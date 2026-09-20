Moto2 en Austria - Guevara gana sin oposición y se reengancha a la pelea con Manu González

En paralelo al Gran Premio de Austria de MotoGP, el Red Bull Ring acoge la decimoquinta ronda del campeonato 2026 de Moto2, y en este enlace iremos actualizando los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión.

Carrera de Moto2 en Austria

La carrera de Moto2 en el Red Bull Ring comenzó con Manu González robándole la primera posición a Filip Salac en el camino hacia la primera curva, aunque el checo recuperó el lugar de privilegio en la chicane de la curva 2. El líder de la general tuvo que cortar, lo que hizo que le rebasaran Iván Ortolá, Izan Guevara, David Alonso, que llegó a ponerse segundo aunque no le duró, y Alex Escrig, que se fue por fuera en la chicane, lo que le valió una investigación de los comisarios, aunque finalmente no le sancionaron al considerar que había perdido suficiente tiempo.

Ya en la segunda vuelta, Guevara tomó el mando de la carrera sobre Salac, y Ortolá hizo lo propio pasando al #12 del American Racing Team. González se puso manos a la obra con su remontada y se colocó quinto, delante de Escrig. En la tercera vuelta, trató de superar a Alonso, pero el hispano-colombiano se defendió con uñas y dientes y se mantuvo delante.

Guevara marcó un ritmo fuerte desde que se encontró con aire limpio delante, batiendo el récord de la pista, y le sacó medio segundo a un Ortolá que debía defenderse de Salac. El grupo se estiró por completo, con Ortolá intentando no perder comba y con Salac con un segundo sobre Alonso, González, Escrig y Dani Holgado.

Una vez que se completó el primer tercio de carrera, Guevara subió más el listón. El mallorquín se escapó por un segundo sobre sus perseguidores, mientras llegaban los primeros avisos por exceder los límites de pista, concretamente a David Alonso. De la parte delantera desapareció Alex Escrig, al irse al suelo en la curva 2, en una caída sin consecuencias físicas para él.

Justo antes del ecuador, se intensificó la batalla por la segunda plaza. Salac se pegó a Ortolá para pasarle definitivamente al llegar a la undécima vuelta, lo que le posicionó segundo a dos segundos de Guevara. Justo en esa vuelta, en la parte trasera, quien entró en boxes para retirarse fue Senna Agius, por problemas mecánicos en su moto, aparentemente del cambio. El australiano trató de salir a pista de nuevo, pero volvió al poco tiempo.

Aunque se puso segundo, Salac no pudo plantar cara a Guevara. El español siguió metiendo tiempo y al completarse los dos tercios de carrera tenía ya tres segundos de colchón, rozando la victoria. Donde sí hubo pelea fue detrás: Ortolá fue cayendo y cometió un error que fue aprovechado por David Alonso para rebasarle. Apenas unos giros después, Manu González calcó el del movimiento del de Aspar para colocarse cuarto.

El liderato de Guevara se vio alterado a 6 vueltas del final, cuando sufrió un susto que le valió una importante colada en la curva 9, la penúltima del Red Bull Ring. Afortunadamente para el de Pramac-Yamaha, no se fue al suelo, y tenía una ventaja tan clara que solamente perdió un segundo de margen sobre Salac.

Con todo, Guevara no vio su triunfo en peligro. El #28 navegó hasta la victoria, la segunda del año y la primera desde el GP de Francia, imponiéndose ante Salac y Alonso, con Manu González cuarto. La diferencia entre ambos de cara a la gira asiática será de 35.5 puntos a favor del madrileño. El resto de la zona de puntos la completaron Iván Ortolá, Alonso López, Dani Holgado, Barry Baltus, Deniz Öncü, Luca Lunetta, Dani Muñoz, José Antonio Rueda, Aron Canet, Tony Arbolino y Joe Roberts.

Resultados de la carrera de Moto2 en Austria

Clasificación de Moto2 en Austria

La clasificación de Moto2 en el Red Bull Ring empezó con una Q1 dominada en las primeras vueltas por el belga Barry Baltus, hasta que el italiano Luca Lunetta le batió a mitad de sesión por apenas 72 milésimas, con un tiempo de 1:33.290. Aunque entre medias también se coló Deniz Öncü, a apenas 12 milésimas del registro del #32.

Finalmente, sería el turco del Marc VDS Racing Team quien lideraría la primera criba. El menor de los hermanos Öncü tuvo que bajar al 1:32.930 para comandar la Q1 sobre Zonta van der Goorbergh, Lunetta y Baltus.

Justo en el corte se quedó Alberto Ferrández. Al español le faltaron solamente 20 milésimas, y para colmo se fue al suelo al final de la sesión, sin consecuencias. Tras él, quedaron Aron Canet, Taiyo Furusato, Sergio García Dols, Joe Roberts, Xabi Zurutuza, Ayumu Sasaki, Marcos Ramírez y Adrián Huertas.

La fase definitiva de la clasificación arrancó con una caída de Senna Agius, en la curva 2, concretamente en la salida de la chicane, sin mayores consecuencias físicas para él. En cuanto a tiempos, fue Filip Salac quien trató de marcar la primera referencia, un 1:32.575 con le acabaron borrando por exceder los límites de pista en la curva 6.

Fue Iván Ortolá quien dominó el primer stint, con un 1:32.594 con el que superó por 75 milésimas a un Izan Guevara que rodó detrás de Manu González, su rival por el título, superándole en la última curva. El madrileño, por su parte, terminó décimo el primer envite, antes de volver a boxes para calzar gomas nuevas para la segunda mitad de la sesión.

Con compuestos nuevos, Salac empezó con ganas. Esta vez el #12 del American Racing Team no pisó el verde, y se sacó de la chistera un giro de 1:32.381, récord de la pista, para asaltar la primera posición. En su segundo giro, se quedó a apenas 10 milésimas de superarse a sí mismo, pero pese a todo ya tenía la pole, la primera desde Portimao 2023.

Quien se quedó más cerca de él fue Manu González. El líder de la general mejoró en la parte final para pasar de la décima a la segunda plaza, a 121 milésimas de la cabeza. La primera fila la completó Alex Escrig, brillando con la Forward.

En la segunda fila, partirán Iván Ortolá, Izan Guevara y David Alonso. El resto de la tabla se completó con Alonso López, Barry Baltus, José Antonio Rueda, Dani Holgado, Tony Arbolino, Deniz Öncü, Celestino Vietti, Luca Lunetta, Senna Agius, Zonta van der Goorbergh, Dani Muñoz y Mario Aji.

Resultados de la clasificación de Moto2 en Austria

FP2 de Moto2 en Austria

La FP2 de Moto2 en Austria estuvo completamente condicionada por la lluvia y una pista que fue secándose poco a poco, hasta el punto de que solo 13 pilotos llegaron a marcar un tiempo. Tony Arbolino fue quien mejor aprovechó la evolución del asfalto: montó slicks en los últimos instantes y paró el crono en 1:41.066, aventajando en 0.801s a Xabi Zurutuza, segundo y el mejor entre quienes rodaron con neumáticos de lluvia. Aron Canet completó el top 3, ya a 1.675s.

Deniz Öncü terminó cuarto, por delante de Daniel Muñoz y Marcos Ramírez, mientras que Manu González, líder del Mundial, fue séptimo, con Dani Holgado noveno y Sergio García décimo. La sesión tuvo poca relevancia en términos de rendimiento debido a las condiciones: buena parte de la parrilla prefirió no asumir riesgos y pilotos como Filip Salac, David Alonso, Izan Guevara, Iván Ortolá o Celestino Vietti ni siquiera marcaron tiempo, guardándose para la clasificación.

Resultados de la FP2 de Moto2 en Austria

Práctica de Moto2 en Austria

Antes de la Práctica de Moto2, se confirmaron dos bajas para el resto del fin de semana. La primera, de Collin Veijer. El neerlandés sufrió una fuerte caída en los Libres 1, en la curva 6, en la que se rompió la clavícula izquierda. Se perderá todo el GP de Austria y viajará a Barcelona para ser operado.

La segunda es la de Ángel Piqueras. El valenciano sufrió otra fractura, en la muñeca derecha, tras caerse en la FP1. De igual manera, será operado, y se verá obligado a cumplir su doble Long Lap de penalización por el incidente en la salida de Misano (tiró a Senna Agius y a Dani Holgado) en la próxima cita que dispute.

Ya en la Práctica, el primer tiempo de referencia lo marcó Izan Guevara. El segundo clasificado de la general pasó a liderar con un tiempo de 1:32.755, delante de David Alonso, Iván Ortolá, Filip Salac, Manu González y Senna Agius.

A 15 minutos del final, Sergio García Dols sufrió problemas mecánicos. Su moto Kalex del equipo Gresini le dejó tirado en la curva 6, al pararse y empezar a humear. Aunque el valenciano logró recuperarla al ralentí.

Ya en los últimos minutos, Iván Ortolá saltó a la primera posición con un tiempo de 1:32.499. Pero Filip Salac lo rebajó, con un 1:32.402, nuevo récord de la pista. Y lo cierto es que ya nadie lo batió.

Por detrás, pasaron con él el corte de la Q2 Iván Ortolá, Dani Holgado, Tony Arbolino, Izan Guevara, David Alonso, Alex Escrig, Manu González, Celestino Vietti, Alonso López, Mario Aji, Senna Agius, Dani Muñoz y José Antonio Rueda. Al final de la sesión hubo que lamentar caídas de Barry Baltus y Zonta van der Goorbergh, sin consecuencias físicas.

Resultados de la Práctica de Moto2 en Austria

FP1 de Moto2 en Austria

Tony Arbolino empezó mandando el viernes de Moto2 en el Red Bull Ring, con una marca de 1:33.074 que superó en apenas milésimas al segundo y el tercero, David Alonso e Izan Guevara, en una accidentada sesión.

La FP1 de Moto2 empezó con caída de Adrián Huertas, que se levantó cojeando. También sufrió un problema en su motor Ortolá, como Manu González, que salvó por poco la caída. Izan Guevara marcó el ritmo al inicio, antes de una fuerte caída para Ángel Piqueras en la curva 6. En la 2 se cayó Alex Escrig, y en la 6 Veijer.

Finalmente, pese a una gran vuelta de David Alonso, y de Izan Guevara, fue Arbolino quien cerró la FP1 en cabeza, con sus rivales a 42 y 95 milésimas.

Resultados de la FP1 de Moto2 en Austria