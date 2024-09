Williams quiere a Colapinto en la F1 2025 mediante Sauber

El director del equipo Williams, James Vowles, cree que "hay que dejar correr a los buenos pilotos" mientras sopesa trabajar con Audi para encontrar un asiento como titular y permanente en la Fórmula 1 para Franco Colapinto.

El argentino comenzó el año en la Fórmula 2, pero lo ascendieron para las últimas nueve carreras de F1 como compañero de Alex Albon en lugar de Logan Sargeant, que había sufrido para mejorar su rendimieto de la temporada pasada.

Colapinto estuvo a la altura en su debut en el Gran Premio de Italia y, a pesar de un fuerte accidente en los entrenamientos de Bakú, se recuperó para superar a Albon en clasificación antes de sumar sus primeros puntos siendo octavo en la carrera del domingo.

Pero aunque su estado de forma ha sido impresionante, la carrera de Colapinto con Williams está en un callejón sin salida -al menos para la próxima temporada-, ya que al final de este curso, tendrá que dejar paso al actual piloto de Ferrari, Carlos Sainz, al que ficharon como compañero de equipo de Albon para 2025 a principios de las vacaciones de verano.

Solo queda un asiento disponible en la parrilla para la próxima temporada, en Sauber, que se convertirá en Audi un año después, y en una entrevista exclusiva con Motorsport.com, Vowles insistió en que estaba abierto a conversaciones que permitieran a Colapinto ocupar ese lugar junto a Nico Hulkenberg en la escudería rival.

"En dos carreras ha demostrado al mundo que merece un puesto en la Fórmula 1", dijo Vowles.

"Por supuesto que estará con nosotros, pero lo que espero de verdad es que sin duda esté compitiendo. Así que quiero una posición para él en la que esté corriendo en 2025 e idealmente en la Fórmula 1", aseguró el director de Williams sobre el futuro del piloto de 21 años.

"Lo que significa que sólo queda un equipo. Veremos qué podemos organizar allí".

"Siempre he sido un firme creyente de que hay que dejar correr a los buenos pilotos, así que veremos si podemos encontrar una manera de trabajar con Audi en esa circunstancia. Eso es lo que estaba insinuando para el año que viene".

"Vamos a ver en qué acaba todo, porque tenemos nuestra alineación de pilotos consolidada; creo que sigue siendo la alineación adecuada para Williams, ya que estamos creciendo y convirtiéndonos en carne de campeones del mundo".

"Pero estoy increíblemente orgulloso, casi como un padre, de lo que Franco ha logrado, y quiero que tenga éxito, y también la forma correcta de tenerlo de vuelta aquí en Williams es asegurándose de que sigue formando su carrera. Tan sencillo como eso".

Sobre si sería posible una salida pero a su vez que Colapinto siga perteneciendo a Williams, Vowles respondió: "No voy a entrar en los acuerdos contractuales, pero siempre estará dentro del grupo. Y eso es lo que hay que saber, pero eso no significa que no pueda correr en otro sitio".