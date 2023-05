Vídeo: Alonso elogió a Stroll... ¡viéndole por las pantallas!

"No tenía a nadie por delante, a nadie por detrás y me dediqué a acabar la carrera y un poco a mirar las pantallas", dijo Alonso tras el GP de Miami. Allí logró su cuarto podio en cinco carreras, pero no pudo plantar batalla a los Red Bull y nadie de los pilotos de detrás se la pudo plantar a él, por lo que tuvo una carrera "bastante en solitario".

Eso le permitió, como ya ha hecho otras veces, mirar las pantallas del circuito de Miami para seguir primero la remontada de Max Verstappen y luego interesarse por cómo le iba a su compañero Lance Stroll. Y eso fue lo que más llamó la atención, cómo no solo vio uno de los adelantamientos del canadiense, sino que además lo elogió. (Mira el vídeo a continuación)

A falta de siete vueltas para el final, Stroll, que el sábado había caído en la Q1 de la clasificación y salió muy atrás, adelantaba a Alexander Albon para ponerse 13º, y pese a rodar a toda velocidad (hacía vueltas rápidas personales en esos momentos), Alonso abrió la radio y dijo: "¿En qué posición está Lance? Genial adelantamiento en la curva 1".

Luego, en rueda de prensa, le preguntaron al español cómo pudo verlo, y aunque admitió que pensaba que Stroll había superado a un Alpine y no a un Williams, restó importancia al hecho de poder estar atento a todo.

"Creo que en este circuito tenemos grandes pantallas de televisión en algunas de las curvas de baja velocidad, por lo que fue muy fácil seguir la carrera por televisión".

Ahí entró en escena Max Verstappen, que estaba a su derecha, y recordó el episodio de la anterior carrera, en la que Alonso también ayudó a Stroll por radio: "¡Eres como un entrenador de vida! En la última carrera le dijiste algo como '¡prueba mi equilibrio de frenos!".

Y Alonso contestó: "Le vi uno adelantar a los Alpine, o al Alfa Romeo y tenía curiosidad de qué posición era". Pero Checo Pérez le interrumpió: "Le estabas diciendo ¡por el interior, por el interior! por el exterior!". Eso hizo reír a Alonso, que remató. "Fue una carrera un poco inesperada y solitaria para nosotros. Pensábamos tener una carrera más difícil".

Precisamente de entre los varios adelantamientos que Stroll hizo para acabar 12º (salía 18º), el canadiense de Aston Martin también destacó el que hizo a Albon y Alonso elogió: "Me divertí un poco adelantando a Alex en la curva 1. Pero, a posteriori, podríamos haber parado en boxes unas vueltas antes para tratar de alcanzar la décima posición".

"Ha sido un fin de semana para aprender, lo cual haremos, y tengo muchas ganas de llegar a Imola", concluyó Lance.