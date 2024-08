Wolff: "Buena relación con los Verstappen, pero cometí un error en 2021"

Toto Wolff dejó claro en Zandvoort este viernes que Max Verstappen no será piloto de Mercedes en 2025. El jefe del equipo insinuó entre líneas a Andrea Kimi Antonelli será el sustituto de Lewis Hamilton y dijo que se llegó a un consenso con los Verstappen durante las vacaciones de verano sobre que hacer un movimiento así antes de 2025 no era factible.

Sin embargo, el austriaco mantiene la esperanza a largo plazo. Ante una pregunta de Motorsport.com sobre cómo veía sus palabras sobre que los caminos de Mercedes y Verstappen deberían cruzarse más pronto o más tarde, Wolff dijo: "En algún lugar todavía tengo esa sensación, sólo que no sé cuándo será. Si es en 2026 o tres años después, no lo sé".

Una parte importante para que eso suceda, según Toto Wolff, es su buena relación con los Verstappen. Entre risas, comparó al padre de Max consigo mismo: "Me he llevado bien con Jos toda la vida, quizá también porque los dos somos un poco iguales".

El director de Mercedes elogia a los Verstappen sobre todo por su sinceridad en las conversaciones que han tenido en los últimos años: "Creo que hemos tenido una muy buena relación desde que Max entró en el radar y desde que empezó a pilotar en los monoplazas".

"La conversación en mi casa en Viena fue la primera gran reunión de Fórmula 1 que tuvieron", dijo Wolff. "Siempre entendimos cómo funcionarían las cosas para ellos y para nosotros. Debido a eso, creo que el respeto mutuo también se mantuvo en todo momento".

Más sobre Wolff y Verstappen: Fórmula 1 Wolff revela conversaciones con Verstappen en verano y 'habla' de Antonelli

En 2021, la Fórmula 1 estuvo sometida a una gran tensión debido a la intensa lucha por el título entre Red Bull y Mercedes, o más concretamente entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, algo que también tensó la relación entre Wolff y los Verstappen.

"Tuvimos un momento tenso después de Silverstone. Esa temporada nos pasó factura a todos. Fue tan intensa que todos sentimos que las cosas no estaban del todo bien en ese momento. Lo que realmente salió mal es que cometí un error después de Silverstone. No llamé a Jos ese mismo día y debería haberlo hecho. Pero no le llamé porque todo el mundo estaba muy enfadado y también porque me encontré con Paul Monaghan [ingeniero jefe de Red Bull] en el pitlane, quien me aseguró que Max realmente estaba bien y que no pasaba nada".

"Me dejé llevar por esa información en lugar de llamar yo mismo a Jos como había hecho hasta ahora para preguntarle '¿está bien Max?'. Yo tengo un hijo aficionado al karting, así que sé lo que se siente como padre cuando pasa algo así".

"Luego, por supuesto, tuvimos el final drama de Abu Dhabi y también todas las carreras anteriores, como la de Arabia Saudí. Entonces las relaciones no fueron buenas durante ese año, pero en la temporada siguiente volvimos a estar en la misma onda. A partir de entonces, las cosas volvieron a ir bien".

A la pregunta sobre cómo se restablecieron exactamente las relaciones, Toto Wolff apunta a una carrera concreta: "Empezó con una conversación que tuvimos Jos y yo durante el fin de semana de Singapur 2022. Las cosas mejoraron a partir de ahí, también porque ambos tenemos una forma muy similar de entender las carreras. Podíamos decirnos el uno al otro 'no hicimos esto o lo otro como tocaba'. No somos perfectos, pero hay que hablar de ello abiertamente y con transparencia. En el calor de ese momento y con toda la emoción, a veces tienes una visión muy cerrada de las cosas", concluyó.

Russell cerrará la puerta a compartir equipo con Verstappen: Fórmula 1 Por qué a Russell le encantaría tener a Verstappen como compañero en Mercedes

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!