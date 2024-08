Por qué a Russell le encantaría tener a Verstappen como compañero en Mercedes

Tras los últimos acontecimientos, es cierto que parece poco probable que Max Verstappen esté en un Mercedes el año que viene. Sin embargo, George Russell habría estado bastante contento de compartir garaje con el neerlandés y dejó entrever en Zandvoort que no temía a nadie como compañero de equipo.

"Creo en mí mismo. Además, durante tres años he tenido como compañero de equipo al que creo que es el mejor piloto de todos los tiempos. En estas tres temporadas he rendido bien en comparación con él, así que no, no temo a nadie".

De hecho, a Russell le gustaría tener un compañero de equipo fuerte en 2025, ya que cree que es lo que necesita un equipo si quiere luchar por los primeros puestos: "Se ha visto con otros equipos que priorizan a un piloto por encima de otro. Eso puede funcionar a veces, pero creo que normalmente necesitas a dos pilotos empujándose mutuamente si quieres luchar por el campeonato".

"Si uno está delante, entonces el otro tiene que ser segundo para restar puntos a sus rivales. Creo que a Red Bull le molesta bastante el hecho de que ambos pilotos no estén rindiendo a un nivel similar ahora".

Russell no tiene un papel directo en la toma de decisiones de Mercedes, aunque reconoce que ha hablado de su futuro compañero con el jefe del equipo, Toto Wolff.

"Toto me ha pedido mi opinión varias veces, pero tenemos más o menos el mismo pensamiento. Creo que sobre todo quiere asegurarse de que estoy cómodo con la decisión que tomo. Pero aunque no lo estuviera, obviamente no es mi equipo. Le he dicho a Toto que no me siento incómodo con nadie. He dicho 'si fuera mi elección, quizás iría a por este piloto', pero al final depende de Toto", añadió.

"Nadie cree que Verstappen sea batible, pero yo sí lo creo"

Russell no ha ocultado en las reuniones internas de Mercedes que estaría encantado de enfrentarse a Max Verstappen: "Lo he dicho [internamente]. Hipotéticamente, me encantaría ser compañero de equipo de Max porque ahora es visto como el mejor, al igual que Lewis lo fue durante sus años en Mercedes".

"Nadie pensaba que un tipo que acababa de pasar tres años en Williams pudiera competir e incluso batir a un siete veces campeón del mundo. Con Max, la gente lo ve igual ahora: nadie cree que se le pueda batir, pero yo creo que sí y sólo hay una forma de demostrarlo", dijo el piloto británico.

En otras palabras, a Russell le encantaría tener a Verstappen a su lado para demostrar que puede ganarle con el mismo coche: "No todos los pilotos tienen esa mentalidad. He leído entrevistas de pilotos que dicen que no les gustaría tenerle como compañero. Siempre me sorprende mucho cuando leo eso".

"No sé lo que piensan los demás, pero yo sé lo que pienso y después de tres años con Lewis, también sé lo que piensa. Sé que Max, Fernando [Alonso] y Lewis [Hamilton] tienen una mentalidad muy parecida, pero parece que no todo el mundo piensa así", concluyó.