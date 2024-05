Un equipo de F1 solicita la superlicencia para Antonelli pese a su edad

Las especulaciones sobre la posibilidad de que Andrea Kimi Antonelli se haga con un asiento en la Fórmula 1 este año se dispararon después de que al joven piloto de Mercedes se le concedieran varias jornadas para probar un coche con especificaciones de 2021 con el fin de que se familiarice con un monoplaza de la máxima categoría del automovilismo.

Además, se supo durante el fin de semana del Gran Premio de Miami que se presentó una solicitud a la FIA para que se le conceda al italiano la superlicencia, a pesar de que no tendrá la edad mínima de 18 años hasta agosto. No está claro de qué equipo procede la solicitud, y si se trata solo de una licencia de entrenamientos o para ser titular.

Los rumores apuntan a que es Williams quien que quiere evaluar a la joven estrella con vistas a sustituir a Logan Sargeant si el estadounidense no mejora su decepcionante inicio de campaña. Durante el viernes en la ciudad de Florida, el director del conjunto, James Vowles, restó importancia a la posibilidad de que estuviera presionando a Andrea Kimi Antonelli, pero admitió que el norteamericano necesitaba mejorar.

"No sé nada de lo que está pasando con las pruebas de Mercedes en este momento", dijo. "Estamos buscando, como todo el mundo, en la alineación de pilotos para el próximo año, y tenemos nuestro propio programa de jóvenes pilotos. En el caso de Kimi [Antonelli], no puedo decir en el nivel que está, en el caso de que se suba al coche este año, siempre he dicho desde el principio que es una meritocracia".

"Logan [Sargeant] tiene que ganarse su asiento y, de momento, tiene algunos objetivos difíciles en los que tiene que acercarse mucho más a Alex [Albon], pero, de momento, no hay nada en el radar para sustituirle", aseguró.

Cualquier movimiento para conseguir la aprobación de la superlicencia para el italiano requeriría el apoyo de las distintas comisiones de seguridad de la FIA, y cuando se le preguntó a un portavoz de la FIA por la solicitud de una exención por ser menor de edad, dijo: "Hemos recibido esta solicitud y la estamos estudiando, pero hay un proceso a seguir y se requieren múltiples personas/comisiones para votar y estar de acuerdo, ya que precisa un cambio de reglas".

Aunque un salto de Andrea Kimi Antonelli a la Fórmula 1 sería algo a tener en cuenta, James Vowles dijo que su mayor quebradero de cabeza en este momento no era el rendimiento de sus pilotos, sino sacar más partido a su coche: "Tenemos problemas mucho mayores que resolver que los pilotos. Alex ha pilotado a nivel de campeón y, de momento, no está sumando puntos".

"Tenemos que mejorar nuestro coche de cara al futuro, esa es mi principal preocupación", indicó. "Lo que hacemos con los pilotos en 2025 o 2026, muchos de los que estamos aquí estamos resolviendo dónde vamos a estar el año que viene, y de eso hay opciones sobre la mesa, pero es demasiado pronto para decirlo. En el sentido de Kimi, hay que recordar que hace solo veinte meses que estaba en un coche de F4, es un gran paso hacia un coche de Fórmula 1 en tan poco tiempo".

Por ahora, James Vowles dijo que su trabajo consistía en hacer todo lo posible para ayudar a Logan Sargeant en su tarea de ser más rápido: "Al final del año [2023], se acercó a Alex, que es lo que quiero que haga, pero esa progresión tenía que continuar. Tenía que llegar a un punto en el que no estuviera una décima por detrás de él, sino que le desafiara y le superara, y todavía estamos en ese camino".

"Sin embargo, como he dicho todo el tiempo, es una meritocracia, gánate tu puesto ahora, y él tiene más trabajo que hacer", añadió. "También es uno de los veinte mejores pilotos de Fórmula 1 del mundo en la parrilla, y hay una razón para ello. Aquí en Miami y en su gran premio de casa, me lo pongo sobre los hombros y le apoyo porque eso es lo que deberíamos estar haciendo en este momento, está en el coche, seguirá en el coche, y mi trabajo aquí es apoyarle".

