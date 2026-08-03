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En Cadillac aseguran que Pérez y Bottas están haciendo un "trabajo espectacular"

El jefe del equipo Cadillac, Graeme Lowdon, considera normal la leve crítica de Checo Pérez al equipo y elogia a sus dos pilotos por su "trabajo espectacular".

Norman Fischer Stuart Codling
Editado:
Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing

Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

En lo que respecta al desarrollo de Cadillac, parece que Sergio Pérez y Valtteri Bottas tienen opiniones diferentes. Mientras que Bottas elogia el desarrollo del recién llegado a la Fórmula 1, Pérez habría esperado algo más: "Creo que, en el fondo, no hemos avanzado lo suficiente", dijo el piloto mexicano hace unos días.

Para el director del equipo, Graeme Lowdon, las declaraciones más contundentes de Pérez no suponen ningún problema: "Creo que es algo totalmente normal entre los pilotos", minimiza en una rueda de prensa.

Por el contrario, cree que Bottas y Pérez están impulsando al equipo en la medida justa, tal y como cabría esperar de pilotos con su experiencia.

"Habría sido muy fácil para los pilotos intentar presionar demasiado y demasiado rápido a un equipo nuevo, y eso no ha ocurrido", destaca. "Se necesita un cierto grado de tensión para mejorar constantemente y creo que han dado con el nivel justo".

Cuando Cadillac se incorporó a la Fórmula 1, muchos expresaron sus dudas sobre si estos dos pilotos veteranos serían los adecuados para este ambicioso proyecto. Si bien ambos aportan la experiencia necesaria que a un recién llegado le viene muy bien en su primer año, por otro lado también había razones por las que ninguno de los dos debería haber formado parte ya de la parrilla en 2025.

Sin embargo, mientras que Bottas permaneció en el paddock y ayudó en el desarrollo para 2026 como piloto de pruebas de Mercedes, Pérez se tomó deliberadamente un descanso completo con un año sabático y se alejó de los circuitos, lo que según el director del equipo, Graeme Lowdon supone "una diferencia interesante".

"Tenía curiosidad por ver si habría algún patrón en su forma de abordar las cosas", afirma. "También creo que no es ninguna gran sorpresa ni un shock decir —yo no lo he dicho, pero se podría decir— que ambos pilotos, por razones muy diferentes, seguían queriendo demostrar que pueden competir al más alto nivel".

Comparación de Pérez y Bottas en la F1 2026
Grand Prix Perez (qUALY) Bottas (qUALY) Perez (GP) Bottas (GP)
Australien 18º 19º (+0,639s) 16º Abandono
China 22º (+1,470s) 20º 15º (+18,5s) 13º
Japan 19º 20º (+0,124s) 17º 19. (+1 vuelta)
Miami 20º (+0,338s) 19º 16º 18. (+1 vuelta)
Kanada 20º 22º (+0,843s) Abandono 16º
Monaco 18º 20º (+0,536s) 15º Abandono
Barcelona 19º 20º (+0,212s) 14º Abandono
Österreich 19º 20º (+0,085s) Abandono Abandono
Großbritannien 20º (+0,224s) 18º 14º 16º (+0,8s)
Belgien 20º (+0,148s) 19º Abandono 18º
Ungarn 22º (+0,436s) 21º Abandono Abandono

Si al final lo consiguen o no, eso debe evaluarlo el equipo, ya que son ellos quienes tienen acceso a los datos. Al menos, ambos parecen rendir a un nivel similar: Pérez lidera por 6 a 5 en el duelo de la clasificación frente a Bottas, mientras que los duelos en carrera se deciden más bien por los abandonos. Pero: cuando ambos cruzaron la meta, Pérez quedó por delante en tres ocasiones, mientras que Bottas solo lo hizo una vez.

"Detrás de ambos había factores bastante diferentes, pero en la pista ambos hicieron un trabajo realmente espectacular, teniendo en cuenta las circunstancias", dice Lowdon, y añade a modo comparación: "Rara vez les pedimos que hagan las mismas cosas".

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