McLaren admite que ser equipo cliente se ha convertido en una desventaja en la F1 2026

Después de que McLaren lograra un doble podio en Miami y pareciera haber dado un giro a su temporada tras su primera gran actualización del año, los fines de semana de Montreal y Mónaco no han salido según lo previsto.

En Canadá, las cosas se torcieron en parte debido a la decisión de salir con neumáticos intermedios, mientras que Lando Norris se retiró más tarde por un problema con la caja de cambios. Mónaco trajo otro abandono para el actual campeón del mundo, esta vez debido a un problema la propia unidad de potencia Mercedes.

Aunque Andrea Stella destaca que cada abandono hasta la fecha ha tenido una causa diferente, cree que todos ellos ponen de manifiesto una cosa: la fiabilidad aún no está donde debería estar. Si bien McLaren se mira principalmente a sí misma en ese sentido, también ven una desventaja este año en ser un equipo cliente.

"Nunca antes habíamos sentido que ser un equipo cliente nos hubiera puesto en desventaja. Y cuando digo esto, y quiero ser claro al respecto para evitar cualquier malentendido: no es porque se tenga una prioridad menor para [Mercedes] HPP", dijo Stella cuando fue preguntado por Motorsport.com en Mónaco.

"Es porque tienes menos oportunidades de integrarte, de mantenerte en la misma línea de tiempo a la hora de abordar problemas de fiabilidad o de exprimir el motor desde el punto de vista del rendimiento. También afecta a algunos experimentos del chasis que puedes añadir a una larga serie de pruebas de la unidad de potencia cuando eres un equipo oficial".

"Hay muchas razones por las que la fiabilidad asociada a la unidad de potencia [juega un papel importante], o por las ventajas de ser un equipo oficial desde el punto de vista de la unidad de potencia. Creo que estos problemas de fiabilidad han cobrado protagonismo en 2026, debido al cambio tan importante en el reglamento técnico", añadió.

El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, ha indicado que el equipo con sede en Woking estaría, en teoría, abierto a desarrollar su propia unidad de potencia a largo plazo —tal y como ha hecho Red Bull — siempre que se pueda hacer de forma rentable.

Foto de: Ryan Pierse / Getty Images

McLaren quiere ser "totalmente justo" con Mercedes

La cuestión es qué se puede hacer a corto plazo para eliminar las preocupaciones sobre la fiabilidad, y Andrea Stella afirma que eso es precisamente lo que se está analizando en detalle en estos momentos.

"Nuestra excelente relación [con Mercedes HPP] nos permite revisar cada detalle y duda, aprender de cada uno de ellos y resolverlos técnicamente. Pero cuando no sabes lo que se avecina, no basta con abordar simplemente cada problema por separado".

"En última instancia, hay que revisar la profundidad, la intensidad y la eficacia de las diversas reuniones, la colaboración, el intercambio de información y los procesos de fábrica a fábrica, de circuito a circuito, de circuito a fábrica, y así sucesivamente. La revisión está en curso y es, en cierto modo, puntual en cuanto a que se examina cada elemento por separado", explicó Stella.

"Pero también es una revisión más amplia en cuanto a qué tenemos que mejorar. Porque en 2026 hay muchas novedades, hay muchas cosas nuevas y tenemos que operar en un nuevo nivel de colaboración en comparación con lo que hacíamos antes".

"Estas conversaciones ya llevan en marcha varios meses, pero, como todo en la F1, hay un plazo de ejecución. No es como para ver los resultados al día siguiente. Así que esto ya está ocurriendo y es un debate relativamente amplio".

Andrea Stella quiere dejar claro que no está señalando a nadie en lo absoluto y que la relación con Mercedes HPP sigue siendo muy buena. Además, añade que McLaren también ha tenido problemas de fiabilidad que no tenían nada que ver con ellos.

"Hay algunos, como el problema de la caja de cambios en el coche de Lando en Canadá, que son puramente responsabilidad de McLaren. Así que solo quiero ser totalmente justo con nuestro proveedor de unidades de potencia, con quien hemos tenido una relación muy buena, muy satisfactoria. Y, de hecho, la relación sigue siendo excelente", dijo.

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