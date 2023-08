Sainz explica por qué era imposible el podio con Ferrari F1 en Holanda

La carrera del Gran Premio de Países Bajos 2023 de Fórmula 1 comenzó con una salida de locura por la lluvia que cayó en la primera vuelta. El agua afectó a todos los pilotos de una manera u otra, y no fue menos para Carlos Sainz, que después de iniciar la prueba en la sexta posición consiguió escalar una plaza hasta el momento en el que se estabilizó la cita con un coche de seguridad.

El de Ferrari tuvo sus más y sus menos con Alexander Albon en las primeras curvas, pero el madrileño acabó superándole para entrar poco después en boxes a montar las gomas intermedias. Cuando se secó el asfalto, el español se detuvo de nuevo para poner los neumáticos blandos, ya en la quinta plaza, pero con Pierre Gasly en el horizonte.

Carlos Sainz trató de superar al francés, pero el de Alpine se mantuvo fuerte, por lo que intentó ir a por el undercut con otro compuesto blando. Eso le surtió efecto cuando el galo cumplió con la sanción de cinco segundos que la FIA le endosó, y se alzó a la quinta plaza, a la estela de Yuki Tsunoda, a quien sobrepasó inmediatamente después, y se benefició de la mala parada en boxes de Fernando Alonso para entrar en posiciones de podio.

Sin embargo, perdió ritmo y, con una bandera roja, se quedó en la quinta plaza, sin poder aprovecharse de la sanción de Sergio Pérez y desperdició la oportunidad de hacer un podio en Zandvoort: "Un segundo me ha durado el podio. Desgraciadamente, hoy no había ritmo para podio, no había por dónde cogerlo, lo he intentado, pero degradamos [los neumáticos] más e íbamos más lentos".

El madrileño aseguró que fue una cita muy compleja, en la que sufrió para pelear contra sus rivales: "Ha sido una carrera durísima, lo habéis visto, hemos ido luchando todo el tiempo con coches que iban más rápidos que nosotros, pero nos hemos mantenido en la pelea, sin hacer errores. Hemos acertado en gran parte con la estrategia, y hemos batallado por una quinta posición, no había mucho más".

"Espero que en Monza vayamos bien otra vez, este ha sido un fin de semana para limitar daños, está claro que los dos [Ferrari] hemos sufrido mucho con el coche en carrera y en la clasificación", dijo a los micrófonos de DAZN cuando se le preguntó por el próximo Gran Premio de Italia. "Debemos aprender de ello, porque hemos sido lentos, Alpine y McLaren han ido mejor, así que investigaremos para estar en un mejor lugar".

"En el último stint no me quedaban neumáticos intermedios, he tenido que poner unos usados de la clasificación que incluso estuve con ellos en seco, y no me daba agarre, por eso no he podido ir rápido para defenderme de Hamilton. Con los intermedios nuevos y los blandos, no he ido mal", concluyó el español, que suma diez puntos y se coloca quinto en la clasificación general.

Galería: las mejores imágenes de la carrera del Gran Premio de Países Bajos 2023 de Fórmula 1

