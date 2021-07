Primeras valoraciones de la F1 tras el estreno de la carrera al sprint

El director deportivo de la Fórmula 1 fue uno de los impulsores de la introducción del nuevo formato de carrera clasificatoria al sprint, que también se probará en Monza y en otro gran premio aún por determinar este año.

Antes del fin de semana de Silverstone, Brawn insistió en que los pilotos pelearían duro en la carrera corta y cree que lo visto el sábado en el circuito inglés le dio la razón.

Sin embargo, subrayó que, junto con la FIA y los equipos, la F1 llevará a cabo una revisión exhaustiva de cómo se desarrolló el fin de semana, y después de los dos eventos restantes harán los cambios necesarios, si el formato se adopta oficialmente para la próxima temporada.

“Creo que algo que todos hemos visto hoy es que un piloto de carreras es un piloto de carreras", dijo poco después de terminar la clasificatoria al sprint.

“Y nunca se lo van a tomar con calma, así que hubo muchas acciones a lo largo y ancho de la parrilla. Esa primera vuelta fue más o menos de morderse las uñas, trepidante, sensacional. Luego vimos los pequeños duelos durante el resto de la carrera”.

"La actuación de Fernando Alonso fue otra parte sensacional de la carrera. Tiene mi voto para lo más destacado de la carrera. Compraría una entrada para eso todos los días”.

“Estamos muy satisfechos. Dejaremos que se asiente la polvareda de este fin de semana, y luego pasaremos algún tiempo con la FIA y los equipos tratando de entender si existen evoluciones que podamos hacer”.

"No vamos a cambiar el formato fundamental este año. Creo que después de las tres carreras, podremos sentarnos y decidir hacia dónde vamos. Pero hasta ahora fue muy positivo".

Brawn admitió que la F1 ya ha señalado posibles mejoras, pero no quiso entrar en detalles, apuntando que "tenemos una lista de trabajo, tenemos cosas que queremos potenciar y mejorar”.

También subrayó que será "crucial" escuchar los comentarios de los aficionados tras el primer evento, y añadió: "Ahora ya estamos recibiendo comentarios masivos, comentarios positivos de nuestros fans en las redes sociales, porque es algo que les encantó”.

"Pero habrá aficionados que hagan algunos comentarios, y tal vez haya algunos que no lo entiendan o no lo aprecien y eso también lo tendremos en cuenta. Creo que tenemos que analizar el fin de semana en general, porque no veo nada que hayamos hecho que se aleje de un fin de semana normal. Creo que todo es un añadido”.

"Para mí, hay algunas cosas muy atractivas en este formato, como que todo el mundo corre con el mismo neumático en la clasificación. Seguimos teniendo variedad en la carrera, porque afortunadamente tenemos dos neumáticos que se pueden utilizar”.

Brawn admitió que uno de los aspectos más controvertidos del formato fue la asignación oficial de la pole position al ganador de la carrera al sprint, lo cual podría cambiarse.

"Tal vez sea algo en lo que tengamos que pensar. Si hay algún cambio en la nomenclatura de lo que estamos haciendo y pensar si la del viernes debe ser considerada la pole position", reconoció.

"Son cosas que hablaremos y discutiremos con la FIA y los equipos, pero creo que no podemos dejarnos frenar por la historia. Es decir, tenemos que respetar la historia, pero nunca debemos dejarnos frenar por ella".