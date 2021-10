Vettel ve peligrar la F1 e "inútiles" los motores híbridos

El tetracampeón del mundo, que participa activamente en cuestiones medioambientales y de sostenibilidad, cree que la hoja de ruta actual de la F1 en cuanto a motores más ecológicos y combustibles sostenibles no es tan agresiva como debería.

Cree que existe el peligro de que la categoría se quede estancada mientras el mundo cambia rápidamente, lo que podría provocar una gran presión a la Fórmula 1 en el futuro.

En declaraciones a un reducido grupo de medios entre los que estaba Motorsport.com, en una amplia entrevista, Vettel dijo que los jefes de la F1 debían despertar y darse cuenta de que se tenía que hacer mucho más de lo que se estaba planeando en este momento.

Cuando se le preguntó si sentía un dilema entre su preocupación por el medio ambiente y ser un piloto de F1, Sebastian Vettel contestó: "Lo hay, y creo que es válido porque la Fórmula 1 no es verde".

"Creo que vivimos en una época en la que tuvimos innovaciones y posibilidades de hacer que la Fórmula 1 también fuera verde sin perder nada del espectáculo, de la emoción, de la velocidad, del desafío, de la pasión".

"En todo caso, tenemos tanta gente inteligente y tanto poder de ingeniería en todo el paddock que podríamos encontrar soluciones. Pero las reglas actuales, creo que son muy emocionantes, el motor es súper eficiente, pero es inútil".

"No va a ser una fórmula de motor que veremos en las carreteras en dos años cuando la gente decida comprar un coche nuevo, por ejemplo".

"Por lo tanto, se puede argumentar, ¿cuál es la relevancia? Creo que hay ciertas cosas de las que la gente está hablando para el futuro del deporte en cuanto a reglas, que podrían modificar el cambio y pasar a cambios más relevantes".

"Creo que eso sería algo bueno para la Fórmula 1, y también algo vital".

"Pero si no lo hacen, creo que no soy tan optimista. Si no llegan esos cambios, creo que la Fórmula 1 desaparecerá. Y probablemente con razón".

"Estamos en una etapa en la que sabemos que hemos cometido errores y no tenemos tiempo para seguir cometiendo errores".

La Fórmula 1 como líder tecnológico que lidere el camino

La F1 está actualmente enfrascada en discusiones con los fabricantes de motores sobre futuras reglas de motores desde la temporada 2025 o 2026, cuando espera pasar a utilizar combustibles totalmente sostenibles.

El plan es que la F1 funcione con un combustible creado en laboratorio a partir de residuos biológicos, pero Vettel cree que esa dirección no es la correcta.

Por el contrario, sugiere que la F1 debería liderar la carga tecnológica y acelerar los combustibles sintéticos, en lugar de simplemente estar contento de presentar productos E10 que ya están disponibles en las gasolineras.

"No soy un especialista exactamente en todos los combustibles, pero apoyo más los combustibles sintéticos que de los biocombustibles", explicó..

"Con los biocombustibles, obviamente requiere obtener el carbono de algún lugar y creo que podría haber algunos problemas o complicaciones en ello".

"Creo que lo correcto es que la Fórmula 1 busque una manera de encontrar combustibles renovables o una fórmula para combustibles sintéticos o el uso de combustibles sintéticos en el futuro".

"Pero tal y como está ahora, tendremos un motor instalado el próximo año y vamos a tener un contenido de solo el 10% de los combustibles electrónicos en el monoplaza, lo que desde el punto de vista tecnológico no es una revolución".

"Ya puedes comprar ese combustible en las gasolineras desde hace varios años como cliente en todo el mundo. Así que no es una novedad".

"No creo que coincida con el tipo de ambiciones que tiene la Fórmula 1 de ser un líder tecnológico. Así que seamos proactivos y lideremos el camino de simplemente reaccionar a lo que ya existe".

"Para los combustibles sintéticos creo que tenemos la misma oportunidad. Pero me temo que también vamos a reaccionar en lugar de ser nosotros los que lideremos el camino, porque los motores estarán congelados desde 2022".

“Se habla de que algo podría cambiar antes, pero estará congelado hasta al menos 2025, probablemente hasta 2026, por lo que eso significa otros cinco años sin progreso".

"Creo que eso pondrá a nuestro deporte bajo una gran presión, porque siento que en esos cinco años habrá muchos cambios que se aplicarán en todo el mundo y pondrán presión a quienes no han aplicado ningún cambio".

Vettel cree que una mejor ruta para la F1 sería alentar a sus mejores talentos de ingeniería a crear un combustible más sostenible que ayude a reducir la contaminación bombeada por los más de mil millones de coches propulsados ​​por motores de combustión que seguirán en las carreteras durante las siguientes décadas".

"Siento que podríamos usar nuestros recursos, es decir, la inteligencia que hay en la Fórmula 1, con todas las personas inteligentes que la forman y con los recursos, las instalaciones y también el dinero que la Fórmula 1 tiene para gastar", continuó el de Aston Martin Racing.

"Quiero decir, no olvidemos que llevamos los últimos casi 10 años con un motor que es súper eficiente, y le hemos exprimido mucha potencia, pero básicamente no tiene relevancia para los coches de calle y la próxima generación de automóviles, y que tuvo enormes costes".

“Probablemente cada fabricante gastó más de mil millones en el desarrollo de ese motor en esos años. Ese dinero se puede encontrar y usar, o al menos una parte, para impulsar las causas correctas".

"Así que ahí es donde me detengo y digo... no sé cuál es exactamente la mejor solución. Pero siento que tenemos que empezar a hacerlo ahora, en lugar de discutir durante otros cinco años, y mientras tanto pasar cinco años sin hacer nada".

