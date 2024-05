Williams F1 reconoce conversaciones con Newey para un reencuentro

Adrian Newey anunció a principios de esta semana que dejará su actual equipo, Red Bull, a principios del próximo año, debido a que no estaba satisfecho con muchos aspectos de su trabajo allí últimamente.



El acuerdo al que Newey ha llegado con Red Bull significa que será agente libre a partir de marzo de 2025, lo que ha abierto la puerta a varios equipos para intentar hacerse con sus servicios.



Aunque se cree que Adrian Newey está indeciso sobre lo que hará a continuación, se le ha vinculado con mucha fuerza a un fichaje por Ferrari, que quiere contar con él para ayudar a impulsar sus esperanzas junto a la ya confirmada llegada de Lewis Hamilton para 2025.



Sin embargo, Ferrari no es el único equipo interesado en Newey, ya que Aston Martin parece haber hecho una gran oferta para que el genio británico se una a ellos.



Y ahora Williams también se ha lanzado al ruedo, con el jefe del equipo James Vowles explicando que tuvo conversaciones con Newey la semana pasada, una vez que se anunció que saldría de Red Bull.



En declaraciones en exclusiva a Motorsport.com sobre lo sucedido, Vowles dijo: "Conozco a Adrian desde hace tiempo y hablé con él el viernes. Estoy seguro de que volveremos a hablar en breve".

James Vowles, director del equipo Williams Racing Foto: Motorsport Images

"Es un icono de nuestro deporte. No hay duda de ello. Cada equipo en el que ha estado, pasando por Williams, ha hecho coches campeones. Y eso no es una casualidad. Sería negligente por mi parte no hablar con él. Así de sencillo", añadió.



Newey no es un desconocido para Williams, ya que fue uno de los artífices de su periodo más exitoso y de dominio en la Fórmula 1 a principios de los 90.



Llegó a la escudería en 1991 y, junto al entonces director técnico Patrick Head, ayudó a crear el todopoderoso FW14B que le dio a Nigel Mansell el título de campeón del mundo en 1992.



Los coches que diseñó ganaron los títulos de 1993, 1996 y 1997, antes de irse a McLaren y ayudar a la escudería de Woking a conseguir los siguientes títulos.



Vowles dijo que la contratación de Newey le ayudaría a reunir al "equipo de ensueño", aunque admitió que sus conversaciones aún no estaban avanzadas.



"Creo que, como Williams, tenemos mucho trabajo por hacer", dijo. "Con Adrian o no, nuestra tarea es enorme. Adrian lo haría más fácil, pero esa es la cuestión".



"Creo que también tenemos que ser sensatos al respecto. Nuestras conversaciones con él han sido muy cortas. Pero pese a ello, ¿estamos en conversaciones? Sí. Conversaciones muy cortas. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿sería un dream team? Sí", concluyó James Vowles.