Márquez, en modo ataque en Motegi para llevarse la sprint

Motegi (Enviado Especial).- El actual campeón volvió a hacer bueno el primer golpe de gas para llegar a la primera curva por delante de Jorge Martín, que se quedó sin posibilidad de contestar y que escudó al puntal de Ducati durante las 12 vueltas de la prueba corta. Una vez abrió un hueco de seis décimas, ya en el tercer giro, el corredor de Cervera (Lleida) se centró en gestionar ese cojín, que osciló entre las ocho décimas y los dos segundos y pico, para darle un bocadito a la clasificación.

Un mordisco que inicialmente era de tres puntos y que después pasó a ser de cinco, como consecuencia de la sanción de una posición que los comisarios aplicaron tanto a Martín como a Enea Bastianini, los dos que inicialmente debían subirse al podio; por rozar la zona verde que marca los límites de pista en el último giro. Con estas penalizaciones, el segundo puesto fue para Diogo Moreira, que firmó su mejor resultado desde que está en MotoGP.

Bastianini pasó a la cuarta plaza, justo por delante de Ai Ogura (quinto), que culebreó desde la undécima plaza que ocupó en la parrilla en el momento de la salida.

Vale la pena destacar el accidente que partió el pelotón en dos en la primera frenada, después de que Alex Márquez midiera mal el momento de trincar los frenos. El de Gresini se fue al suelo y se llevó por delante a Pedro Acosta, quien, a su vez, arrolló a Fabio Di Gianntinio. Antes de terminar la carrera, los comisarios informaron de su intención de revisar la acción, que puede acarrear sanción para el menor de los hermanos Márquez.

Marco Bezzecchi, el único de todos los pilotos que optó por la goma media trasera –todos los demás eligieron la blanda–, concluyó el sexto, un segundo por delante de Johann Zarco, que fue el séptimo.

Raúl Fernández fue el octavo, a la vez que Fabio Quartararo lo hizo el noveno y como el primero de los representantes de Yamaha, por más que cruzara la meta a más de diez segundos del ganador. El top ten lo cerró Fermín Aldeguer, la segunda Ducati de la tabla en una jornada agridulce para la compañía de Borgo Panigale.

Merece una reflexión el destrozo que la mayoría de motos hizo a los compuestos traseros, que terminaron abiertos por la zona central, probablemente debido al reciente reasfaltado del circuito.