Vasseur responde a Carlos Sainz: "Hay que dejarse de bromas"

"Ha sido una de mis mejores carreras esta temporada", dijo Carlos Sainz tras su quinto puesto en la carrera de Zandvoort. Mientras que su compañero de equipo Charles Leclerc tuvo que abandonar, el español exprimió al máximo un Ferrari que era "el sexto o séptimo coche más rápido" según explicó tras la prueba del Gran Premio de los Países Bajos.

Según sus propias declaraciones, el quinto puesto era lo máximo por que "el ritmo no estaba en ninguna parte". De hecho, se colocó tercero tras las paradas en boxes de la vuelta 41 al aprovechar un error de Aston Martin, pero Fernando Alonso le volvió a pasar rápidamente y un poco más tarde ni tan siquiera pudo defenderse con éxito del Alpine de Pierre Gasly, que completó el podio gracias a la sanción final de Sergio Pérez.

Para el piloto madrileño, la posición en el orden jerárquico de Ferrari en Zandvoort era muy evidente, ya que había cinco equipos; Red Bull, Mercedes, Aston Martin, McLaren y Alpine que parecían ser más rápidos que ellos en todas las condiciones

Sin embargo, el jefe del equipo, Fred Vasseur, tiene una explicación para el mal ritmo: "Fue muy bien en la primera parte de la carrera, cuando teníamos un juego nuevo de intermedios y blandos". Dijo haciendo alusión a que hacia el final de la carrera Ferrari ya no tenía neumáticos intermedios nuevos, mientras que Gasly, que adelantó a Sainz, todavía tenía uno completamente nuevo.

"El último intermedio estaba bastante dañado después de la clasificación. Sabíamos que sería difícil, pero hizo un buen trabajo para mantener a Hamilton y Norris detrás de él en esa situación", añadió.

Al hablar sobre el mensaje de radio de Sainz cuando iba detrás de Charles Leclerc, que tenía un alerón delantero dañado, y quería que le dejase pasar, el director de Ferrari cambió el rostro, ya que el piloto madrileño no terminó contento con la gestión de la situación, lo que provocó una respuesta contundente por parte de Fred Vasseur.

"No, no, no. Hay que dejarse de bromas", dijo. "Hemos gestionado la situación muy bien como equipo. Cuando Carlos pilló a Charles, entonces le pedimos que se cambiaran la posición y eso hicieron inmediatamente. No hubo ningún problema al respecto", concluyó.

Después de 13 grandes premios completados, Ferrari se encuentra en el cuarto puesto del mundial de constructores, a sólo 14 puntos de la tercera posición de Aston Martin Racing y a 54 unidades de la segunda plaza de Mercedes. Sin embargo, desde Maranello aseguran haber puesto fin al desarrollo del SF-23 para pasar todos sus recursos al monoplaza para la temporada 2024.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23,Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Erik Junius