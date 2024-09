McLaren pide claridad sobre Red Bull-RB tras su "peculiar" estrategia

El jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, ha pedido que se "solucione" la relación entre Red Bull y RB después de que la "peculiar" vuelta rápida de Daniel Ricciardo en el último giro del Gran Premio de Singapur le robara un punto a Lando Norris.

El británico, pese a que tenía una gran ventaja, lo arriesgó todo para hacer la vuelta rápida en la vuelta 48 de 62. Sin embargo, ese punto extra lo perdió cuando Ricciardo, que estaba en la parte trasera de la parrilla, entró en boxes para montar neumáticos blandos nuevos.

Ricciardo no consiguió ningún punto, ya que terminó fuera de los 10 primeros, pero sí le restó uno a Norris y todo cuenta en una lucha como la del piloto británico y Max Verstappen, ya que a falta de seis grandes premios están separados por sólo 52 puntos.

Aunque Stella no acusó directamente a Red Bull y a RB de hacer un pacto en Singapur, dijo que podría ser necesario un debate más intenso sobre la relación entre las dos escuderías.

"Es un tema importante. Tan pronto como se habla de la deportividad, creo que es necesario solucionar esto con un sentido de responsabilidad", dijo cuando se le preguntó.

"No conozco los hechos. Sólo he visto que RB fue a por la vuelta rápida y lo consiguió. Pero que yo aquí hable de deportividad y demás, creo que está... estaría fuera de lugar. Así que creo que tenemos que tomarlo al pie de la letra".

"Hicieron la vuelta rápida, y como parte de una conversación a largo plazo tenemos que poner a la F1 en una posición en la que, en cualquier momento - ya sea en la pista o en la fábrica - los equipos se comporten de una manera totalmente independiente, porque estamos en un campeonato de constructores".

"Pero en ningún momento tengo pruebas ahora para decir que RB fue por la vuelta rápida para ayudar a los Red Bull. Pero me parece un poco... cómo decirlo... peculiar".

"No lo vi venir. Me sorprendió un poco que la máxima prioridad de RB en Singapur fuera ir a hacer la vuelta más rápida de la carrera. Creo que tenemos que trabajar más duro para asegurarnos de que (el campeonato) no se reduce a un punto. Al mismo tiempo, tengo tanta simpatía, apoyo y amistad con Daniel que estoy contento de que pueda añadir esta vuelta rápida a sus estadísticas", añadió.

Norris dijo que los dos equipos habían hecho una "jugada inteligente" al robarle la vuelta rápida y admitió que era lo "lógico".

El director del equipo Red Bull, Christian Horner, no quiso pronunciarse sobre la situación y dijo que dependía de RB explicar su razonamiento, aunque el compañero de Verstappen, Sergio Pérez, reveló que el equipo había hablado con él sobre la posibilidad de entrar en boxes para hacer lo propio.

"No sé qué pasó. Creo que el equipo lo estaba hablando, pero que creo que al final decidimos quedarnos como estábamos de todos modos. Creo que el equipo lo estaba pensando pero al final no ocurrió", dijo.

El propio Ricciardo bromeó sobre su posible ayuda a Verstappen y Red Bull.

"Tenía una idea, pero también pensé que simplemente me estaban dejando divertirme un poco porque obviamente estábamos muy lejos de los puntos", respondió cuando se le preguntó al respecto.

"Mira, al final no fuimos lo suficiente rápidos. Así que puede que eso también sea una confirmación de que hoy no hemos sido lo suficientemente rápidos. Así que sí, esa vuelta rápida al final... Espero que Max gane [el título] por un punto, porque creo que me ganaré un buen regalo de Navidad si es así. ¡Así que lo siento, Lando! ¡Pero creo que tendría un buen regalo de Navidad!".

"He oído algo de que pagaban 3,5 millones de dólares por la vuelta rápida o algo así, ¡Red Bull estaba diciendo alguna cifra loca por ahí! Intenté, obviamente, disfrutarlo, un poco como al final del 2022 cuando ya sabía que me iba de McLaren. Soy consciente de que tal vez es mi última carrera, así que intenté disfrutarlo".

Mientras tanto, Verstappen dio las gracias a Ricciardo por la radio del equipo después de la carrera, antes de añadir ante la prensa lo siguiente: "¡Hoy tengo que darle las gracias a Daniel por su vuelta rápida! Sí, es un gran tipo".

"Sinceramente siempre hemos tenido una gran relación. Teníamos una rivalidad deportiva en el equipo. Será recordado como un gran piloto, como una gran persona también, creo que tiene un gran carácter".

"Creo que es muy raro que alguien le odie. Quiero decir, creo que también dentro de unos años, cuando ya no esté aquí, nos sentaremos y recordaremos todos esos años juntos y nos tomaremos una cerveza juntos".

Cuando se le dijo que Ricciardo esperaba un buen regalo si finalmente ganaba el título por un punto de difrencia, Max Verstappen dijo: "Puede pedir lo que quiera".

