Red Bull ficha al jefe de jóvenes talentos de Mercedes F1

Mercedes ha confirmado la salida de Gwen Lagrue, el que fuese su máximo responsable del programa de pilotos jóvenes, al que luego ha anunciado como fichaje Red Bull.

Tal y como ya informó Motorsport.com durante el fin de semana del Gran Premio de Bélgica, Lagrue, un veterano gurú de los pilotos jóvenes, se incorporará al equipo de Red Bull en la F1 en un puesto similar.

Ninguna de las partes hizo comentarios sobre el fichaje hasta este lunes, cuando el equipo Mercedes confirmó de forma oficial en sus redes sociales que Lagrue y abandonaría las flechas de plateadas.

"Gracias, Gwen. Ha sido un gran viaje juntos", escribió Mercedes en su mensaje de despedida. "Juntos hemos formado a muchos jóvenes pilotos, incluidos nuestros actuales pilotos de F1, George Russell y Andrea Kimi Antonelli, y tu inestimable contribución ha sido fantástica", añadió.

"Hemos creado a un gran sucesor para el equipo juvenil original de Mercedes-Benz, y dejas detrás de ti un grupo con mucho talento para continuar la labor. Las relaciones profesionales pueden llegar a su fin, pero siempre seguiremos siendo amigos, con una mentalidad compartida. Te deseamos lo mejor en tu próximo reto".

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Se espera que ese próximo reto sea Red Bull, donde desempeñaría una función similar para cubrir el vacío creado por la jubilación, a finales del año pasado, de el Dr. Helmut Marko, asesor de pilotos desde hace mucho tiempo.

Poco después, Red Bull confirmó oficialmente la llegada de Lagrue, nombrándolo Director del Programa Junior de Red Bull, donde reportará al director del equipo y CEO, Laurent Mekies, y cubrirá el vacío dejado por la jubilación del veterano asesor de pilotos Helmut Marko a finales del año pasado.

"Gwen es uno de los mejores desarrolladores de talento en la F1 y conozco de primera mano la experiencia, el liderazgo y la pasión que aporta al desarrollo de jóvenes pilotos", dijo Mekies. "El Programa Junior de Red Bull siempre ha sido un pilar del éxito de Red Bull, y que Gwen lo lidere pronto refleja la importancia que seguimos otorgando al desarrollo de la próxima generación de talentos de la F1".

"Hoy queremos reconocer una vez más la extraordinaria contribución que Helmut Marko ha hecho durante más de dos décadas creando y liderando el Programa Junior".

El Programa Junior se ha convertido en un referente en la F1 gracias a su visión, compromiso y capacidad para identificar y desarrollar talentos excepcionales, y merece un enorme reconocimiento por ello.

Lagrue añadió: "Unirme a Oracle Red Bull Racing marca el comienzo de una nueva y emocionante etapa para mí. Tras once años memorables en Mercedes, sentí que este era el momento adecuado para asumir un nuevo reto y seguir creciendo personal y profesionalmente. El Programa Junior de Red Bull es uno de los programas de desarrollo de pilotos más respetados y exitosos del automovilismo. Ha producido algunos de los mayores talentos que la F1 haya visto jamás, y es un verdadero honor tener la oportunidad de liderar a un grupo de personas tan talentosas y ayudar a forjar su próximo capítulo".

Durante el mandato de Lagrue, Mercedes llevó a pilotos como Esteban Ocon y George Russell a la F1 a través del programa de jóvenes talentos de Mercedes.

Andrea Kimi Antonelli, a quien Lagrue descubrió en el karting a los 11 años, fue la última promesa a la que Mercedes impulsó rápidamente a través de las categorías inferiores, un ascenso que culminó con su debut en la F1 a los 18 años, donde en su segunda temporada ya está peleando el título de pilotos.

"Con Kimi me di cuenta bastante pronto de que ya era un poco diferente a los demás chicos en el karting", declaró Lagrue a Motorsport.com el año pasado. "Pero por aquel entonces pensaba: 'Vale, es el mejor que puedo tener en karts', sin pensar siquiera en la Fórmula 1. Luego, cuando hicimos la primera prueba con un monoplaza, la forma en que se adaptó tan rápidamente a prácticamente cualquier situación nos hizo darnos cuenta de que teníamos ante nosotros a alguien muy especial", finalizó.

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