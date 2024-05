Verstappen desea "24 Imola", pero la F1 tiene otros planes

El circuito de Imola, sede del Gran Premio de Emilia Romagna de Fórmula 1, añadió más escapatorias con grava en Piratella, Acque Minerali y Variante Alta para ayudar a resolver los problemas con los límites de pista. También mejoró la sensación de ser una pista de la vieja escuela, con un trazado estrecho y desafiante, junto con sus muchos cambios de rasante y de dirección repentinos.

Los pilotos fueron unánimes en elogiar las modificaciones, y Max Verstappen indicó que le gustaría tener más lugares como ese en el calendario después de la creciente cifra de pruebas urbanas: "Creo que es genial, te castigan si te vas ancho. Sinceramente, es un circuito fantástico".

"Ojalá tuviéramos 24 en el calendario, vamos a muchas pistas que no me entusiasman, pero este es increíble", dijo. "Hay algunos de la vieja escuela que nos quedan en el calendario, y eso es también de lo que me enamoré cuando empecé a correr y a ver la Fórmula 1, necesitamos más de esos".

Oscar Piastri también dio su opinión, y comentó: "Es uno de los circuitos más difíciles del año por lo antiguo que es y por tener la grava por todas partes. No tienes que preocuparte por los límites de la pista, sabes si te has pasado porque estás en la grava o si te has salido".

Por su parte, Charles Leclerc añadió a Imola en la categoría de los favoritos de los pilotos, como Spa-Francorchamps, Suzuka, Mónaco y Zandvoort, pero señaló que algunas de las sedes más tradicionales de la Fórmula 1 necesitan estudiar cómo mejorar el espectáculo para los aficionados: "Es lo que todos echamos un poco de menos de los nuevos circuitos, esa sensación de la vieja escuela de la pista y la historia".

"Me alegro de que el calendario mantenga ese tipo de lugares, porque creo que nos recuerda a todos de dónde venimos y por qué nos hicimos aficionados de este deporte, así que soy un gran seguidor de volver a sitios como Imola, o Mónaco la próxima semana", aseguró. "Creo que hay un trabajo potencial que hacer en pistas para hacerlas un poco mejor para el espectáculo cuando nos fijamos en las posibilidades de adelantamiento en Mónaco, o aquí".

"Creo que también debemos ver la longitud del pitlane, ver cómo podemos hacer que los circuitos de la vieja escuela sean un poco más emocionantes con oportunidades de adelantamiento y mejorar la carrera", dijo. "Pienso que Imola es uno de los tres mejores circuitos del mundo, en el que sientes un coche de Fórmula 1 más que otra cosa. Este, junto con Suzuka, creo que Zandvoort también es quizá donde sientes un monoplaza en su punto máximo".

La carta de amor de los pilotos a la pista italiana llega en el 30 aniversario del accidente mortal de Ayrton Senna en ese mismo escenario, lo que aumentó la leyenda y la notoriedad de la sede, que sigue repleta de apasionados aficionados, pero también se produjo en un contexto en el que se cree que es una de las pistas europeas con mayores probabilidades de marcharse del calendario tras 2025.

El presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, declaró durante el fin de semana que sería difícil mantener tanto Imola como Monza a largo plazo, a menos que se invierta mucho más en mantener las instalaciones al nivel actual. Mientras, Tailandia y Corea del Sur aspiran a tener un hueco con carreras callejeras, ya que el límite de 24 grandes premios hace que todo se convierta en una competición por estar en el calendario.

También hay una clara división entre lo que más les gusta a los pilotos y lo que es mejor para el espectáculo, ya que las procesiones en las que un coche va detrás de otro no es lo mejor, y como Fernando Alonso dijo antes de la cita del domingo: "Creo que es el segundo circuito más difícil para adelantar, solo por detrás de Mónaco. Singapur es más fácil de adelantar que en Imola, así que eso lo dice todo".

