Verstappen explica su límite de pista en la clasificación de Austin

Max Verstappen, quien se coronó tres veces campeón del mundo en el último fin de semana de carrera en Qatar, fue el piloto más rápido en la Q3 en el Circuito de las Américas con un 1:34,718 y ese crono le dio la pole provisional por delante del monegasco de Ferrari, con 0.005 segundos de ventaja, pero al piloto de Red Bull rápidamente le borraron su tiempo exceder los límites de la pista.

Como resultado, fue Charles Leclerc quien logró la pole position y el primer puesto de la primera fila para la carrera principal del domingo en el Gran Premio de Estados Unidos, por delante del piloto de McLaren, Lando Norris. Mientras que el tricampeón de F1 terminaba cayendo a la sexta plaza.

El holandés explicó que su error, poco habitual, y dijo que fue una "decisión" suya para intentar recuperar el tiempo que había perdido en la curva 1, cuando pareció ajustarse a una rueda delantera izquierda que giraba poco para girar más tarde y alejarse del vértice.

"Sabía en la curva 19 que iba a ser una decisión muy ajustada", explicó al respecto.

"Cometí un pequeño error en la curva 1, así que tuve que esforzarme mucho en el resto de la vuelta y al final son márgenes muy pequeños".

"Sinceramente, ni siquiera subviré. Solo intenté maximizar la curva y la juzgué mal. Repito, son márgenes muy finos cuando estás empujando al límite".

"Por supuesto, es un poco desafortunado, pero así hace que el domingo también sea un poco más divertido", dijo un Verstappen poco afectado por tener que salir sexto.

El piloto holandés de Red Bull también reconoció que había "muchas cosas" que mejorar antes de la clasificación corta y la carrera al sprint de la jornada del sábado.

Y añadió: "Seguramente no sea lo ideal, pero también he empezado desde atrás en otras ocasiones. Se trata de que si tienes un buen ritmo, avanzarás. Pero por supuesto, queremos ganar, así que seguro que lo de hoy no ha sido lo ideal".

"Pero como he dicho, sigue siendo una carrera larga en la que podemos hacer muchas cosas para mejorar el resultado. Y divertirme un poco ahí afuera también", concluyó.

Su compañero de equipo en Red Bull, Sergio Pérez, marcó el noveno mejor tiempo tras pasar muchos días el simulador para intentar darle la vuelta a su mala situación y sobre todo su rendimiento en la clasificación, que se ha visto esta temporada afectado por la falta de confianza en la entrada de las curvas, ya que el RB19 se ha desarrollado en la dirección opuesta a su estilo de pilotaje.

Galería: fotos del viernes de F1 en el GP de Estados Unidos 2023

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 1 - 11 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 2 - 11 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 3 - 11 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 4 - 11 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 5 - 11 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 6 - 11 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 7 - 11 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 8 - 11 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 9 - 11 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, sale del garaje 10 - 11 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, sale del garaje 11 - 11 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

