Cadillac pone sus ojos en Cámara para reemplazar a Pérez o Bottas en 2027

Cadillac está siguiendo con interés a Rafael Cámara. La noticia ha pillado un poco por sorpresa al paddock, teniendo en cuenta que el equipo siempre ha destacado que tiene contratos a largo plazo con sus pilotos actuales, pero hay varias señales que apuntan a un posible cambio en al menos uno de los dos asientos de cara a la temporada 2027.

El interés por Cámara ha surgido gracias a las últimas actuaciones del piloto brasileño de la Ferrari Driver Academy en la Fórmula 2, categoría en la que ha conseguido cuatro poles y dos victorias (ambas en las carreras principales) en las últimas cinco pruebas.

Cadillac está apoyando la temporada de Colton Herta en la F2, un novato como Cámara, pero con una trayectoria muy diferente. Para Herta, el debut en la categoría está siendo un poco complicado. Su mejor resultado hasta la fecha es un quinto puesto y, sobre todo, ocupa la decimosexta posición en el campeonato, muy lejos del top 10 que garantiza los puntos necesarios para obtener la Superlicencia.

Por el momento, Herta necesita otros seis puntos para obtener la Superlicencia. Si no los consigue a través de la clasificación de la F2, la única alternativa sería sumar esos puntos participando en las sesiones de entrenamientos libres del viernes, que otorgan un punto cada una. El problema es que se necesitarían seis FP1, mientras que las cuatro sesiones que, según el reglamento, Sergio Pérez y Valtteri Bottas deberán ceder a lo largo de la temporada no serían suficientes.

Pero más allá de los aspectos reglamentarios para Herta, para los que podría haber una solución, en Cadillac parece haber sobre todo una cuestión de confianza.

Las dificultades encontradas hasta ahora por el expiloto de la IndyCar han alimentado las dudas sobre su verdadera preparación para dar el salto a la Fórmula 1. Algo comprensible, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo HiTech, aunque sin destacar por su regularidad, acabó el campeonato de 2025 en la segunda posición.

Colton Herta Foto de: Kym Illman / Getty Images

Es en este contexto donde hay que interpretar el creciente interés por Cámara. El brasileño ocupa actualmente la tercera posición en la clasificación, pero la diferencia acumulada se debe en gran parte al error cometido en Montecarlo: sin ese tropiezo, hoy estaría a solo tres puntos de la cabeza.

Más allá de la clasificación, su rendimiento ha sido probablemente el más convincente entre los protagonistas de la F2 esta temporada. Además, en las últimas semanas ha debutado al volante de un monoplaza de Fórmula 1 en una prueba TPC organizada por Ferrari, lo que también ha llamado la atención de Haas.

De hecho, la escudería estadounidense está buscando un piloto para la temporada 2027 que sustituya a Esteban Ocon, y el director del equipo, Ayao Komatsu, ha expresado públicamente su interés por Cámara.

Paralelamente, Haas ha organizado una primera prueba en Jerez con Leonardo Fornaroli y, según se ha sabido en las últimas semanas, los dos pilotos se enfrentarán en una nueva sesión de pruebas prevista para finales de agosto en el circuito de Portimão.

Haas ya cuenta con un piloto vinculado a la Ferrari Driver Academy, Oliver Bearman. Para Cadillac, en cambio, la posible llegada de Cámara supondría un primer punto de contacto importante con Maranello, allanando el camino hacia una relación más estrecha.