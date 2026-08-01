La pelota de Aston Martin, en el tejado de Honda

El nuevo ciclo reglamentario que la F1 ha estrenado en 2026 empezó con Aston Martin como peor equipo, en el que es su primer curso con Honda como motorista. Tras el inicio fallido, el equipo decidió no implantar mejoras en el chasis, a diferencia de sus rivales, sino esperar a una gran actualización general, que vio la luz por primera vez en Hungría.

Allí se presentaron 16 cambios en el AMR26, que permitió a Alonso pasar a Q2 y luego ser 14º en carrera, con su compañero 13º. Pilotos y directores admitieron que era un paso adelante, y de hecho Stroll lo definió como la mayor actualización en la historia del equipo.

Sin embargo, para puntuar, que pasar a Q2 no sea noticia y que pasar a la Q3 no precise un milagro, falta mucho más, y cuando la Fórmula 1 regrese de la pausa veraniega en Zandvoort, Honda estrenará una nueva unidad de potencia, que debería ayudar a Aston a avanzar mucho más.

Un motor que ya han probado en un Filming Day en el Hungaroring, sin problemas, y que se espera que aporte al Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll entre 30 y 40 CV de potencia.

En el Hungaroring Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda en F1, admitió que ahora el fabricante nipón siente sobre sus hombros la presión por la responsabilidad a un coche que, en cuanto a chasis, ya se ha mejorado: "Para ser sinceros, sí. En Hungría, durante la carrera, hemos visto un ritmo bastante bueno.Y cualquier mejora es muy importante para alcanzar a los que van por delante. Introducir una nueva unidad de potencia en Zandvoort es bastante importante. Ahora el chasis funciona bien, así que nuestra unidad de potencia debería volver a mejorar los tiempos por vuelta".

Fernando Alonso también reveló esa presión, pero explicó que el motorista ayudó al equipo a principios de año y ahora el equipo trata de ayudar al fabricante en lo suyo. Sobre la importancia de ese nuevo motor para dar un paso adelante aún más grande en lo que queda de temporada, explicó: "Hay cierta presión, ¿no? Quiero decir, somos un solo equipo. Trabajamos juntos. Conocemos nuestras debilidades e intentamos ayudarnos mutuamente. Creo que Honda intentó subsanar algunas de las debilidades del coche a principios de año. Ahora, con el chasis, nosotros intentamos ayudar a Honda todo lo que podemos".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Además, en cuanto a la consistencia entre vueltas y al despliegue de energía, creo que también estamos recibiendo mucha ayuda de Aston Martin en ese sentido, en lo que respecta al departamento de software. Así que, como he dicho, queda un largo camino por recorrer. Lo entendemos, somos conscientes de ello. Pero esperamos que este sea el primer paso, y que ambas fábricas estén ganando confianza en lo que hacen. Así que eso probablemente será más importante que cualquier otra cosa durante los próximos meses".

Al final, y como siempre, será la pista la que dicte sentencia.