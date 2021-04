Me lo dice mi mujer, siempre esperas demasiado de los demás, de las circunstancias, de la vida… y es verdad. Pero lo estoy trabajando, estoy en ello. No es fácil cambiar. A veces me ayudan las cosas que me pasan, quizá cuando me doy cuenta de que pedimos demasiado, precisamente a los que tanto nos han dado en el pasado, quizá porque sabemos de qué son capaces. Pero… ¿es justo? Os cuento.

Este lunes de resaca de Imola, en un restaurante escuché la conversación de la mesa de al lado. No, no en todas las terrazas hay la distancia que debería entre comensales, pero esa es otra historia. Hablaban de Fórmula 1, que si Hamilton va a ganar otro Mundial con la gorra, que no porque Verstappen le va a mojar la oreja (palabras textuales), que si… todo comprensible hasta que llegamos a ellos. “Anda que vaya eh… vaya decepción que nos estamos llevando con Alonso y Sainz, uno es por joven y otro por viejo les están dando cera los compañeros…”. Palabras textuales repito.

Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Y mira, pues a lo mejor tienen razón porque claro, en este país en el que hasta hace dos días éramos solo cuatro héroes locos que hicieron genialidades infinitas estilo Ballesteros, Santana o Nieto, nos hemos acostumbrado ahora a que solo vale ganar, ganar y ganar como decía aquel sabio. Y no, a veces no es solo ganar, a veces hay que saber tener paciencia y darse cuenta. ¿O no? Quizá no, últimamente dudo de casi todo.

La cosa es que queremos que Sainz llegue y en su segunda carrera con Ferrari acabe por delante de Leclerc, y ya que estamos de Norris y se ponga en el podio, a pesar de que salió undécimo. Y también que Alonso, después de dos años fuera del campeonato del mundo de F1, se enfrente a un compañero como Ocon, uno de los jóvenes más talentosos del momento, y le meta mínimo medio segundo por vuelta, en vez de terminar a … medio segundo de él en la carrera. Ese es el objetivo, la meta, no el inicio del viaje.

Esteban Ocon y Fernando Alonso, Alpine A521

Tengo pocas dudas de que si todo va como debería, Alonso terminará siendo el líder indiscutible de Alpine y, el próximo año, luchando por estar delante. Y que en esa batalla uno de su rivales será un Carlos Sainz que, pronto, quizá para el GP de España estará al mismo nivel que un piloto llamado a ser campeón del mundo como Charles Leclerc.

Demos tiempo a la decepción. A mí, después de ver la carrera en DAZN, me duró cinco segundos de mover la cabeza de un lado a otro, justo los que tardé en sentir la mirada de mi mujer mientras me decía. ¿Pero no es la segunda carrera? Pues eso, sigamos trabajando en ello. Mientras, respeto y tiempo. Todo está a punto de empezar…

Las mejores fotos del caótico GP de Emilia Romagna de F1

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, se reincorpora 1 / 65 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images La carrocería vuela mientras Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, lucha con Lewis Hamilton, Mercedes W12, en la salida 2 / 65 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, sobre la grava 3 / 65 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 4 / 65 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 5 / 65 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 se despista 6 / 65 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 se despista 7 / 65 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, con un alerón delantero dañado 8 / 65 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 9 / 65 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, cambia su alerón delantero en boxes 10 / 65 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 11 / 65 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, en pit lane 12 / 65 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images El Safety Car lidera a Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, y el resto del campo en los pits 13 / 65 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Valtteri Bottas, Mercedes W12 14 / 65 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 15 / 65 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 16 / 65 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521, Fernando Alonso, Alpine A521 17 / 65 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Esteban Ocon, Alpine A521 18 / 65 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21 19 / 65 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Los oficiales de pista despejan el coche dañado de Valtteri Bottas, Mercedes W12, de la trampa de grava 20 / 65 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21 21 / 65 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21, pit stop 22 / 65 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 23 / 65 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Los comisarios retiran el coche de Valtteri Bottas, Mercedes W12 tras el accidente 24 / 65 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Esteban Ocon, Alpine A521, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 25 / 65 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Monoplaza dañado de Valtteri Bottas, Mercedes W12 después del choque 26 / 65 Un oficial de pista con bandera roja 27 / 65 Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Mick Schumacher, Haas VF-21, Fernando Alonso, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 28 / 65 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, se reincorpora 29 / 65 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 30 / 65 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lando Norris, McLaren MCL35M 31 / 65 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El Safety Car lidera a Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 32 / 65 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El Safety Car lidera a Lewis Hamilton, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21 33 / 65 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El Safety Car lidera a Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 34 / 65 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 35 / 65 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El Safety Car lidera a Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 36 / 65 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Nicholas Latifi, Williams FW43B, Nikita Mazepin, Haas VF-21 37 / 65 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 38 / 65 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lance Stroll, Aston Martin AMR21 39 / 65 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21, Nikita Mazepin, Haas VF-21 40 / 65 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los pilotos se alinean para la salida 41 / 65 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 42 / 65 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 43 / 65 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 44 / 65 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images EzQuO9WVcAc0VOP 45 / 65 Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Fernando Alonso, Alpine A521, Esteban Ocon, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 46 / 65 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Max Verstappen, Red Bull Racing y el tercer lugar Lando Norris, McLaren 47 / 65 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 48 / 65 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 49 / 65 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 50 / 65 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes 51 / 65 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes, ganador de la carrera Max Verstappen, Red Bull Racing y el tercer lugar Lando Norris, McLaren 52 / 65 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: tercer lugar Lando Norris, McLaren 53 / 65 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari, Sergio Pérez, Red Bull Racing, Mick Schumacher, Haas F1, Fernando Alonso, Alpine F1 54 / 65 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 55 / 65 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Miembros del equipo McLaren felicitan a Lando Norris, McLaren, 3ª posición, en Parc Ferme 56 / 65 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing, felicita al ganador de la carrera, Max Verstappen, Red Bull Racing, ante la mirada de Lewis Hamilton, Mercedes 57 / 65 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Ganador Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B cruza la meta 58 / 65 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Miembros del equipo McLaren felicitan a Lando Norris, McLaren, en Parc Ferme 59 / 65 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes W12 cruza la meta 60 / 65 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B cruza la meta 61 / 65 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Tercer lugar Lando Norris, McLaren MCL35M 62 / 65 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M cruza la meta 63 / 65 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Fernando Alonso, Alpine A521 64 / 65 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Tercer lugar Lando Norris, McLaren MCL35M cruza la meta 65 / 65 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images