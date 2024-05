Aston Martin insiste en que todos en F1 tienen "una lista llena de mejoras"

El equipo Aston Martin introdujo una serie de componentes nuevos a su AMR24 durante el fin de semana del Gran Premio de Emilia Romagna 2024 de Fórmula 1, con la idea de dar un salto de calidad en la parrilla. Sin embargo, se encontraron con que la mayoría de las escuderías también dieron un paso adelante similar, con lo que su participación en el circuito de Imola se saldó con dos puntos gracias a la actuación de Lance Stroll.

Aunque podría parecer decepcionante debido a que se trataba de una pequeña recompensa comparado con todo el trabajo que se realizó en la fábrica de Silverstone, el director del conjunto, Mike Krack, quiso insistir en que nadie se queda quieto en la máxima categoría del automovilismo, de ahí que cueste tanto escalar posiciones.

Sobre lo que fue el fin de semana, indicó: "Fue una buena carrera, dos puntos. Creo que en Imola, cuando empiezas como nosotros [en las posiciones de la parrilla y pitlane], es difícil, pero luego salimos con dos puntos, un resultado bastante bueno que demuestra que el coche todavía es capaz de hacer cosas, aunque también hemos visto que es difícil de pilotar".

"Tuvimos un par de salidas de pista durante el fin de semana, así que creo que hemos aprendido algunas lecciones. Queríamos aprender más, por eso decidimos empezar desde el pitlane y hacer un cambio en el coche para ver si podíamos hacerlo más fácil", comentó el máximo responsable del conjunto verde. "Así que queríamos hacerlo mejor de lo que hemos hecho, pero también se vio comprometido un poco por los acontecimientos de la clasificación".

Cuando se le preguntó si una novena posición era poco a pesar de que el luxemburgués afirmó antes que fue un "buen resultado", respondió: "Has mencionado todas las actualizaciones [de Aston Martin], también hemos visto que los otros equipos tienen la misma lista, así que no, no estamos del todo contentos, no estamos contentos con dos puntos, eso está claro".

"Sin embargo, otras personas también están trayendo mejoras, así que siempre es un juego relativo, por lo que hay que tratar de mantenerse al día y entender lo que estás haciendo", continuó. "Es difícil, no debemos subestimar eso. Creo que, excepto una escudería, todo el mundo tiene una página de una lista llena de mejoras, así que muestra lo competitiva que es toda la parrilla, y es algo en lo que debes seguir apretando, traer más cosas y entender todo".

