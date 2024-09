"Es magia negra", Russell señala con fuerza a los neumáticos de F1

La carrera del GP de Azerbaiyán 2024 de F1 pareció tener dos rondas distintas para George Russell, incapaz de superar a sus rivales en la primera parte y siendo a menudo el más rápido en la segunda. Al final, recogió el podio tras el accidente de Sergio Pérez y Carlos Sainz, pero admite que debería haber sido quinto y señala a los neumáticos.

Ni en la rueda de prensa de la FIA ni el canal oficial de la categoría, F1TV, el inglés se cortó, y primero resumió: "Subimos al podio, pero fue una carrera muy extraña. En la primera mitad de la carrera fuimos muy lentos, estábamos a 1,.5 segundos del ritmo, era bastante desastroso. En las últimas 20 vueltas fui un segundo más rápido que Piastri y Leclerc y tres décimas más rápido que Max, Checo y Carlos".

"Era el mismo circuito, el mismo piloto, el mismo coche. La única diferencia es que simplemente pasamos de un neumático amarillo [medio] a un neumático blanco [duro]. Sinceramente, en realidad es bastante exasperante que cambie tanto, estoy un poco desconcertado. Tenemos que entender por qué, entenderlo mejor".

Aunque Mercedes ha demostrado inconsistencia con sus dos monoplazas a lo largo del año entre una sesión y otra, Russell no cree que sea un tema de su equipo, y señala a las gomas. "No se trata solo de Mercedes, se trata de todos los equipos y todos los pilotos. En una sesión eres rápido y en la siguiente no. Y solo hay una cosa que cambia", comentó refiriéndose a los neumáticos.

"Es magia negra. Creo que ni siquiera la gente que fabrica los neumáticos [Pirelli] entiende los neumáticos. Pero... creo que probablemente todos necesitemos volver a tener conversaciones serias sobre lo que está pasando".

"No somos el único equipo que habla de esto", insistió. "Es bastante frustrante para todos nosotros a veces cuando no entiendes las fluctuaciones en el rendimiento entre una sesión Q1 y una Q2, por ejemplo, o de un stint a otro".

Russell, que en todo momento fue consciente de que el podio le cayó del cielo por el famoso incidente en la penúltima vuelta, defendió que las escuderías trabajan demasiado como para tener que depender del vaivén de rendimiento de los neumáticos: "Tenemos a 2.000 personas trabajando duro para darnos el coche más rápido. Y durante 20 vueltas de la carrera teníamos un monoplaza que luchaba cómodamente por la victoria. Durante las otras 20 vueltas, teníamos un coche que probablemente ni siquiera debería haber estado en los puntos".

