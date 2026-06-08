Brembo, sorprendido por las críticas de Leclerc en Mónaco

Charles Leclerc vivió un fin de semana frustrante en su circuito de casa. Tras dos errores en la clasificación y un accidente en la carrera en Montecarlo, el monegasco declaró que sus frenos no funcionaban correctamente. "De los cuatro frenos, tres no funcionaban. Y en un coche de Fórmula 1 eso nunca es nada bueno", explicó tras el GP.

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"El freno delantero izquierdo funcionaba correctamente, el delantero derecho lo hacía a medias y los dos frenos traseros no funcionaban en absoluto. Y me baso en los datos. No había deceleración alguna. Era como si las pinzas de freno no estuvieran ahí", afirmó.

Además, reveló que Ferrari ya ha encontrado una solución que, según él, estará presente en su coche a partir del Gran Premio de España. "Lo único que puedo decir es que hay una solución lista y que para la próxima carrera voy a utilizar la configuración de Lewis Hamilton. Espero que eso suponga un paso adelante".

Esos comentarios no han pasado desapercibidos en Brembo. El fabricante emitió un comunicado oficial, expresando su sorpresa por las palabras de Leclerc. "El Grupo Brembo expresa su gran sorpresa por lo que le ocurrió a Charles Leclerc durante el Gran Premio de Mónaco y se muestra muy sorprendido por las declaraciones que el piloto realizó tras la carrera", se pudo leer.

Brembo destacó además su larga relación con Ferrari. La colaboración entre ambas partes se remonta a más de cincuenta años y abarca, además de los sistemas de frenos, otros productos de marcas del Grupo Brembo, entre los que se incluyen los embragues AP Racing y los amortiguadores Öhlins.

Analizar primero los datos

Según Brembo, en este momento no hay suficiente información disponible para determinar con exactitud el origen de los problemas. "La empresa desconoce por el momento la causa de los problemas que ha experimentado Charles Leclerc y considera prematuro realizar evaluaciones técnicas definitivas antes de haber analizado todos los datos disponibles"

"En situaciones como esta, los datos deben examinarse junto con los ingenieros del equipo para poder determinar con exactitud dónde se originó el problema". Ferrari, por su parte, aún no ha dado ninguna explicación pública sobre el asunto. Por ello, sigue sin estar claro si el problema radicaba realmente en los componentes de los frenos o si influyeron otros factores.

Desde hace tiempo, circulan rumores sobre posibles diferencias entre los Ferrari de Leclerc y Hamilton. Desde el Gran Premio de Japón, se especula en el paddock con que el multicampeón británico podría estar utilizando discos de freno de la empresa francesa Carbone Industrie, un proveedor con el que se familiarizó durante su etapa en Mercedes.

Esos rumores nunca han sido confirmados por Ferrari ni por Carbone Industrie. Los comentarios de Leclerc los han reavivado. Si la solución a la que se refirió el monegasco estuviera efectivamente relacionada con otro proveedor de componentes de frenos, es posible que durante el Gran Premio de España se aclare más esta cuestión.