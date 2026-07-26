Piastri carga contra Sainz: "Es muy crítico con los demás; debería mirarse al espejo"
Oscar Piastri cree que Carlos Sainz debería "mirarse al espejo" tras ignorar las banderas azules, lo que provocó su choque durante el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1.
El piloto de McLaren, Oscar Piastri, se mostró muy frustrado tras ser golpeado por Carlos Sainz, que iba doblado, durante el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, aunque defendió la estrategia de paradas de su equipo.
Piastri entró en boxes desde el liderato para realizar su segunda parada y regresó a pista en medio del tráfico, justo por detrás del Williams de Carlos Sainz y del Aston Martin de Fernando Alonso, que luchaban por una posición muy retrasada.
Cuando Sainz volvió a la trazada en la curva 2, se desplazó hacia el McLaren de Piastri sin ser consciente de que el australiano estaba a su lado. Piastri evitó daños en su coche, pero perdió una cantidad importante de tiempo que acabó costándole el liderato frente a su compañero de equipo, Lando Norris.
Aunque hubo problemas intermitentes con el sistema GPS que impedían que las banderas azules aparecieran en el volante de los pilotos, tanto Sainz como Alonso sí recibieron las señales de bandera azul mediante los paneles luminosos controlados por los comisarios.
Tras la carrera, Piastri fue muy duro con Sainz y calificó de "inaceptable" que el español no respetara las banderas azules, independientemente del fallo del sistema. "Sí, sabía que había problemas con las banderas azules, pero estaban mostrándose en todos los paneles de los comisarios", dijo Piastri.
"Estaba justo detrás de él. No podía creer lo que pasó. Que te choque un coche doblado nunca es una de las cosas que esperas que puedan salir mal en una carrera. No me importa si no me vio. El hecho de que no lo hiciera, de que nadie se lo dijera o de que hubiera una falta total de conciencia de la situación es inaceptable".
"Estaba luchando con Fernando por el último puesto como si fuera por el Campeonato del Mundo. Me costó el liderato de la carrera. Él suele ser bastante crítico con los demás. Otros ya le han dicho antes que puede ser frustrante en pista. Cuando haces algo así, creo que quizá deberías mirarte un poco al espejo".
Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Por su parte, Sainz explicó que, además de no recibir las luces azules en el volante, Piastri estaba en su ángulo muerto, por lo que no esperaba que el McLaren estuviera en esa posición.
"No teníamos las luces azules en el volante y normalmente, cuando estamos luchando por posición como en ese momento, nos ayudan a entender si nos están doblando o no", explicó el español.
"En ese momento no tenía ni idea de que me iban a doblar y, además, estaba en plena pelea con Fernando intentando hacerle un 'undercut' hacia la curva. No esperaba que Oscar estuviera ahí".
"Incluso aunque lo hubiera esperado, estaba en mi ángulo muerto, así que, sinceramente, desde mi punto de vista era imposible evitarlo. Probablemente una mejor comunicación habría ayudado, pero al mismo tiempo son cosas de las carreras que a veces pasan".
En el momento del incidente, Piastri también mostró su frustración con McLaren y llegó a agradecer con ironía al equipo haberle colocado en esa situación.
Sin embargo, una vez más calmado, el australiano reconoció que cubrir la parada en boxes de Lewis Hamilton era la decisión correcta y recordó que él había tenido prioridad estratégica sobre Norris, por lo que habría mantenido cómodamente el liderato de no haber mediado el tráfico de doblados.
"Creo que el momento de mi parada fue el correcto", admitió. "Queríamos cubrir a Hamilton, lo cual era completamente normal. Si no me hubieran chocado, habría seguido por delante de Lando".
"Obviamente, cuando Lando salió por delante, sabía que no tenía ritmo para atacarle, así que entendí que mis opciones de ganar la carrera habían desaparecido. En ese momento estaba muy enfadado por haber perdido el liderato. Pero no fue culpa del equipo. Fue culpa de Carlos".
Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
En un primer momento, Piastri pensó que McLaren también podría haber retrasado la parada de Norris, aunque posteriormente reconoció que no habría sido una decisión lógica.
"Sentí que quizá el equipo podría no haber parado a Lando si solo hubiera sido una lucha entre nosotros dos, pero sé que no era una carrera de dos coches", añadió.
"Sé que Lando tiene su propia carrera que intentar ganar y que hay otros pilotos implicados. No pueden simplemente no parar a Lando por algo que estaba fuera de su control y del mío. Desde ese punto de vista, todo estuvo bien. Simplemente estaba muy, muy enfadado en ese momento por lo que había ocurrido".
Mientras Norris acabó logrando la primera victoria de McLaren en la temporada 2026, Piastri terminó abandonando por un fallo en la caja de cambios, perdiendo también la oportunidad de finalizar en segunda posición.
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