Hamilton aconseja a Russell: si no cometes el error no aprendes

Durante el Gran Premio de Emilia Romagna 2021 de la Fórmula 1 George Russell protagonizó un choque contra el Mercedes de Valtteri Bottas. El accidente obligó a que la competencia se detuviera, pero también a una polémica entre los dos pilotos.

Al momento de bajar de su Williams, Russell reclamó a Bottas y durante las primeras declaraciones dijo que el finlandés había hecho una maniobra que no correspondía a la lucha por el noveno puesto de la carrera.

"Obviamente estaba muy cabreado y frustrado con él en ese momento. Estoy luchando por el 9º puesto, un 9º para él no es absolutamente nada. Casi no tiene sentido. Hizo un movimiento que harías si estuvieras luchando por la victoria en la última vuelta de la carrera. Así que ya sabes, se plantea la cuestión de por qué haría eso por el 9º, y tal vez si yo fuera otro piloto, él no lo habría hecho", dijo el británico el domingo al concluir la carrera.

Un día después de la segunda fecha del calendario, Russell publicó en sus redes sociales un mensaje admitiendo que sus primeras declaraciones no habían sido correctas.

"Ayer no fue mi día más orgulloso", dijo. "Sabía que sería una de nuestras mejores oportunidades para sumar puntos esta temporada y, cuando esos puntos importan tanto como lo hacen para nosotros ahora, a veces tomas riesgos. No dio resultado y tengo que asumir la responsabilidad por ello".

"Después de haber tenido tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido, sé que debería haber manejado mejor la situación. Las emociones pueden ser altas en el calor del momento y ayer las mías me superaron. Pido disculpas a Valtteri, a mi equipo y a todos los que se sintieron defraudados por mis acciones".

Dentro de las respuestas que el piloto inglés encontró en su cuenta de Instagram estaba una escrita por Lewis Hamilton, quien le expresó su apoyo y le recordó que este tipo de situaciones son las que lo harán crecer.

“La fuerza proviene de la vulnerabilidad”, escribió el piloto de Mercedes. “Si no comete el error, nunca podrá aprender la lección. Te respeto por asumir la responsabilidad. A lo siguiente”.

Durante las últimas semanas surgió el rumor de que Russell y Hamilton no tenían la mejor relación luego de que el competidor de Williams sustituyó al múltiple campeón en Sakhir 2020, pero el protegido junior de Mercedes desmintió esto durante el fin de semana en Imola.