Tres líderes en las cinco vueltas finales... y ninguno ganó en San Marino 1985

Johnnie Parsons (Kurtis Kraft) - Indy 500 1950 1 / 33 Foto de: IndyCar Series La Indy 500 era la única carrera del mundial de F1 que se disputaba fuera de Europa en los años 50, pero ningún equipo europeo participaba allí... Liderando 115 de las 138 vueltas, Johnnie Parsons ganó una carrera que se interrumpió a causa de una gran tormenta. Al sumar nueve puntos (ocho por la victoria y uno por la vuelta rápida), el estadounidense incluso llegó a estar empatado con Giuseppe Farina y Juan Manuel Fangio al frente de la clasificación del campeonato aunque no disputó ningún gran premio más ese año.

Lee Wallard (Kurtis Kraft) - Indy 500 1951 2 / 33 Foto de: IndyCar Series Solo ocho coches acabaron la 35ª edición de la Indy 500 que ganó Lee Wallard no sin dificultad. De hecho, el piloto estadounidense se quedó sin frenos, dañó un escape y rompió un soporte del amortiguador, además de ser víctima de una irritación significativa en la piel que lo llevó al hospital después de la ceremonia del triunfo. Durante las cuatro horas de carrera se estima que perdió casi siete kilos.

Luigi Fagioli (Ferrari) - GP de Francia 1951 3 / 33 Foto de: LAT Images Ganar solo una carrera de F1 es una cosa, pero hacerlo sin ni siquiera ver primero la bandera a cuadros es otra. Fue el caso de Luigi Fagioli que, después de recibir la orden de Ferrari de cambiar su coche intacto por el de Juan Manuel Fangio, plagado de problemas, vio cómo el argentino ganaba y a su vez le hacía ganador también a él, cuando en realidad acabó 11º (con el Ferrari de Fangio). Fagioli, que sigue siendo el ganador de Fórmula 1 de mayor edad hasta el día de hoy (53 años y 22 días tenía), furioso por tener que renunciar a su asiento, dejó la Fórmula 1 ese día y no volvió a disputar ninguna carrera.

Piero Taruffi (Ferrari) - GP de Suiza 1952 4 / 33 Foto de: LAT Images Después de lograr la pole 2.6 segundos por delante de Piero Taruffi, Giuseppe Farina (Ferrari) se escapó en la carrera. Sin embargo, fue víctima de un problema técnico en la 16ª vuelta. A partir de ahí, Taruffi tomó el control y ya no cedió hasta la bandera a cuadros, 46 vueltas después. Dobló a todos excepto al segundo, Rudi Fischer, que también conducía un Ferrari 500 pero del equipo Ecurie Espadon.

Troy Ruttman (Kuzma) - Indy 500 1952 5 / 33 Foto de: IndyCar Series Troy Ruttman se convirtió en el piloto más joven en ganar la Indy 500 con 22 años y 80 días, un récord que todavía se mantiene. También se convirtió en ese momento en el piloto más joven en ganar una carrera de Fórmula 1, récord que rompió Fernando Alonso. En la carrera se la jugó con Bill Vukovich, pero su rival sufrió ruptura en la dirección que lo envió contra el muro a nueve vueltas del final.

Bob Sweikert (Kurtis Kraft) - Indy 500 1955 6 / 33 Foto de: Indianapolis Motor Speedway Ganador de las ediciones de 1953 y 1954, Bill Vukovich lideraba la carrera y parecía no tener rival después del abandono de Jack McGrath. Sin embargo, en la vuelta 57, se vio atrapado en un accidente múltiple y falleció al salirse de la pista. Después de la neutralización, la carrera se reanudó. Jimmy Bryan lideró frente a Bob Sweikert, pero el líder acabó sufriendo un fallo en la bomba de combustible. Con más de un minuto de ventaja sobre segundo, Sweikert acabó ganando habiendo triplicado esa ventaja.

Luigi Musso (Ferrari) - GP de Argentina 1956 7 / 33 Foto de: LAT Images ¡Otro piloto que ganó una carrera sin haber cruzado la meta en su coche! Nuevamente, Fangio fue víctima de un problema técnico que lo obligó a retirarse en la vuelta 23. Luigi Musso (Ferrari), quinto, recibió la orden de volver al box para permitir que el argentino se hiciera con su volante tras la vuelta 31. Como de costumbre, Fangio fue brillante y remontó rápidamente. Ayudado por los problemas de Stirling Moss (Maserati), se puso primero y ganó, "junto a" Musso.

Pat Flaherty (Watson) - Indy 500 1956 8 / 33 Foto de: Indianapolis Motor Speedway En Indianápolis, para el año 1956, hubo un cambio de longitud: se colocó asfalto en casi toda la pista y solo la recta de las gradas permanece siendo de ladrillo. Pat Flaherty dominó el evento después de haber logrado la pole y evitó varios accidentes al comienzo de la carrera.

Sam Hanks (Epperly) - Indy 500 1957 9 / 33 Foto de: IndyCar Series Después de 13 intentos, Sam Hanks finalmente ganó las 500 millas de Indianápolis al final de una carrera marcada por sus batallas con Paul Russo y luego con Jim Rathmann. Y al poco de cruzar la línea de meta, anunció su retirada.

Jimmy Bryan (Epperly) - Indy 500 1958 10 / 33 Foto de: IndyCar Series En el mismo coche que Sam Hanks el año anterior, Jimmy Bryan ganó las 500 millas. Pero fue necesario sobrevivir a la inmensa montonera de la primera vuelta, donde abandonaron siete coches y falleció Pat O'Connor. Líder en el momento de la reanudación, Bryan batió a Eddie Sachs, George Amick y finalmente Tony Bettenhausen para ganar en parte gracias a una parada rápida que le ofreció un colchón diez segundos de ventaja.

Rodger Ward (Watson) - Indy 500 1959 11 / 33 Foto de: IMS LLC Roger Ward ganó la edición de 1959 de la Indy 500 logrando un récord de velocidad promedio (135.857 mph, o 218.641 km/h de media), acabando 23 segundos por delante de Jim Rathmann.

Jo Bonnier (BRM) - GP de los Países Bajos 1959 12 / 33 Foto de: LAT Images Colocándose líder desde la primera vuelta, Jo Bonnier tuvo que frenar a Masten Gregory (Cooper) y ambos iban camino de un resultado histórico. Gregory, sin embargo, tuvo un problema con la caja de cambios en la vuelta 12, lo que le impidió acabar en el podio. Jack Brabham (Cooper) llegó a la altura de Bonnier antes de que Stirling Moss (Cooper) pasara a los dos. Sin embargo, a 12 vueltas de la meta, el británico también sufrió un problema con la caja de cambios y Bonnier heredó la victoria, que fue la primera para el equipo BRM.

Jim Rathmann (Watson) - Indy 500 1960 13 / 33 Foto de: IndyCar Series La carrera de 1960, la última edición de las 500 millas de Indianápolis que puntuaron en el mundial de Fórmula 1, fue leyenda gracias al inmenso duelo entre Jim Rathmann y el ganador del año anterior, Rodger Ward. ¡Rathmann acabó ganando después de 29 cambios de líder!

Giancarlo Baghetti (Ferrari) - GP de Francia 1961 14 / 33 Foto de: LAT Images Con un cuarto Ferrari bajo los colores de la Federación Italiana de Automovilismo, Giancarlo Baghetti, de 27 años, aprovechó varios abandonos y fallos para ponerse primero y luchar con Dan Gurney (Porsche). En el tramo final de la última vuelta, el italiano aprovechó el rebufo de su rival para ganar en su primera carrera en la F1, algo que nadie ha logrado desde entonces.

Innes Ireland (Lotus) - GP Estados Unidos 1961 15 / 33 Foto de: LAT Images Parti huitième sur la grille, Innes Ireland prit un bel envol pour s'emparer de la troisième position. Devant lui, Stirling Moss (Lotus) et Jack Brabham (Cooper) se livrèrent duel pendant la première moitié de course avant que l'Australien ne doive abandonner. 12 tours après, Moss dut renoncer lui aussi. Ireland se retrouva ainsi en tête, mais rapidement en proie à des problèmes de pression d'essence. Cependant, l'opposition fut rapidement décimée et Ireland l'emporta pour cinq secondes devant Dan Gurney (Porsche).

Lorenzo Bandini (Ferrari) - GP de Austria 1964 16 / 33 Foto de: LAT Images Troisième en début de course, Lorenzo Bandini gagna une place au moment où John Surtees (Ferrari) fut victime d'un problème de suspension. Cependant, l'Italien étant loin de Dan Gurney (Brabham), c'est plutôt derrière lui qu'il dut regarder. Il se fit rapidement rejoindre puis dépasser par Jim Clark (Lotus). L'Écossais ne parviendra pas à reprendre Gurney et devra abandonner après 40 des 105 tours. Quelques boucles plus loin, Gurney subira à son tour un problème de suspension, offrant le commandement à Bandini qui s'imposera avec six secondes d'avance sur Richie Ginther (BRM).

Richie Ginther (Honda) - GP de México 1965 17 / 33 Foto de: LAT Images Ginther justement aura sa chance l'année suivante, au Mexique. Qualifié en seconde ligne, il prit la tête de course dès le départ, devant Jackie Stewart (BRM). Alors que derrière lui la bataille fait rage pour la position de second, Ginther et sa Honda avancent méthodiquement et sans erreur. Il franchira la ligne d'arrivée au terme des 65 tours de course avec moins de trois secondes d'avance sur Dan Gurney (Brabham), s'offrant son seul succès en carrière mais également la toute première victoire de Honda et de Goodyear.

Ludovico Scarfiotti (Ferrari) - GP de Italia 1966 18 / 33 Foto de: LAT Images Alors que Mike Parkes a signé la pole, son équipier chez Ferrari Ludovico Scarfiotti est second. Les deux hommes sont surpris au départ par Lorenzo Bandini (Ferrari). Pire, Scarfiotti tomba en septième position. Bandini connut toutefois rapidement une défaillance technique mais Ferrari reprit espoir avec Parkes qui mena un temps puis par Scarfiotti qui remonta avant de prendre l'avantage grâce au jeu de l'aspiration. Profitant d'une concurrence en difficulté et d'une avance confortable, il remporta la course avec six secondes d'avance sur le duo Parkes-Denny Hulme (Brabham).

Peter Gethin (BRM) - GP de Italia 1971 19 / 33 Foto de: LAT Images Peter Gethin a remporté ce qui est à ce jour l'une des courses les plus incroyables de la Formule 1. Sur le tracé de Monza, l'aspiration fonctionne à plein et rapidement, un groupe de tête très serré se détache, composé de Mike Hailwood (Surtees), François Cevert (Tyrrell), Ronnie Peterson (March), Jo Siffert (BRM), Howden Ganley (BRM), Chris Amon (Matra), Gethin et Jackie Oliver (McLaren).

Peter Gethin (BRM) - GP de Italia 1971 20 / 33 Foto de: LAT Images La lutte va faire rage jusqu'à l'arrivée où un groupe de cinq finira par émerger. Gethin franchira la ligne 0"01 devant Peterson, 0"09 devant Cevert, 0"18 devant Hailwood et 0"61 devant Ganley (photo).

François Cevert (Tyrrell) - GP de Estados Unidos 1971 21 / 33 Foto de: LAT Images Après avoir pris la tête de la course, Jackie Stewart (Tyrrell) est rapidement en souffrance avec ses pneus et François Cevert le passe au 14e tour. Jacky Ickx (Ferrari) devient vite la menace principale du Français, qui finit à son tour par être rattrapé par la dégradation de ses Goodyear. Le Belge, équipé de Firestone plus résistants, sera cependant victime d'un souci technique terminal, qui répandra de l'huile sur la piste. Cevert glissera sur une plaque et ira taper le rail de sécurité, sans dommages, pour s'envoler vers sa seule victoire en discipline reine.

Jean-Pierre Beltoise (BRM) - GP de Mónaco 1972 22 / 33 Foto de: LAT Images Cuarto en la parrilla de un GP de Mónaco muy, muy lluvioso, Jean-Pierre Beltoise tuvo una salida excepcional y se puso primero incluso antes de la primera curva. El resto de la carrera fue una galopada larga y en solitario, y el francés gozó de hasta cuarenta segundos de ventaja sobre Jacky Ickx (Ferrari). Solo el belga acabó en su misma vuelta, durante una carrera en condiciones extremas donde ocurrieron relativamente pocos accidentes.

Carlos Pace (Brabham) - GP de Brasil 1975 23 / 33 Foto de: LAT Images Jean-Pierre Jarier (Shadow) logró la pole, pero Carlos Reutemann (Brabham) se puso primero. El argentino fue rápidamente superado por el francés, que salió de una manera increíble. Carlos Pace aprovechó la ventaja sobre su compañero de equipo para colocarse segundo, pero el brasileño pronto se vio a casi treinta segundos del líder. Sin embargo, Jarier fue víctima de problemas mecánicos y tuvo que abandonar, dejando la primera plaza y la victoria a Pace, delante de su exultante público.

Jochen Mass (McLaren) - GP de España 1975 24 / 33 Foto de: LAT Images Disputée sur le terrible circuit de Montjuic Parc, cette course s'achèvera de façon tragique. Après une série d'abandons sur ce tracé urbain rapide et dangereux, la première place se joue entre un étonnant Rolf Stommelen (Embassy Hill) et Carlos Pace (Brabham). Cependant, dans le 26e des 75 tours prévus, l'aileron arrière de Stommelen se détache dans la remontée vers le premier virage. La monoplace, privée de tout contrôle et à la sortie d'une compression, est incontrôlable, percute les rails des deux côtés de la piste et s'envole dans le public. Cinq personnes seront tuées, Stommelen sera grièvement blessé mais la course ne sera pas arrêtée immédiatement et se poursuivra encore quatre tours avant que la décision d'interrompre l'épreuve ne tombe. Pace ayant été obligé de s'accidenter pour éviter l'Embassy en perdition, c'est Jochen Mass, sur McLaren, qui l'emporte.

Vittorio Brambilla (March) - GP de Austria 1975 25 / 33 Foto de: LAT Images Après un report de 45 minutes en raison de la pluie, la course débute sous le commandement du poleman, Niki Lauda (Ferrari). Cependant, n'ayant pas réglé sa voiture pour les conditions pluvieuses, il est rattrapé puis dépassé par James Hunt (Hesketh). Derrière, Vittorio Brambilla réalise un vrai numéro : parti huitième, l'Italien fond sur le duo, passe Lauda avant de revenir sur Hunt au moment où la pluie retombe. En difficulté en raison d'un problème moteur, le Britannique est en plus gêné par son équipier et Brambilla en profite pour prendre la tête. En sept tours, il se construit une avance de plus de vingt secondes. Au 29e tour, devant des conditions climatiques extrêmement difficiles et les demandes de pilotes ayant déjà abandonné, la course est arrêtée. Après avoir franchi la ligne, tout à sa joie, Brambilla lâchera le volant et ira percuter le rail, abîmant l'avant de sa March ; il fera le tour d'honneur ainsi.

Gunnar Nilsson (Lotus) - GP de Bélgica 1977 26 / 33 Foto de: LAT Images Mario Andretti (Lotus) et John Watson (Brabham) s'élancent dans cet ordre sur la première ligne d'un GP de Belgique qui démarre dans des conditions pluvieuses. Après que Watson ait pris un meilleur envol, Andretti tente de reprendre l'avantage plus tard dans le premier tour mais est trop présomptueux : il accroche le Britannique et les deux hommes doivent abandonner. La tête de la course revient à Jody Scheckter (Wolf) mais la piste séchante rebat les cartes au moment des arrêts : Niki Lauda (Ferrari) s'empare du commandement devant Jochen Mass (McLaren) et Gunnar Nilsson. Après l'accident de Mass, Nilsson revient rapidement sur Lauda puis le dépasse autoritairement avant de s'envoler pour signer son seul succès en F1. Et pour cause : un cancer lui est diagnostiqué en fin d'année 1977, quelques semaines après ce qui sera son dernier GP, au Japon. Il en mourra en octobre 1978, peu de temps après avoir assisté, très malade et méconnaissable, aux funérailles de son ami Ronnie Peterson.

Alessandro Nannini (Benetton) - GP de Japón 1989 27 / 33 Foto de: LAT Images Sin duda uno de los grandes olvidados de la batalla que libraron Alain Prost y Ayrton Senna en Japón 89 fue él. Los dos compañeros de McLaren colisiaron en la vuelta 47 y mientras Prost abandonó, Senna siguió y dio caza a Nannini, quien había el liderato. El brasileño ganó, pero fue sancionado por los comisarios por cortar la chicane para volver a pista, por lo que la victoria cayó a manos del italiano.

Jean Alesi (Ferrari) - GP de Canadá 1995 28 / 33 Foto de: LAT Images Saliendo quinto, Jean Alesi rápidamente se encontró segundo, detrás de un intocable Michael Schumacher (Benetton). Sin embargo, en la vuelta 57 de las 69 del gran premio, el alemán sufrió un fallo eléctrico y tuvo que detenerse en boxes para cambiar el volante. Eso dio el liderato al francés, y su única victoria en F1, ante el aplauso de un público de Quebec comprometido con la causa, y que invadió la pista en la última vuelta. La clasificación final se tuvo en cuenta en la vuelta 68.

Olivier Panis (Ligier) - GP de Mónaco 1996 29 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Sin duda una de las carreras más increíbles de la historia de la F1 hasta la fecha. El GP de Mónaco de 1996 empezó en condiciones de lluvia y rápidamente vio una avalancha de abandonos. La victoria parece destinada a Damon Hill, pero su motor falló. Luego parecía que la heredaría Jean Alesi, pero un problema en el volante le obligó a retirarse. Fue entonces cuando Olivier Panis se puso líder y nunca más dejó esa posición. Se vio amenazado por David Coulthard, y acabó primero de los tres coches que acabaron la carrera, logrando su única victoria en la F1, la última de un piloto francés hasta la fecha.

Jarno Trulli (Renault) - GP de Mónaco 2004 30 / 33 Foto de: Brousseau Photo En una temporada totalmente dominada por Michael Schumacher (Ferrari) hasta ese momento, el GP de Mónaco 2004 vio al alemán salir solo cuarto en la parrilla, mientras que Jarno Trulli logró una impresionante pole el día anterior. Fernando Alonso (Renault), que amenazó el liderato de su compañero durante gran parte de la carrera, se estrelló contra el túnel mientras intentaba doblar a Ralf Schumacher. Durante el Safety Car tras ese accidente, Michael Schumacher, líder gracias a las paradas en boxes de los demás pilotos, se tocó con Juan-Pablo Montoya (Williams) y tuvo que retirarse. Trulli mantuvo la primera plaza a pesar de los ataques de Jenson Button (BAR) para lograr su único triunfo.

Robert Kubica (BMW Sauber) - GP de Canadá 2008 31 / 33 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Un año después de su terrible accidente en el Circuito Gilles Villeneuve, Robert Kubica logró la única victoria de su carrera en Canadá, beneficiándose de una increíble colisión entre Lewis Hamilton (McLaren), Kimi Räikkönen (Ferrari) y Nico Rosberg (Williams) al final de la calle de boxes, lo que eliminó a varios aspirantes a la victoria y permitió que BMW Sauber lograra un doblete.

Heikki Kovalainen (McLaren) - GP de Hungría 2008 32 / 33 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Aunque los McLaren monopolizaron la primera fila, Felipe Massa (Ferrari) se puso al frente en la primera curva. Lideró casi todo el gran premio e incluso, detrás de él, Lewis Hamilton (McLaren) perdió mucho terreno por un pinchazo. El brasileño parecía encaminarse a una victoria fácil, pero a tres vueltas del final, su motor se rompió y Heikki Kovalainen recuperó el liderato para lograr su única victoria en la F1.