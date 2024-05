Newey, libre de ir a cualquier equipo de F1 en 2025 tras salir de Red Bull

El equipo Red Bull anunció el miércoles por la mañana que Adrian Newey dejaría la escudería a principios del año que viene tras decidir que ya no deseaba seguir formando parte de los campeones del mundo. Seguirá trabajando para los de Milton Keynes hasta principios de 2025, lo que incluirá el hipercoche RB17, y mientras, asistirá a las carreras.

Sin embargo, parece que ya no desempeñará un papel activo en los desarrollos técnicos del conjunto, y no participará en las reuniones sobre el futuro progreso del monoplaza. Aunque originalmente Adrian Newey tenía contrato hasta finales de 2025, y contaba con una cláusula de no competencia que podría haberle dejado fuera otros doce meses, sus representantes legales acordaron con Red Bull una separación anticipada.

La escudería anunció que el contrato del diseñador finalizará en el primer trimestre del próximo año, y parece que a partir de marzo será en teoría cuando pueda quedar libre para unirse a un equipo rival. Inevitablemente, otros se interesaron por él, y se sabe que tanto Aston Martin como Ferrari le hicieron unas interesantes ofertas para hacerse con sus servicios.

Parece que Adrian Newey descartó cualquier interés en Aston Martin, pero Ferrari sigue siendo una opción, y algunos especulan con que Fred Vasseur se reunió en privado con él el martes para tratar de avanzar las cosas. Y aunque todavía no hay ningún acuerdo cerrado, es probable que las negociaciones continúen mientras el director de los de Maranello hace un esfuerzo personal para tratar de convencer al diseñador de que se una a tiempo para la llegada de Lewis Hamilton en 2025.

El momento de la disponibilidad del británico no es perfecto en términos de empezar a trabajar con las nuevas reglas técnicas de 2026, ya que gran parte de los conceptos de diseño ya estarán en su lugar en el instante en el que pueda empezar a contribuir. Sin embargo, llega lo suficientemente pronto como para que su influencia se deje sentir y tenga un impacto potencial en cómo se agitan las cosas en el futuro.

Uno de los rivales de Red Bull dice que están atónitos de que la puerta esté abierta para que Adrian Newey se pueda unir como pronto para ayudar a 2026, ya que podría perjudicar tanto a la escudería campeona del mundo a la hora de ayudar a sus contrincantes a avanzar.

La situación se comparó con la del entonces director de McLaren, Martin Whitmarsh, que aceptó que Brawn GP usara motores Mercedes en 2009. Eso ayudó a la escudería a ganar el título mundial y arrebatar a los de Woking su contrato de propulsores, relegando a su rival a años en el desierto.

Un director de equipo, que no quiso dar su nombre, dijo: "Sería un desastre absoluto para Red Bull si Adrian [Newey] se fuera antes de tiempo para unirse a un rival. Christian [Horner] quedaría como un completo idiota, igual que hizo Whitmarsh en McLaren cuando le entregó a Brawn GP las llaves de Mercedes, lo que dio el pistoletazo de salida a sus años de dominio en la Fórmula 1".

Turbulencias en Red Bull F1

La salida de Adrian Newey de Red Bull se produjo tras el terremoto de inicios de temporada por una lucha de poder interna. Los acontecimientos posteriores derivaron en una guerra civil en la que se vieron implicados los propietarios de las bebidas energéticas en Tailandia y Austria, además de otros altos cargos de la empresa.

Christian Horner intentó mantener las cosas bajo control en la escudería, pero la salida del diseñador no ayudará a calmar a los que temer que pueda haber más marchas en el futuro. Equipos rivales sugirieron que hubo una afluencia de interés por puestos de trabajo del personal de Red Bull en los últimos meses, mientras que el futuro de Max Verstappen sigue incierto.

Aunque el propio director de la escudería insiste en que el neerlandés está comprometido con ellos a corto plazo, eso no impidió que Mercedes haga todo lo posible por intentar atraerlo. El padre del piloto, Jos Verstappen, ya advirtió a principios de año que Red Bull corría el riesgo de explotar si Christian Horner seguía al mando, y la salida de Adrian Newey no ha hecho más que dar alas a su teoría.

En declaraciones a De Telegraaf, dijo: "El equipo está en riesgo de desmoronarse, ya lo temía a principios de año. Para la paz interna, es importante que las personas clave permanezcan a bordo, ahora no es el caso, Newey se va y a principios de año parecía que Helmut [Marko] también se marcharía, eso no es bueno para el futuro".

Las facciones dentro de Red Bull que intentaron deshacerse de Christian Horner en los últimos meses pueden tener otra oportunidad ahora para llevar a cabo su plan tras la salida de Adrian Newey, y utilizarlo como el aviso de la necesidad de un cambio en las altas esferas para evitar que todo se desintegre.

