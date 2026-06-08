Stroll culpa a Honda de su accidente en Mónaco: "El motor me empujó contra el muro"

Lance Stroll ha achacado el accidente que le obligó a abandonar en el Gran Premio de Mónaco a que su motor Honda le empujó contra el muro.

El piloto canadiense rodaba en 16ª posición en la vuelta 57, a 18s de las posiciones que dan lugar a los puntos, cuando se salió en la curva Antony Noghes y chocó contra las barreras.

El piloto de Aston Martin dejó claro que consideraba que su sistema de propulsión era el culpable de su pérdida de control.

"Estábamos llegando al final de la carrera y tuvimos algunos problemas con el frenado del motor durante toda la prueba", dijo. "Llevamos toda la temporada teniendo problemas con el frenado del motor; en algunas curvas empuja, en otras tira y se comporta de forma muy diferente todo el tiempo. Así que, en esa curva y esa vuelta en concreto, simplemente me empujó contra el muro, como si el acelerador estuviera abierto al 50%".

Casualmente, el asfalto en la zona del accidente se estaba desmoronando, pero Lance Stroll no creía que eso fuera la causa de su percance.

"No me pareció que ese fuera el problema; simplemente el motor me empujó contra el muro, como si el acelerador se hubiera atascado", insistió.

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Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Ambos pilotos de Aston Martin se han quejado de problemas de manejabilidad, y Fernando Alonso los ha descrito con frecuencia como "reducciones aleatorias".

El problema está relacionado con la caja de cambios, pero se produce en un contexto más amplio de la unidad de potencia, después de que Aston Martin pasara de los motores Mercedes a los sistemas de propulsión de Honda y decidiese empezar a gestionar y fabricar sus propias cajas de cambios.

El jueves, Alonso advirtió de que habría consecuencias si esto ocurría en las estrechas calles de Mónaco, de hecho, el veterano piloto español chocó contra el muro en la primera sesión de entrenamientos libres tras perder el control al entrar en la chicane, quedando su advertencia aún más justificada por el accidente de Stroll del domingo.

Sin embargo, al hablar con los medios tras la carrera, el embajador del equipo, Pedro de la Rosa, sugirió que el choque de Stroll se debió simplemente a que el piloto apretó mucho.

"El hecho de que Lance se saliera de la pista solo pone de relieve que nuestros pilotos nunca se rinden", dijo De la Rosa. "Incluso con un coche muy difícil, con inconsistencias en la fase de desaceleración de las curvas, algo que nos ha estado afectando todo el fin de semana, ambos pilotos estaban llevando el coche al límite. Eso es lo más increíble".

"Perdimos un coche, porque el piloto siguió apretando a pesar de las dificultades que estaba experimentando", explicó el expiloto español.

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Pedro de la Rosa, de España, Aston Martin F1 Team Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Sin embargo, cuando Motorsport.com sacó a colación los comentarios de Stroll sobre que "el motor lo empujaba contra el muro", De la Rosa insinuó otro caso del problema de la "reducción de marcha aleatoria", aunque quizá el más evidente hasta la fecha.

"Bueno, estamos experimentando inconsistencias en la fase de desaceleración", dijo. "No me gustaría dar más detalles al respecto, porque el análisis aún está en curso, pero sin duda hay cosas que no ayudan a los pilotos a ir al límite. Y cuando lo hacen, si todo el proceso de desaceleración no sale como se espera, puedes acabar contra el muro. Sinceramente, diría que eso es exactamente lo que le pasó a Lance".

"Así que Honda y nosotros estamos analizando la situación y buscando diferentes soluciones, distintos mapas para la próxima carrera y demás. Pero es un tema complejo".

"Cuando se habla del motor y la caja de cambios juntos, se trata de un conjunto. No es tan sencillo, especialmente esta temporada, con el nuevo reglamento y con este pequeño motor de combustión con un turbo muy grande", concluyó.