Aston F1 explica los problemas de Alonso en la clasificación de Imola

Fernando Alonso tuvo un sábado para olvidar en el Gran Premio de Emilia Romagna 2024 de Fórmula 1, primero con un accidente en la FP3 y más tarde con una salida de pista y un "problema desconocido" durante la clasificación que le hizo caer en la Q1.

Tom McCullough, director de rendimiento de Aston Martin, habló en referencia a dicho problema y dijo que habían sido diferentes razones las que obligaron al asturiano a abortar su última vuelta rápida con la que estaba intentando pasar a la Q2.

Cuando se le preguntó si podía deberse a la falta de gasolina o algo por el estilo, dijo: "Sí, algo así pasó y tuvo que parar para que se solucionara", antes de reconocer que su anterior salida de pista también era un factor, ya que había dañado el suelo: "Ese es un buen punto también. No fue una sola cosa. En su segunda vuelta, Fernando sufrió una salida de pista muy fuerte".

"En la curva tres se escuchó un ruido y el coche giró y se fue a la grava. Y terminamos con un montón de agujeros en el costado del borde del piso, que pudimos reparar", explicó.

Sin embargo, ese no fue el único problema del asturiano en la clasificación, ya que el equipo planeó un peculiar plan poco antes de empezar la sesión, que no se desarrolló tal y como estaba previsto y que además, una comunicación de radio poco óptima le obligó a dar una segunda vuelta con unos neumáticos que no funcionaban y con los que sufrió un trompo que dañó de nuevo el coche.

"Fue un gran esfuerzo de los chicos. Creo que el coche estaba listo cuatro minutos después de empezar la sesión. Justo salimos a la pista, pero estábamos mirando si podíamos dar más vueltas y así aprender un poco más".

"Fue un cambio de plan en el último minuto. Pusimos combustible para toda la sesión. Queríamos hacer un pitstop en el pitlane para seguir corriendo sin parar, para darle unas vueltas más y volver al ritmo".

"Pero era la tercera vuelta del neumático con el que salió y él enseguida ha sentido que no iba mucho más rápido, y quería volver. Pero había un problema con la comunicación, que significó en que no pudiera volver a montar otro juego", explicó.

En definitiva, debido al accidente de los Libres 3 y las rápidas reparaciones de los mecánicos, el equipo siguió un "plan de emergencia", que se vio perjudicado por la salida de pista y los daños en el suelo a consecuencia de un problema con la comunicación por radio entre piloto y equipo. Fue un sábado claramente en el que todo salió mal.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

