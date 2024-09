Las siete cosas que aprendimos del GP de Singapur de F1 2024

La carrera de Singapur no fue tan emocionante como la de Azerbaiyán de hace una semana, pero hubo varias cosas interesantes a destacar, pasando por la dominante victorias de Lando Norris y acabando por la polémica sanción a Max Verstappen por decir "palabras malsonantes" en la rueda de prensa.

Motorsport.com analiza las siete historias clave del fin de semana en el Gran Premio de Singapur.

1. La misión de Norris "sigue por buen camino"

Una diferencia de 20 segundos entre el primero y el segundo en la vuelta 25 trae recuerdos del pasado, aunque entonces Verstappen no era el perseguidor, sino el perseguido.

Norris demostró en Singapur que va en serio y que él también puede hacerlo. El McLaren tenía una clara ventaja de ritmo y la aprovechó para recortar más puntos a su máximo rival en la lucha por el mundial de pilotos, donde el británico ya está a sólo 52 puntos de distancia, que podrían haber sido 51 de no ser por la vuelta rápida que le robó Ricciardo en el último giro de la carrera.

Por supuesto, el hecho de empujar los límites incluso con un gran margen de ventaja también es un claro peligro, ya que tuvo dos sustos tras dos roces con el muro que podrían haber destrozado todo, pero finalmente se las arregló para llevarse el triunfo.

La lucha por el título sigue muy viva a falta de seis carreras y dependerá de Norris que así sea hasta la última carrera de la presente temporada.

2. Ferrari prometía más, pero la clasificación lo arruinó todo

Charles Leclerc fue el más rápido en la FP1, y casi igualó a Norris FP2. Tanto el ritmo a una vuelta como en tanda larga era prometedor y todos en Ferrari coincidieron: en Singapur podían luchar por la pole y también por la victoria.

Sin embargo todo se torció de sobremanera en clasificación. Carlos Sainz se fue contra el muro en la Q3 y Leclerc no pudo acabar su primera vuelta. Tras eso, el monegasco tuvo un problema con una de sus mantas térmicas y sus neumáticos estaban demasiado fríos, por lo que eso colocó a los dos en un compromiso, con una novena y décima posición para la salida.

En carrera, pese a mostrar destellos de tener un buen ritmo, Leclerc sólo pudo remontar hasta la quinta posición, mientras que Sainz fue séptimo, perdiendo así la oportunidad de volver a sumar una gran cantidad de puntos.

3. Verstappen se enfada con la FIA y amenaza con marcharse de la F1

En la rueda de prensa del jueves, Verstappen dijo una palabrota y, debido a una directiva reciente de la FIA en la que señalaron que las palabrotas iban a ser castigadas con más dureza, recibió una sanción que le obligará a hacer "trabajo público".

El holandés dijo que le parecía "una tontería" y como respuesta se limitó a contestar con monosílabos a las preguntas de la prensa . "Sé que tengo que responder", dijo Verstappen, antes de matizar: "Pero no estipula por cuánto tiempo tengo que responder".



Después de esas respuestas monosilábicas, Verstappen organizó una rueda de prensa en el hospitality de Red Bull, fuera del paraguas de la FIA, donde respondió a todo de forma abierta y reveló que estas cosas le hacían reconsiderar su futuro en la F1.

"Este tipo de cosas está claro que también deciden mi futuro", admitió. "Cuando no puedes ser tú mismo, tienes que lidiar con este tipo de tonterías... Creo que ahora, estoy en una etapa de mi carrera en la que no quiero estar lidiando con estas cosas. Es muy agotador".

4. Se acaban las dudas sobre el 'mini-DRS' de McLaren

El alerón trasero del McLaren MCL38 fue muy polémico tras la carrera de Bakú, ya que las imágenes de la TV del coche de Oscar Piastri mostraban una pequeña apertura con el DRS cerrado a una determinada velocidad en las rectas, lo que se denominó como "mini-DRS".

Aunque el alerón superó todas las pruebas de flexión estática, McLaren lo desarrolló para que se abriera para aumentar la velocidad en recta y a su vez tener menos resistencia en los momentos en los que el coche no podía abrir el DRS, lo que fue realmente útil en la defensa de Piastri contra Leclerc que a la poste le daría la victoria.

No hubo protestas formales contra ese diseño de alerón, pero la FIA pidió a McLaren que lo modificara para que no se abriera si no se activaba el botón del DRS, por lo que cerró así un problema que podría haberse hecho cada vez mayor de haberles permitido seguir usándolo.

5. Alonso sigue sacando oro de un Aston Martin muy pobre

Un fin de semana más, Fernando Alonso llegó a Singapur asegurando que pensar en los puntos era prácticamente un imposible. Sin embargo, volvió a obrar el milagro con una carrera perfecta que le acabó llevando hasta la octava posición.

Desde Aston Martin, elogiaron el trabajo del piloto asturiano por volver a conseguir una recompensa mayor de lo que merecían y, a su vez destacaron el buen hacer del equipo con la estrategia. Eso sí, tampoco pierden de vista la realidad y mantiene los pies en el suelo.

Mike Krack reconoció que están muy lejos de donde quieren estar y el 14º puesto de Lance Stroll así lo confirma, por lo que los buenos resultados no pueden opacar la indiscutible necesidad de mejorar y empezar a dar pasos adelante con urgencia si no quieren seguir hundiéndose en una parrilla cada vez más igualada.

6. Ricciardo, preparado para despedirse de la F1

Antes del fin de semana se rumoreaba que Daniel Ricciardo iba a disputar su última carrera como piloto de F1 en Singapur, ya que RB estaba preparado para reemplazarle con Liam Lawson de cara el Gran Premio de Estados Unidos.

El australiano no logró pasar de la Q1 y en carrera tampoco pudo remontar, más allá de la satisfacción de una polémica vuelta rápida (se analiza a continuación) en la última vuelta de la carrera.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la carrera, Ricciardo dijo que no era un "final de cuento de hadas" y, entre lágrimas parecía despedirse de la categoría, pese a que todavía no ha habido confirmación al respecto. Las palabras de Verstappen, a modo despedida, también fueron un indicativo bastante claro.

7. La relación entre RB y Red Bull vuelve a ser polémica

Cuando todo parecía estar destinado a una victoria de Lando Norris y una vuelta rápida que reducirían su desventaja respecto a Verstappen hasta los 51 puntos, RB tomó la decisión de llamar a boxes a Ricciardo para montarle un nuevo juego de blandos y robarle la vuelta rápida al piloto británico, eso sí, llamó mucho la atención por el hecho de que el australiano y su equipo no podían sumar ese punto al estar lejos de las diez primeras posiciones.

Eso provocó dudas en la cúpula de McLaren, con Andrea Stella pidiendo a la F1 más "claridad" sobre la relación entre las dos escuderías que trabajan bajo el amparo de la empresa de las bebidas energéticas.

Sin embargo, desde RB negaron que fuese una táctica conjunta con el objetivo de ayudar a Red Bull y Verstappen en su lucha por el mundial. Pese a ello, las dudas y las miradas siguen estando ahí.