F1 2021: así va el cara a cara en carrera entre compañeros

En la Fórmula 1, tu primer rival es tu compañero, ya que es con el único con el que te puedes comparar directamente al contar ambos con el mismo coche y el apoyo del mismo equipo. Por ello, recopilamos el duelo en las carreras de la temporada 2021, viendo cómo va el cara a cara hasta ahora.

Sí, hay detalles que condicionan los resultados y que muchas veces son ajenos al propio piloto, por eso advertimos de que no pretendemos dictaminar quién es mejor, ni siquiera quién está haciendo mejor año. Hay que tener en cuenta que los abandonos, en su mayoría, son provocados por averías o incidentes generados por un rival, pero esquivar problemas también es un arte.

Nuestra comparación de compañeros de equipo en la posición final del gran premio (los domingos) proporciona información sobre el rendimiento el día de la carrera con la diferencia respectiva entre los compañeros de equipo en meta siempre que ambos pilotos lleguen hasta el final.

Aclaraciones:

-Si ha habido abandono, se contabiliza.

-En el caso de no empezar la carrera, como le sucedió a Leclerc en Mónaco, no se tiene en cuenta ese resultado.

-En caso de que un piloto sea doblado, no se calcula la diferencia de tiempo que ha perdido respecto a su compañero, pero eso no indica que el compañero no haya sido doblado también.

(¡Pero ojo! Acabar más carreras por delante de tu compañero no te garantiza quedar mejor que él en el Mundial...)

Mercedes

Lewis Hamilton 9-2 Valtteri Bottas 1º Bahrein 3º (+36,6) 2º Emilia Romagna Abandono 1º Portugal 3º (+33,5) 1º España 3º (+26,6) 7º Mónaco Abandono 15º (+6,4) Azerbaiyán 12º 2º Francia 4º (+11,7) 2º Estiria 3º (+11,2) 4º (+28,5) Austria 2º 1º Gran Bretaña 3º (+11,1) 2º Hungría Abandono

Red Bull

Max Verstappen 9-2 Sergio Pérez 2º Bahrein 5º

(+51,3) 1º Emilia Romagna 11º (+1:07) 2º Portugal 4º (+10,6) 2º España 5º (+47,8) 1º Mónaco 4º (+20,5) Abandono Azerbaiyán 1º 1º Francia 3º (+8,8) 1º Estiria 4º (+47,4) 1º Austria 6º (+57,9) Abandono Gran Bretaña 16º 9º Hungría Abandono

McLaren

Daniel Ricciardo 2-9 Lando Norris 7º (+19,6) Bahrein 4º 6º (+27,5) Emilia Romagna 3º 9º (+24,0) Portugal 5º 6º España 8º (Doblado por el líder) 12º (Doblado por el líder) Mónaco 3º 9º (+4,1) Azerbaiyán 5º 6º (+11,8) Francia 5º 13º (+45,3) Estiria 5º 7º (+40,3) Austria 3º 5º (+14,0) Gran Bretaña 4º 11º Hungría Abandono



Aston Martin

Lance Stroll 6-5 Sebastian Vettel 10º Bahrein 15º (doblado por el líder) 8º Emilia Romagna Abandono 14º (+0,7) Portugal 13º 11º España 13º (+5,4) 8º (Doblado) Mónaco 5º Abandono Azerbaiyán 2º 10º (+12,2) Francia 9º 8º Estiria 12º (+9,1) 13º Austria 17º (Doblado por el líder) 8º Gran Bretaña Abandono Abandono Hungría 2º (descalificado)

Alpine

Esteban Ocon 6-5 Fernando Alonso 13º Bahrein Abandono 9º Emilia Romagna 10º (+0,9) 7º Portugal 8º (+1,0) 9º España 17º (+32,0) 9º Mónaco 13º (+4,4) Abandono Azerbaiyán 6º 14º (Doblado por el líder) Francia 8º 14º (+10,9) Estiria 9º Abandono Austria 10º 9º (+4,0) Gran Bretaña 7º 1º Hungría 4º (+15,6)



Ferrari

Charles Leclerc 6-4 Carlos Sainz 6º Bahrein 8º

(+8,0) 4º Emilia Romagna 5º (+1,5) 6º Portugal 11º (+23,2) 4º España 7º (+20,1) No pudo salir Mónaco 2º 4º Azerbaiyán 8º (+3,9) 16º (Doblado por el líder) Francia 11º 7º (+12,5) Estiria 6º 8º (+4,0) Austria 5º 2º Gran Bretaña 6º (+39,2) Abandono Hungría 3º

AlphaTauri

Pierre Gasly 8-3 Yuki Tsunoda Abandono Bahrein 9º 7º Emilia Romagna 12º (+20,3) 10º Portugal 15º (Doblado por el líder) 10º España Abandono 6º Mónaco 16º (Doblado por el líder) 3º Azerbaiyán 7º (+3,9) 7º Francia 13º (Doblado por el líder) Abandono Estiria 10º 9º Austria 12º (Doblado por el líder) 11º (+3,2) Gran Bretaña 10º 5º Hungría 6º (+12,2)

Alfa Romeo

Kimi Räikkönen 6-5 Antonio Giovinazzi 11º Bahrein 12º (Doblado por el líder) 13º Emilia Romagna 14º (Doblado por el líder) Abandono Portugal 12º 12º España 15º (+15,3) 11º (+1,4) Mónaco 10º 10º Azerbaiyán 11º (+0,6) 17º Francia 15 11º Estiria 15º (+14,7) 16º (+7,9) Austria 14º 15º (+2,6) Gran Bretaña 13º 10º Hungría 13º (+2,4)

Haas

Mick Schumacher 9-2 Nikita Mazepin 16º Bahrein Abandono 16º Emilia Romagna 17º (+68,2) 17º Portugal 19º (+67,4) 18º España 19º (+49,8) 18º (+1,5) Mónaco 17º 13º Azerbaiyán 14º (+0,1) 19º Francia 20º (Doblado por el líder) 16º Estiria 18º (Doblado por el líder) 18º Austria 19º (+51,0) 18º (+1,5) Gran Bretaña 17º 12º Hungría Abandono

Williams

George Russell 7-3 Nicholas Latifi 14º Bahrein Abandono Abandono Emilia Romagna Abandono 16º Portugal 18º (Doblado por el líder) 14º España 16º (+11,4) 14º Mónaco 15º (+1,1) Abandono Azerbaiyán 16º 12º Francia 18º (Doblado por el líder) Abandono Estiria 17º 11º Austria 15º (+26,6) 12º Gran Bretaña 14º (+6,0) 8º (+1,2) Hungría 7º