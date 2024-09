Horner coquetea con Russell: "Sería absurdo no tenerle en cuenta"

El equipo Red Bull confirmó que Sergio Pérez continuaría como su piloto en las próximas dos temporadas, pero también incluía cláusulas de rendimiento. Eso último se traduce en que la escudería austriaca se guarda el derecho a decidir si el mexicano cumple o no con los requisitos que se le exigen, y sobre su rendimiento habló el director del conjunto, Christian Horner.

"'Checo' [Pérez] está rindiendo por debajo de lo esperado este año", dijo a Sky Sports F1. "El año pasado hizo un buen trabajo, o al menos lo suficientemente bueno como para terminar segundo en el campeonato del mundo y ayudarnos a conseguir el título de constructores".

Así está la parrilla para la temporada 2025 de Fórmula 1: Fórmula 1 Pilotos y equipos de Fórmula 1 para 2025 confirmados y opciones

El presente curso, el de Guadalajara tiene serios problemas, aunque muchos de ellos provienen del monoplaza. Si en Red Bull decidieran desprenderse de él, o quizá Max Verstappen optara por marcharse, habría que buscar un sucesor, aunque no necesariamente debe ser de su academia: "No tenemos miedo de mirar fuera de nuestra propia cantera. El contrato de George Russell expira a finales del año que viene, sería absurdo no tenerlo en cuenta, y hay otros pilotos con talento que tienen compromisos que expiran".

Sus declaraciones se produjeron después de seis meses de coqueteo de Toto Wolff con el vigente campeón del mundo, y aunque quiso que se uniera a Mercedes, finalmente optó por Andrea Kimi Antonelli, mientras que el holandés seguirá siendo su rival hasta que termine 2028, a menos que se canse y decida cambiar de aires.

¿Cuánto tiempo estará Liam Lawson esperando?

A pesar de ello, Christian Horner ve con buenos ojos lo que hay dentro de su empresa: "Tenemos grandes talentos. Tenemos a Liam Lawson sentado en el banquillo. ¿Está al nivel de Franco Colapinto y Oliver Bearman? El tiempo lo dirá, también tenemos a Isack Hadjar, que hasta hace poco era líder de la Fórmula 2, y tenemos un talento interesante en la Fórmula 1, otro en la Fórmula 3, del que estoy especialmente entusiasmado, Arvid Lindblad, así que hay cosas en nuestro programa de talentos".

Sin embargo, parece que el neozelandés se hará con un puesto de titular en el Visa CashApp RB, incluso muchos especulaban con que el Gran Premio de Singapur sería la última de Daniel Ricciardo con la escudería de Faenza, diciendo así su adiós definitivo a la máxima categoría del automovilismo después de más de una década.

