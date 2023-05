Alonso: "Red Bull es inquebrantable. Tal vez en Mónaco o Barcelona..."

Fernando Alonso logró su cuarto podio en cinco carreras en este GP de Miami 2023 de F1 en el que solo vio amenazada su posición tras hacer su parada.

El asturiano se mantuvo segundo en la salida por detrás de Sergio Pérez y por delante de Carlos Sainz, que le adelantó en el turno de paradas. Sin embargo, y aunque no había podido hacer nada para defenderse del ganador Max Verstappen, pasó a Sainz en pista para terminar tercero, haciendo en los últimos giros además sus mejores vueltas personales.

"El coche es increíble", dijo cuando le recordaron sus podios en la F1 2023. "Pero sí, fue una carrera un poco en solitario hoy. Y no había nada que hacer realmente delante de nosotros con los Red Bull delante y detrás".

Alonso admitió que esperaba un mejor ritmo de Ferrari, pero finalmente para ser tercer ni siquiera necesitó que se aplicara a Sainz los cinco segundos de sanción por superar la velocidad máxima permitida en el pitlane: "Tal vez esperábamos una oposición un poco más fuerte, pero los Ferrari estuvieron un poco peor de lo esperado. Así que sí. No es fácil. Nunca es fácil, pero fue una carrera en solitario".

Además de a Sainz, Alonso disfrutó de la dulce oportunidad de superar a su ex compañero Esteban Ocon en la vuelta 29, cuando el francés todavía no había parado. Ante la pregunta de si disfrutó de las batallas, dijo: "Sí, siempre es divertido. En la salida, obviamente estábamos en el lado malo de la parrilla. Estábamos un poco preocupados pero sí, todo salió bien. Subimos al podio y vamos a por el triplete de Imola, Mónaco y Barcelona, donde ojalá podamos seguir".

Precisamente en las siguientes carreras (la semana que viene no hay gran premio) tiene puesto el punto de mira Alonso, que cuando le preguntaron si podrán dar caza a Red Bull Racing, mencionó dos carreras: "Creo que a principios de año lograr un podio era increíble. Ahora, después de cuatro podios, obviamente queremos más, y al menos un segundo puesto, pero los dos Red Bull siempre son inquebrantables y siempre son súper rápidos. Pero como dije, tal vez en Mónaco, tal vez Barcelona... tengamos una posibilidad".

Antes de esas dos citas llegará el GP de Emilia Romagna en Imola, el próximo 21 de mayo en Imola. Allí Alonso llegará en la cómoda tercera posición del mundial de pilotos, nada menos.

Las declaraciones de Alonso en DAZN F1

"Muy bien, la verdad es que súper contento. Al final nunca sabes las carreras cómo van a salir y tenía un poco de preocupación por salir por la parte sucia. Me fui un poco a la izquierda y vi que Checo y Carlos tampoco habían salido demasiado bien y pude mantener esa segunda posición que era importante para los neumáticos en el primer stint. Alargamos mucho la primera parada, y luego en el segundo stint teníamos mucho más ritmo que nuestros rivales con neumáticos duros, y tuvimos una carrera un poco solitaria. No tenía a nadie por delante, a nadie por detrás y me dediqué a acabar la carrera y un poco a mirar las pantallas para ver dónde iba Max y ver si tenía posibilidad de sumar más puntos".

"Ha sido creo la mejor carrera, me decían ahora, en cuanto a distancia con el líder. Nunca habíamos estado tan cerca, así que hay que sacar muchas cosas positivas. Pero ha sido un fin de semana extraño: en los libres no fuimos muy competitivos, luego en clasificación conseguimos un muy buen ritmo y ahora en carrera, como siempre los domingos, el coche va muy bien. Pero bueno, llegan carreras donde el domingo es menos importante, como Mónaco o Barcelona, así que tenemos que encontrar algo los sábados, como tiene a lo mejor Ferrari, que siempre va muy rápido y luego el domingo desaparecen un poco".

"Hemos perdido algunos puntos con Mercedes, que ha sumado con los dos coches, pero lo recuperaremos en las próximas carreras".