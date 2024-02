Russell explica el problema principal de Mercedes F1 con el W15

Mercedes fue firme en decir que su W15 era un paso adelante en comparación con sus predecesores, el W13 y el W14, con los que abrió la era del efecto suelo en la Fórmula 1, pero principalmente, en el sentido de que su pilotaje es más predecible. Mientras se dirigía a los medios de comunicación en el paddock del circuito de Sakhir, antes del inicio de la campaña, se le preguntó a George Russell si sintió algo de las debilidades de los coches anteriores de su equipo.

"Yo diría que el coche de este año es un coche de carreras totalmente diferente", respondió. "Hasta el punto de que las cosas que aprendimos del año pasado en la forma en que estábamos configurando el monoplaza, tendremos que enfocarlo de manera diferente, así que hay mucho que aprender, y se nota mucho más cerca de cómo un coche de carreras debe sentirse".

"Sin embargo, el área en la que tenemos que seguir trabajando es quizá el rebote que estamos viendo", dijo. "Nos vimos atrapados con un poco de rebote [en los test] la semana pasada. Estábamos apretando el coche muy agresivamente, pero, como he dicho, estamos tratando con una bestia totalmente diferente este año, mientras que 2022, 2023 ambos estaban cortados por el mismo patrón."

El rebote al que se refiere el británico se centra en la estabilidad de frenado, en lugar de los problemas de porpoising que Mercedes tuvo con su diseño de ir sin pontones. Motorsport.com observó durante las pruebas de pretemporada que se encontraban entre los peores monoplazas que rebotaban en su parte delantera cuando sus pilotos presionaban los frenos, y el piloto afirmó que la escudería "sigue superando los límites" y "explotando las limitaciones del coche".

"Para eso están las pruebas. Me gustaría pensar que se verá mucho menos de eso este fin de semana", continuó. "Así que, tres años después [del inicio de la nueva era de efecto suelo], creo que muchos equipos todavía pueden entrar en este circuito y configurar el coche de una manera demasiado baja y agresiva, pero siempre es una línea muy fina, porque ahí es donde está la carga aerodinámica".

Cuando se le preguntó si confiaba en el plan de mejora de Mercedes para 2024 tras los primeros problemas del W15, también dijo que "le faltaba carga aerodinámica": "Confío en que la pendiente de desarrollo de este coche debería ser mayor que la que hemos visto en los dos coches anteriores, porque tenemos una plataforma mejor. No obstante, es el rendimiento puro y duro [lo que le falta al coche]. El monoplaza es bueno para conducir, da buenas sensaciones, pero nos falta carga aerodinámica".

Por su parte, Lewis Hamilton, amplió esos pensamientos de su compañero: "Tenemos una plataforma mejor para trabajar este año. "Todavía tenemos que solucionar algunos problemas y no es perfecto, pero, sin duda, es un punto de partida mejor que el de los dos últimos años, en ese sentido, estamos relativamente contentos, no estamos donde queremos estar, compitiendo con ellos [Red Bull y Ferrari] en cabeza, pero trabajaremos para conseguirlo".

Lewis Hamilton no pierde la fe en Mercedes

A Lewis Hamilton también se le pidió que respondiera a una frase que George Russell pronunció en la última serie de Netflix, 'Drive to Survive', en la que el británico más joven afirmó que si su compañero dejara la escudería, debería tomarse como una señal de que ha perdido la fe en sus perspectivas de volver a ganar con los de las flechas de plata.

Dado que eso se dijo en el contexto de las negociaciones del contrato del heptacampeón para 2023 y cómo desde entonces utilizó una opción en su acuerdo final de dos años para dirigirse a Ferrari para 2025, el más veterano rechazó la sugerencia de que había perdido la fe en Mercedes con su elección de firmar por los de Maranello.

"No, sinceramente, no fue así", dijo. "Realmente creo que este equipo va a ganar otro campeonato. Es un grupo de gente increíble y está muy bien dirigido. Mercedes tiene una historia increíble y, desde la junta directiva hacia abajo, en última instancia, están muy centrados en las carreras y en muchas áreas".

"Independientemente de que este coche gane o no el campeonato, eso no influirá en cómo me sienta sobre la próxima etapa de mi carrera", continuó. "Se trata de un nuevo capítulo en mi vida y realmente siento que he hecho todo lo que podía hacer con este equipo, y de cara al final de mi carrera, me encantan los retos, y este es el definitivo".

"Ir a un equipo que es increíblemente emblemático, que tiene una historia increíble, pero que no ha tenido tanto éxito como hubiera deseado en la última década", expresó Lewis Hamilton. "Este fin de semana ya se muestran muy fuertes, lo cual es positivo para ellos. Mi objetivo es ganarles este año y, obviamente, también el que viene".

