El "ataque al corazón" que sufrió Leclerc por un mensaje de radio en Austin

El piloto de Ferrari había mejorado la pole position provisional con su última vuelta en la Q3 en el Circuito de las Américas el viernes por la noche, pero Verstappen le superó por 5 milésimas (0.005s) antes de que al piloto de Red Bull le quitaran ese tiempo por exceder los límites de pista en la penúltima curva.

Eso dio a Leclerc su tercera pole position la temporada 2023, pero llegó tras un intercambio por radio con su ingeniero español Xavier Marcos Padros, al que Leclerc, que pensaba que había perdido la primera posición, exclamó: "¡Por el amor de Dios, por el amor de Dios!". Lo que había creído escuchar el monegasco era que que el tiempo de Max Verstappen era de 1:34.718s frente a su 1:34.723s y que a quien le habían quitado la vuelta era a él.

En la rueda de prensa posterior a la clasificación del GP de Estados Unidos, Leclerc dijo: "Sufrí un ataque al corazón porque mi ingeniero me dijo 'límites de pista...' y luego ya me dijo '...para Verstappen".

"Y cuando escuché 'límites de la pista' le di un puñetazo al volante y a mi casco y luego escuché 'para Verstappen' y ya pensé 'vale, ¡son mejores noticias para nosotros!".

"Por eso en el momento solo le dije a Xavi, 'por favor, dime el nombre antes de decirme algo sobre límites de pista, porque me emocioné demasiado".

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23

A la pregunta de si seguía esperando que Verstappen fuera candidato a la victoria en el gran premio del domingo en Texas a pesar de que el holandés sale sexto, Charles Leclerc dijo que "seguro, como siempre".

Y añadió: "Red Bull siempre es muy fuerte y obviamente Max este año siempre está ahí. Así que seguro que será una amenaza y estará ahí arriba".

Leclerc mejoró su tiempo inicial de 1:34.829s en la Q3 en su segunda vuelta, pero describió su primera vuelta como "bastante mejor" que la que finalmente le dio la pole.

Cuando Motorsport.com le pidió que explicara por qué, Leclerc dijo: "La primera fue mucho más limpia".

"La segunda vuelta fue un poco más 'vamos a por ello y a ver qué pasa'. Pero cuando tienes ese tipo de mentalidad, cometes más errores".

"Con todo, he ganado más arriesgando que lo que he perdido con un pequeño error, así que ha sido un poco más difícil juntarlo todo cuando he empezado a apretar en la última vuelta".

"Pero ha merecido la pena, así que estoy contento".