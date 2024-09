Vídeo: la anécdota de Colapinto con su ingeniero a las cuatro de la mañana

Desde que se anunció que Franco Colapinto sustituiría a Logan Sargeant durante el resto de la temporada 2024 de Fórmula 1, el argentino se volvió toda una sensación en el paddock, y no solo por su talento, que le permitió sumar sus primeros puntos en la categoría tras finalizar octavo en el Gran Premio de Azerbaiyán, sino que también por su naturalidad.

El piloto de Pilar se quedó a las puertas de ese pequeño premio en su estreno en el Gran Premio de Italia, pero dos semanas después pudo materializar su actuación con cuatro unidades que ayudan a su equipo Williams a acercarse a Haas en la pelea por la séptima posición en el mundial de constructores. Y ese logro salió a relucir en su encuentro con los medios de comunicación tras la jornada del domingo, en donde reveló una curiosa anécdota con su ingeniero.

Al parecer, uno de sus ingenieros, llamado Marco, y muy posiblemente de apellido Fuga, porque es uno de los responsable en el plano de ingeniería en carrera de la escudería de Grove, le envió un correo electrónico a las cuatro de la mañana, cuando Franco Colapinto estaba dormido, y se lo tomó con mucho humor porque no lo vería hasta despertarse por la mañana.

"No durmió nada, nada, el pobre. Me mandó un correo a las cuatro de la mañana, me levanté, lo vi y le dije, 'pero, Marco, a las cuatro me mandaste un correo, ¿te pensabas que iba a verlo?', me lo podías mandar por la mañana, me quería demostrar que se había ido a dormir tarde", comentó el argentino con muchas risas. "Es un capo, es un capo, Marco".

Aunque lo más importante para él es que se está adaptando a las exigencias de la máxima categoría del automovilismo a gran velocidad, y parte de ello se debe a la ayuda de todos en el conjunto británico: "Me están ayudando mucho, todos los ingenieros, todo el equipo, para entender mejor el coche, a ir cogiendo ritmo y, en especial, a entender los neumáticos, que son muy difíciles en la Fórmula 1. Estoy dando pasos grandes poco a poco, y entendiendo mejor el coche, así que estoy muy feliz".

