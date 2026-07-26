Por qué Sainz solo recibió una sanción de 5 segundos por su incidente con Piastri

Los comisarios del Gran Premio de Hungría explicaron por qué fueron más benévolos con Carlos Sainz y le impusieron únicamente una sanción de cinco segundos por su choque con Oscar Piastri.

Piastri, que lideraba la carrera de Fórmula 1 en Hungaroring durante las primeras fases, estuvo a punto de quedar fuera de combate en la vuelta 38 cuando Sainz colisionó con él mientras el español iba a ser doblado por el piloto de McLaren. A pesar del incidente, el piloto de Williams recibió solo una penalización de cinco segundos, ya que los comisarios consideraron que existía un factor atenuante.

Además de los problemas con el sistema de banderas azules, que impidieron que los pilotos recibieran señales claras durante la carrera, los comisarios señalaron que Piastri "no era visible" en los retrovisores de Sainz justo antes del contacto, cuando el australiano intentaba adelantar al Williams en la curva 3.

Teniendo en cuenta ese factor atenuante, los comisarios decidieron no aplicar la sanción estándar de 10 segundos por provocar una colisión y optaron por imponer una penalización de cinco segundos.

Piastri pudo continuar sin daños tras el contacto, aunque el incidente terminó contribuyendo a que perdiera el liderato de la carrera en favor de Lando Norris.

"En la vuelta 38, en la aproximación a la curva 3, el coche 55 [Sainz] estaba inmerso en una batalla con el coche 14 [Fernando Alonso]", explica el comunicado. "El piloto del coche 55 había sido informado por su equipo de que se estaban mostrando banderas azules debido a la aproximación del coche 81 [Piastri]. Cuando el coche 81 intentó adelantar, se produjo un contacto entre los coches 55 y 81".

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Los comisarios determinaron que el piloto del coche 55 era totalmente responsable de la colisión con el coche 81. Aunque la sanción estándar por provocar una colisión es una penalización de 10 segundos, los comisarios identificaron un factor atenuante".

"En el momento del incidente, la posición del coche 55 con respecto al circuito y a los demás coches hacía que el coche 81 no fuera visible para el piloto del coche 55 antes de la maniobra de adelantamiento. Aunque el piloto había sido informado de que el coche 81 se aproximaba, los comisarios aceptaron que la visibilidad limitada reducía su grado de responsabilidad.

"Teniendo en cuenta esta circunstancia atenuante, los comisarios determinaron que una sanción de cinco segundos, en lugar de la penalización estándar de 10 segundos, era la medida adecuada".

Piastri terminó abandonando el Gran Premio de Hungría más tarde debido a un problema mecánico. Sainz cruzó la meta en la 18ª posición, a dos vueltas del ganador de la carrera, Lando Norris.