Verstappen responde al pronóstico de Alonso: "Quizás sepan dónde están"

Cuando ni siquiera habían terminado los test de pretemporada, Fernando Alonso soltó una rotunda frase que no dejó a nadie indiferente: ya hay 19 pilotos que saben que no serán campeones este año. El pronóstico del asturiano hacía referencia al gigantesco dominio de Verstappen y Red Bull el pasado curso, que muchos dan por hecho que se repetirá en este 2024.

En la víspera de la primera cita, este miércoles en el GP de Bahrein, a Verstappen le preguntaron por esa frase de Alonso, y contestó: "No sé con cuánto combustible estaban ellos rodando y ese tipo de cosas. Tal vez ellos mismos tengan una mejor idea de dónde están realmente".

Ya centrado en su equipo Red Bull, el campeón dijo: "Para ser sincero, nosotros estamos contentos con lo que hemos demostrado hasta ahora. Por supuesto, siempre tratas de encontrar más rendimiento y eso es obviamente lo que hicimos desde los test hasta este fin de semana de la carrera, pero hemos tenido un buen comienzo y veremos en la clasificación dónde estamos".

Lo cierto es que todos coinciden en que Red Bull y Verstappen son el rival a batir, pero aún no hay una imagen clara de a cuánta distancia están los rivales. Como señaló Leclerc, el hecho de que los de las bebidas energéticas no hicieran una simulación de carrera propiamente dicha en los test hace imposible la comparación.

Sobre su futuro en la categoría, Max Verstappen nunca ha ocultado que quiere probar otras categorías fuera de la Fórmula 1, pero asegura que no lo haría en paralelo, a la vez: "No, porque sé que entonces me va a molestar en cierto modo. Si no estás trabajando en algo a tiempo completo, entonces no puedo tomármelo lo suficientemente en serio por mis propios sentimientos. Es o hacerlo al 100% o no hacerlo. Así que, personalmente, no veo que se dé esa combinación".

Sin embargo, Verstappen quiere aclarar que no se está desenamorando de la categoría en sí, sino de los aspectos que la rodean. "Tiene más que ver con la calidad de vida en general", dijo. "Las carreras en sí son muy divertidas, pero todo lo que las rodea, como los viajes, el marketing, etc., llega un momento en que ya no puedes más. Entonces no importa lo que ganes. Al final, se trata más de ser feliz con lo que haces. Cuando te levantas, tienes que ser capaz de dar el 100%. De momento eso no es ningún problema, pero en algún momento puede que lo hayas visto todo".

Pero... ¿queda poco tiempo de Verstappen, entonces? "Cada vez que vengo aquí al paddock, quiero ganar, por supuesto, y quiero dar lo mejor de mí mismo para ello. Pero no me digo 'tengo que quedarme aquí hasta que sea ocho veces campeón del mundo' ni nada por el estilo. No tengo ese objetivo. Tengo muchas cosas en las que ya estoy trabajando para el futuro, cosas fuera de la Fórmula 1. También quiero poder irme de vacaciones cuando quiera, no tener una agenda tan apretada como la que he tenido desde mi etapa en el karting hasta ahora".

Verstappen admitió que se quedaría durante más tiempo en la F1 si redujeran el calendario que actualmente es de 24 carreras, pero al mismo tiempo sabe que eso es poco probable.

"Algunos pilotos están tan centrados en la Fórmula 1 que sólo quieren hacer eso durante mucho tiempo y también podrían tener miedo de perderse algo en sus vidas una vez que dejen la F1", continuó. "Pero yo no tengo esa idea. Quiero estar más en casa y ocuparme de otros proyectos, que puedo dirigir un poco más desde casa o al menos más cerca de casa".

"Siempre he sido así. Cada persona es diferente, por supuesto, pero desde los ocho o nueve años he vivido con la agenda llena. Llega un momento en que piensas si sigue mereciendo la pena estar fuera de casa 24 fines de semana de carreras al año, más los días de simulador y todos los días de marketing. Esos son los aspectos que un piloto no disfruta realmente, pero los haces porque forman parte del trabajo, por supuesto. Pero, en algún momento, puede que hayas terminado con eso", sentenció.

