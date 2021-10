¿Qué provocó la desastrosa parada de Sainz en Turquía?

Carlos Sainz completó un domingo sensacional en el GP de Turquía, donde remontó de la 19ª posición en parrilla (la penúltima), tras su cambio de motor el viernes, para acabar octavo.

Pero el ritmo del Ferrari del madrileño le podía haber llevado algo más lejos en el encharcado trazado de Istanbul Park si no hubiera sido por una parada en boxes de nada menos que ¡¡8,1 segundos!! en la vuelta 36 de las 58 programadas.

Esto le hizo perder posición con el Alpine de un aguerrido Ocon (que no paró ni una sola vez en boxes) y, sobre todo, la opción de atacar a Norris al final de carrera. De hecho, el madrileño acabó a solo cuatro segundos de su ex compañero en McLaren.

Cuando se le preguntó a Mattia Binotto, jefe de Ferrari F1, después de la carrera qué había pasado en el pitstop del español, respondió: "El pitstop en sí se terminó en lo que se puede considerar un tiempo normal, y luego la señal de las luces, que tiene que ser algo manual ahora cuando el cambio se ha completado, nunca fue recibida por el sistema".

"Así que hay algún fallo entre la señal manual y los sistemas que no fue perfectamente correcto, así que tenemos que analizarlo completamente, y de alguna manera es una lástima y una pena porque sabemos que el pitstop en sí se completó correctamente. Así que es una cuestión del aviso al sistema, y la liberación segura del coche".

Por su parte, Sainz no quiso entrar en lamentos y dejó claro que acabó satisfecho con su domingo, a pesar del inconveniente que supuso salir detrás del Alpine.

"Creo que no es un día para lamentarse o tener malos sentimientos. Ha sido un día muy positivo, y en el que he conseguido remontar con muy buen ritmo y haciendo algunos buenos adelantamientos minimizando los daños de la penalización del motor, que era el objetivo", comentó el español.

"Me he divertido mucho durante la carrera, sobre todo en el primer relevo, en el que se podía adelantar porque no había una trazada seca clara. Y por eso no puedo estar decepcionado, siempre te quedas con la sensación de qué hubiera pasado si... Sobre todo porque también nos costó mucho tiempo de carrera estar atrapados detrás de Ocon durante seis o siete vueltas. Pero es un día más para estar contentos que para estar demasiado decepcionados".