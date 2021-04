Pérez: "Cometí un error y lo siento mucho por Red Bull"

Sergio Pérez salía desde la segunda posición en el GP de Emilia Romagna, su mejor puesto en parrilla en su historia en la Fórmula 1, pero no logró mantener el puesto hasta la bandera a cuadros.

En el arranque se vio superado de inmediato por el Ferrari de Charles Leclerc, antes de la salida del coche de seguridad, cuando sufrió una salida en pista y recuperó su cuarto lugar adelantando ilegalmente a Lando Norris y Pierre Gasly, un movimiento que le costó 10 segundos extra de sanción en su parada en boxes.

Por si eso fuera poco, perdió tiempo ante Leclerc por un fallo en el volante que le impedía mantener el control de la dirección de su monoplaza.

A pesar de los incidentes, Pérez apuntaba a pelear por el podio en el reinicio de la carrera tras el accidente de George Russell y Valtteri Bottas, pero el mexicano trompeó, cayendo del cuarto al 14º puesto.

"Básicamente ha sido un día muy malo y he hecho un mal trabajo. Lo siento mucho por el equipo. Quiero aprender de lo que ha ido mal”, dijo Pérez en la rueda de prensa.

“No conocía este coche en estas condiciones y me costó mucho poner la temperatura adecuada en los neumáticos en las primeras vueltas. No sabía cuánto podía hacer con la puesta a punto del coche, así que fue muy complicado, pero también cometí un error del que aprenderé y lo haré mejor para el equipo, porque hoy deberíamos haber sido segundos y obtener un doblete".

Hablando sobre el incidente bajo el coche de seguridad explicó que esperaba que Dirección de Carrera tuviera un cierto margen de tolerancia ante las difíciles situaciones que se vivían en la pista como consecuencia de la lluvia que cayó antes del inicio.

“Perdí el monoplaza bajo el coche de seguridad, me salí, y volví, pero obviamente adelanté a algunos coches. Creo que la penalización fue justa en ese momento. Me fui literalmente a la grava, volví y pensé que estaba en el límite de la pista, no sé si lo tolerarían ya que las condiciones eran muy malas y otros estaban cometiendo errores detrás del coche de seguridad. Fue bastante rápido, literalmente solo toqué la grava y regresé", explicó.

Respecto al trompo del final, indicó que arruinó las posibilidades de obtener un resultado importante, dado que el RB16B se comportó bien con neumáticos blandos. Durante la bandera roja, Red Bull aprovechó para colocarle un juego nuevo de ese compuesto al mexicano.

“Fue mi error porque toqué la línea mojada y eso me hizo perder el equilibrio del coche. El monoplaza era muy bueno con el blando. Cometí un pequeño error”, finalizó.

El jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, defendió la actuación de Pérez, diciendo que entendía perfectamente que a su piloto le falta kilometraje en el coche.

Y, en un fin de semana en el que Pérez demostró su ritmo a una sola vuelta al conseguir el mejor resultado de su carrera deportiva en clasificación, Horner está seguro de que le esperan días mejores.

"Creo que es solo tiempo en el asiento y él hizo un buen trabajo [en la clasificación]. Pero fue una carrera más complicada", dijo.

"Obviamente, el error detrás del coche de seguridad al principio, la penalización de 10 segundos, y luego, por desgracia, el error detrás de los Ferrari en la reanudación fue una pena porque bien podría haber estado en el podio también".

"Así que es frustrante no tenerlo ahí arriba. Pero, ya sabéis, está encontrando su ritmo y sus límites. Y estoy seguro de que va a tener fines de semana mucho mejores por delante".

Las fotos de Sergio Pérez en el GP de Emilia Romagna de F1

