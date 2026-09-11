Piastri descubre la cara más cruel de Madring: "Ha sido una pesadilla"

El primer encuentro de Oscar Piastri con Madring no fue precisamente tranquilo. El australiano terminó séptimo en la segunda sesión de entrenamientos libres del GP de España, a más de medio segundo del Mercedes de Andrea Kimi Antonelli, y aunque disfrutó del nuevo circuito de Madrid cuando consiguió encadenar una vuelta limpia, su valoración cambió radicalmente al hablar de las tandas largas: gestionar los neumáticos fue, directamente, "una pesadilla".

McLaren volvió a aparecer algo escondido en una jornada de viernes. Mercedes encabezó las dos sesiones, primero con George Russell y después con Antonelli, mientras Ferrari volvió a confirmar su velocidad con Charles Leclerc y Lewis Hamilton segundo y tercero en la FP2.

Piastri, por su parte, fue octavo por la mañana y séptimo por la tarde. Tampoco ayudó a entender realmente dónde está McLaren que Lando Norris se perdiese prácticamente toda la FP2 después de que el equipo detectara un problema en su coche que obligó a cambiar la caja de cambios.

Y las sensaciones de Piastri no fueron especialmente optimistas. "Creo que estamos sufriendo un poco con el ritmo, pero espero que podamos encontrar algo más mañana", reconoció después de completar las primeras vueltas de Fórmula 1 de la historia en Madring.

Un circuito más difícil de aprender de lo esperado

El trazado madrileño era nuevo para todos y, después de cientos de vueltas de simulador, el viernes llegó el momento de descubrir hasta qué punto aquello que habían preparado se trasladaba al mundo real.

Para Piastri, aprender Madring resultó más complicado que hacerlo en otros circuitos nuevos.

"Diría que, sinceramente, ha sido más difícil que algunos otros circuitos", explicó. "Hay muchas zonas aquí en las que no estás simplemente rozando los muros, sino que estás girando o directamente dirigiéndote hacia ellos y después tienes que evitarlos".

"Eso hace que sea bastante complicado y creo que todo el mundo todavía está cogiendo velocidad".

No faltaron ejemplos durante la tarde. Arvid Lindblad se convirtió en el primer piloto de Fórmula 1 en accidentarse en Madring al golpear el muro en la curva 13, provocando la primera bandera roja del circuito, mientras varios pilotos tuvieron sustos, problemas de tráfico y pequeñas excursiones fuera de pista durante las dos sesiones.

Aun así, cuando todo encaja, Piastri admite que Madring tiene su recompensa.

"Cuando consigues coger un buen ritmo durante una vuelta, es bastante divertido", aseguró.

El problema llega cuando esa vuelta deja de ser una y pasa a convertirse en una tanda.

Piastri: "En tandas de carrera ha sido una pesadilla"

Ahí apareció la palabra que mejor resume el viernes de McLaren.

"En las tandas de carrera, sí, ha sido una pesadilla intentar gestionar los neumáticos por el graining", explicó Piastri. "Muchas curvas han sido muy difíciles, pero ha sido un día interesante".

Y existe otro detalle todavía menos tranquilizador para McLaren: Piastri tiene la sensación de que ese fenómeno está castigando al MCL40 más que a algunos de sus rivales.

"Normalmente mejora a lo largo del fin de semana, así que espero que sea así, pero tendremos que esperar para ver cuánto mejora", dijo sobre la evolución de la pista.

"Creo que además para nosotros está siendo peor que para algunos de los demás, lo que obviamente no es algo demasiado bueno".

¿Puede McLaren solucionarlo simplemente modificando el coche? Tampoco parece tan sencillo. "En cuanto a la puesta a punto, hay algunas cosas que puedes hacer, pero desafortunadamente tampoco demasiadas. Así que veremos qué nos encontramos".

No sería la primera vez que el McLaren deja dudas un viernes. Hace apenas una semana, en Monza, Norris llegó a asegurar tras los libres que el equipo ni siquiera estaba en condiciones de luchar por la pole, antes de que el MCL40 consiguiera acercarse considerablemente a los coches de cabeza durante el resto del fin de semana.

De momento, sin embargo, el primer veredicto de Madring dice otra cosa: Mercedes y Ferrari han empezado delante, y McLaren tiene trabajo por hacer durante la noche. La gran incógnita es cuánto del problema pertenece realmente al MCL40 y cuánto desaparecerá cuando una pista completamente nueva empiece a ganar goma.

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