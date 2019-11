Vettel, preocupado por los problemas de Ferrari en Abu Dhabi

El primer día de entrenamientos del GP de Abu Dabi no fue fácil para Sebastian Vettel y Ferrari. El alemán acabó la jornada cuarto, a poco más de cuatro décimas de Valtteri Bottas, el más rápido.

Sin embargo, el piloto de Mercedes el domingo tendrá que salir desde la parte trasera de la parrilla por montar una nueva unidad de potencia, y las diferencias con Hamilton fue mínima para ambos pilotos de Ferrari.

Sin embargo, fueron evidentes los problemas del SF90 en el tercer sector de la pista de Yas Marina, y tanto Vettel en FP1 como Leclerc en FP2 sufrieron un accidente en la antepenúltima curva.

"Sufrimos un poco con los mismos problemas que en la última carrera: sabemos que en estas curvas de alta velocidad perdemos algo y no somos tan rápidos como los demás", dijo Vettel a Sky Sport F1 HD al final del día.

"Especialmente en el tercer sector sufrimos mucho cuando el neumático se sobrecalienta y el coche se vuelve muy difícil de conducir. En cuanto superas el límite, todo se complica, pero estamos aquí para buscar el límite".

"Sin embargo, nos esforzaremos al máximo para mejorar la configuración, y esperamos que sea suficiente para luchar por algo importante. Pero lo entenderemos mejor el sábado".

Ausente el jueves en el circuito al estar presente en el nacimiento de su tercer hijo, a Vettel le preguntaron este viernes por el incidente en Brasil con Leclerc y la posterior reunión en Maranello.

"No creo que haya mucho más que entender. Ambos estamos descontentos con el resultado, porque no acabamos la carrera. Sin embargo, creo que ambos somos adultos, hablamos entre nosotros y con Mattia (Binotto) y tratamos de analizar todo al máximo y luego pasar página. Está claro que no queremos que vuelva a suceder", concluyó.

¡Disfruta de los cascos de los pilotos para el GP de Abu Dhabi 2019!

Galería Lista Casco de Sebastian Vettel, Ferrari 1 / 13 Foto de: JMD Jens Munser Designs Casco de Sebastian Vettel, Ferrari 2 / 13 Foto de: JMD Jens Munser Designs Casco de Sebastian Vettel, Ferrari 3 / 13 Foto de: JMD Jens Munser Designs Casco de George Russell, Williams Racing 4 / 13 Foto de: MDM Designs Casco de George Russell, Williams Racing 5 / 13 Foto de: MDM Designs Casco de Lando Norris, McLaren 6 / 13 Foto de: JMD Jens Munser Designs Casco de Lando Norris, McLaren 7 / 13 Foto de: JMD Jens Munser Designs Casco de Lando Norris, McLaren 8 / 13 Foto de: JMD Jens Munser Designs Casco de Lando Norris, McLaren 9 / 13 Foto de: JMD Jens Munser Designs Romain Grosjean, Haas F1 10 / 13 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 11 / 13 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pierre Gasly, Toro Rosso STR14 12 / 13 Foto de: Erik Junius Casco de Daniel Ricciardo, Renault F1 Team 13 / 13 Foto de: Renault F1

