Wolff la suelta: "Habría preferido que esto hubiera pasado en 2021..."

El GP de Gran Bretaña terminó detrás del coche de seguridad, para gran decepción de muchos aficionados en Silverstone. Los abucheos resonaron por las gradas, aunque parte de esa reacción fue provocada por un error de comunicación.

Las pantallas de tiempos mostraron brevemente el mensaje "Safety Car ending", pero más tarde se demostró que era incorrecto. La FIA aclaró posteriormente que el mensaje nunca debería haber aparecido y que fue causado por un problema de software.

El organismo rector también confirmó en un comunicado que se habían seguido los procedimientos correctos, concretamente el Artículo B5.13.5, que establece que debe completarse una vuelta adicional después del procedimiento de desdoblamiento.

"A menos que el Director de Carrera considere que la presencia del Safety Car sigue siendo necesaria, una vez que el mensaje 'los coches doblados pueden adelantar ahora' haya sido enviado a todos los Competidores de acuerdo con el Artículo B5.13.4c, el Safety Car volverá a boxes al final de la vuelta siguiente", establecen los reglamentos deportivos.

Los procedimientos del coche de seguridad se endurecieron después del GP de Abu Dhabi de 2021, cuando el director de carrera Michael Masi relanzó la prueba tras permitir que solo los cinco coches doblados entre los aspirantes al título adelantaran al coche de seguridad.

Aunque el procedimiento actual privó a los aficionados de un emocionante duelo en la última vuelta este domingo, Wolff se mostró satisfecho de que el reglamento se hubiera aplicado correctamente.

"Habría preferido que esto hubiera pasado en 2021. Eso era más importante", bromeó Wolff al hablar con la prensa escrita. "Pero es bueno que se haya seguido el reglamento".

The FIA clarified that the procedures have been followed correctly and that the 'Safety Car Ending' message was cause by a software issue Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El jefe de Mercedes reconoció que una resalida habría sido sin duda más entretenida, pero subrayó que los finales de carrera detrás del coche de seguridad son simplemente parte de la Fórmula 1.

"A veces no da para el final más emocionante. Sin duda, desde el punto de vista del espectáculo, a todo el mundo le habría encantado ver a Lewis con un blando contra nosotros y quizá luchando con Leclerc", dijo Wolff.

"Pero esto es un deporte. El espectáculo sigue al deporte, y no al revés. Así que está bien que la FIA tomara esa decisión".

Al final, la decisión de no relanzar la carrera aseguró a George Russell la segunda posición y 18 valiosos puntos para el campeonato. Mientras Ferrari llamó a Lewis Hamilton a boxes para montar neumáticos nuevos, Mercedes optó por quedarse fuera y priorizar la posición en pista.

Al igual que su jefe de equipo, Russell se mostró satisfecho de que se hubieran seguido los procedimientos y argumentó que dirección de carrera no debería tratar el final de una prueba de forma diferente a un periodo de coche de seguridad en otra vuelta.

"Por supuesto, es una pena que cualquier carrera termine detrás del coche de seguridad. Pero entonces vuelves a Abu Dhabi 2021, y así son simplemente las carreras", dijo Russell.

Russell argues the FIA should not adjust the procedures for a safety car at the end of the race Photo by: Ben Stansall / Pool /AFP via Getty Images

"Nadie puede planificar que alguien tenga un incidente, y la forma en que la F1 y la FIA lo gestionan no debería ser diferente al final de la carrera en comparación con el inicio de la carrera".

"Obviamente, hubo mucha charla después de Abu Dhabi 2021. Si miras realmente el número de carreras que han terminado bajo coche de seguridad en los últimos 20 años, en realidad no son muchas".

"Así que, como he dicho, es una pena, pero ¿qué puedes hacer? No creo que deba ser diferente."