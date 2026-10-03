Martín: "Una vuelta más y habría parado por el neumático; estoy enfadado conmigo por tocar el verde"

Sábado dispar para Jorge Martín en Motegi. El líder del Mundial de MotoGP arrancó la jornada consiguiendo una bestial pole, con récord de la pista incluido, en el Gran Premio de Japón. Pero la carrera al sprint le resultó más complicada, no pudiendo luchar por la victoria por problemas con el neumático trasero y acabando con una polémica sanción, aunque con todo pudo amarrar un podio.

El español de Aprilia no pudo defenderse de Marc Márquez en la salida, ya que el de Ducati le rebasó en las dos primeras curvas y puso pies en polvorosa hacia su séptima victoria en carrera corta en este 2026. 'Martinator' trató de mantenerse cerca del #93, pero desde el ecuador de la carrera comenzó a tener problemas con el neumático trasero, que sufrió un pronunciado desgaste en el renovado asfalto de la pista nipona.

El problema fue cada vez más fuerte, tanto que Enea Bastianini y Diogo Moreira le cogieron rodando en tercera y cuarta posición. En mitad de las dificultades, tanto Martín como Bastianini rozaron el verde mínimamente en la curva 10 en la última vuelta, una curva con sensor, lo que les acarreó la sanción de perder una posición. Moreira se benefició con un segundo puesto en casa de Honda, y Martín se conformó con un tercer puesto que le deja con 7 puntos de ventaja en la general sobre Márquez.

"Después de 7 u 8 vueltas, el neumático trasero, en el flanco izquierdo, ha empezado a caer. En las últimas dos no podía abrir gas en la recta, estaba perdiendo mucho tiempo", empezó diciendo el campeón de 2024 sobre sus problemas con la goma en la realización internacional. "En la última vuelta he hecho todo lo posible para que Bastianini no me pasase. No sé dónde he tocado el verde, estaba centrado en no hacerlo. No creo que lo haya hecho, pero miraré las imágenes".

Tras haber visto que sí había tocado el verde, Martín se mostró más comprensivo en DAZN, aunque enfadado consigo mismo por un error que le ha hecho perder dos puntos muy valiosos: "Es una pena. Estoy un poco enfadado conmigo mismo por el hecho de tocar el verde, porque al final es una posición gratis, que era mía. Ha sido un fallo grande. Pero estaba tan concentrado en intentar salir bien de esa curva 10 que he tenido que salir con más ángulo, y quizás eso haya hecho que toque el verde. No era consciente de que había tocado el verde, pero lo he visto luego".

Posteriormente, el madrileño incidió sobre qué le pasó con el neumático: "Pero bueno, contento con la posición. Una vuelta más y habría parado en boxes: no había más, me caía en cada curva y no podía acelerar. Cuando llevaba cinco vueltas he empezado a notar que el neumático estaba mal, en la curva 5. Y luego poquito a poco he ido a peor. Las tres últimas vueltas, con la moto recta, no podía acelerar. He intentado cortar gas, he quitado toda la potencia que había, pensaba que sería suficiente, pero aun así me han cogido".

"Cuando he salido de la curva 10 he escuchado muy cerca a Enea. He intentado traccionar lo mejor posible, intentando usar el lateral de la goma, pero eso ha hecho que toque el verde".

Martín está seguro de que podría haber acabado aún más cerca de Márquez: "Ha sido el primer podio de Aprilia en Japón, creo que estamos haciendo un gran trabajo, estamos pilotando muy cerca de Ducati y de Marc, y hoy creo que sin la goma así hubiese seguido a Márquez hasta el final. Seguramente habría sido muy difícil pasarle, porque es complicado, pero habría estado mucho más cerca".

La gran incógnita ahora será la carrera larga, en la que el desgaste podría obligar a usar la goma dura con carcasa reforzada sin haberse probado en los entrenamientos: "No lo sé. Ahora el equipo analizará. Está claro que el neumático blando ya no era una opción para mañana, pero claro, ahora hay que ver también la goma media. O sea, yo llego a tener este problema mañana y me tendría que retirar. Entonces va a ser una buena pregunta, hemos tenido más problemas que Marc, pero Pecco Bagnaia también lo ha tenido, estamos sufriéndolo todos. Habrá que decidir qué probar en el Warm Up para competir en carrera", valoró el #89 para cerrar.