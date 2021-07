Vettel elogia la defensa de Alonso al sprint, pero manda un recado

Sebastian Vettel vivió en primera persona el espectáculo que Fernando Alonso ofreció en la carrera clasificatoria al sprint del GP de Gran Bretaña el sábado. El cuatro veces campeón del mundo tuvo que claudicar ante la férrea defensa del asturiano en la batalla por el séptimo puesto final.

Después de una salida estelar, Alonso se encontró sufriendo en cuanto a ritmo ante el ataque de los McLaren de Norris y Ricciardo, que llegaban por detrás. El bicampeón del mundo de F1 se vio superado por ambos, a pesar de su dura defensa al final de las rectas, ante la falta de ritmo del Alpine.

Pero cuando Vettel llegó a la zaga del español a mitad de las 17 vueltas de la novedosa clasificatoria al sprint, el asturiano se hizo ancho y defendió con uñas y dientes su séptimo puesto.

"Evidentemente, al final me quedé atrapado detrás de Fernando. Pero él se defendió bien, era más rápido que yo en los lugares clave y por eso era difícil seguirle", reconoció Vettel.

"Pensaba que él tendría más problemas con los neumáticos, pero no ha sido así".

Cuando se le preguntó si cree que la defensa fue justa, el alemán respondió: "Sí, no lo sé. Creo que estuvo bien. No debería hacer algunos movimientos tan tarde porque yo no iba a ir realmente allí, así que fueron un poco innecesarios".

"Fue un poco confuso que cambiase de dirección en la zona de frenada. No sé qué pretendía".

Alonso finalmente aguantó la posición en la bandera a cuadros por menos de un segundo y saldrá este domingo, en el GP de Gran Bretaña, desde la séptima posición, compartiendo la cuarta fila de parrilla con el alemán.

Así saldrán los 20 pilotos de F1 en Silverstone