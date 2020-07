Raikkonen: "Dudo que Vettel y Ferrari tengan tan mala relación"

Sebastian Vettel dejará Ferrari a finales de 2020, después de que el equipo decidiera no renovarle y optase por fichar al español Carlos Sainz.

El pasado fin de semana en Austria, durante la primera carrera de la temporada 2020 de F1, el tetracampeón del mundo desveló que le sorprendió que Ferrari no le hubiera realizado una oferta de renovación. Su versión contrastaba con la explicación que dio el equipo sobre su salida.

Este cruce de palabras llevó a que muchos consideraran que la relación estaba completamente rota entre los de Maranello y el piloto alemán, pero para Kimi Raikkonen, quien fue su compañero en Ferrari de 2015 a 2018, la situación no es así.

Cuando Motorsport.com preguntó al finlandés si sentía que Ferrari había tratado injustamente a Vettel desde que se anunció su salida, Iceman respondió que no creía que la relación se hubiera estropeado tanto como la gente pensaba.

“Hablé con él cuando nos vimos el pasado fin de semana, y eso es todo lo qué sé”, contestó Raikkonen. "No sé qué está pasando allí porque no es asunto mío".

"Creo que es injusto comentar si alguien está siendo maltratado o no, porque no sé qué está pasando. Pero dudo que tengan una relación tan mala como la gente piensa”.

Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen en una rueda de prensa durante su etapa en Ferrari

El finlandés, que mantiene una buena relación con Vettel, dijo que la realidad sobre tema solo la conocen los protagonistas.

“A veces es así, dejas el equipo o eliges irte. Veremos qué sucede en su futuro, tenéis que preguntarle a él”.

Raikkonen señaló que es complicado entender la situación de Ferrari después de una sola carrera, en la que fueron superados en clasificación por Mercedes y Red Bull: "Estoy seguro de que pueden ser mucho más fuertes que el fin de semana pasado".

La salida de Raikkonen de Ferrari se hizo oficial después del Gran Premio de Italia de 2018, y el equipo anunció que Leclerc sería su sustituto. Entonces faltaban siete carreras para el final de esa temporada. Sin embargo, el actual piloto de Alfa Romeo dijo que el equipo no le trató de manera diferente una vez que se comunicó su marcha.

"No, absolutamente no", dijo Raikkonen, antes de explicar cómo cree que es la relación entre Vettel, Leclerc y el equipo en este momento. “Estoy seguro de que ambos reciben exactamente el mismo trato, porque para el equipo es beneficioso buscar el mejor resultado con ambos coches, así que no veo por qué harían otra cosa”.