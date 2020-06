Sainz: "Estoy completamente concentrado en la temporada 2020"

Casi cuatro meses después de que la temporada 2020 de F1 tuviera que suspenderse en Australia, se reanudará al fin este fin de semana en Austria. Durante este periodo sin actividad en los circuitos, han pasado muchas cosas en los despachos.

Uno de los principales protagonistas ha sido Carlos Sainz. La salida de Sebastian Vettel de Ferrari desencadenó el fichaje del español como su sustituto a partir del próximo año, después de un 2019 en el que acabó sexto en el Mundial y sumó su primer podio en F1.

El madrileño se unirá a la privilegiada lista de pilotos que han corrido para McLaren y Ferrari, pero antes de que llegue ese momento le espera por delante una atípica temporada.

Sainz tratará de repetir la gran actuación que tuvo el pasado curso y consolidar a McLaren como el cuarto equipo de la parrilla.

"Ha sido un período interesante fuera de la pista, pero ahora volvemos a las carreras, estoy completamente concentrado en la temporada 2020", afirma Sainz. "Como hay menos carreras y esperamos una fuerte competencia de nuestros rivales directos, no podemos permitirnos perder la concentración. De hecho, ni siquiera sabemos el número de carreras que vamos a hacer, es un escenario sin precedentes, por lo que cada punto que podamos lograr es crucial. Como siempre, haré todo lo posible para rendir al máximo y ayudar al equipo. Me he mantenido en forma y preparado para volver al coche, así que estoy listo para comenzar en el FP1".

El piloto de 25 años ya sabe lo que es puntuar en Austria con McLaren tras ser octavo hace un año, pero el largo parón convierte ahora todo en una incógnita.

"El año pasado lo hicimos bien en Austria, peleando por los puntos desde el fondo de la parrilla por una penalización, así que sabemos que hay muchas oportunidades para adelantar en este circuito. Es difícil predecir con seguridad nuestro rendimiento debido al tiempo fuera de la pista. El doblete en el mismo circuito supone un nuevo desafío para todos y debemos asegurarnos de sacar el máximo. Sé que cuando se apaguen las luces el domingo, estaremos más que listos para luchar por la mejor posición posible".

McLaren no ha estado entre los equipos que ha rodado antes del arranque de la temporada, por lo que el madrileño ha tenido que buscarse otras alternativas.

“¡Ha sido mi tiempo más largo sin competir desde que empecé en los karts hace muchos años! El MCL35 se vio realmente bien durante los test de invierno, como el año pasado, así que estoy muy emocionado de competir esta temporada".

Su compañero, Lando Norris, también ha sido protagonista en estos meses por su constante presencia en eventos de eSports.

"No puedo esperar a volver a un coche de Fórmula 1, ¡ha tardado mucho en llegar!", señaló Norris. "Este descanso ha sido el más largo que he tenido desde que comencé a correr a los siete años, estoy ansioso por hacerlo. He estado trabajando duro durante todo este período fuera de la pista para mantenerme en forma y estar listo para volver a competir. He estado entrenando mucho en casa y pasando mucho tiempo en mi simulador. También me las arreglé para hacer algunas sesiones de karting y F3 con Carlos en las últimas semanas para preparar la carrera lo mejor posible".

"Me gusta empezar en Austria, es una pista excelente y rápida, y tuvimos un buen rendimiento el año pasado. Será un desafío interesante competir allí dos fines de semana seguidos, pero también una gran oportunidad para analizar cómo la primera carrera podría haber tenido un resultado diferente y ajustar nuestra estrategia para la segunda. Espero que toda la parrilla esté un poco oxidada en el FP1, pero estoy seguro de que todos recuperaremos el ritmo para la clasificación el sábado. Es una verdadera lástima no tener a los aficionados en el circuito, ya que notamos su apoyo, pero la seguridad es la prioridad y haremos todo lo posible para darles un buen espectáculo".

El grupo McLaren se ha visto muy golpeado por la COVID-19 y afronta una delicada situación económica que está comprometiendo al equipo de F1 antes del arranque de la temporada.

"Ha sido una larga espera, pero estamos listos para comenzar la temporada 2020. Sé que los aficionados, nuestros pilotos y el equipo ha estado esperando mucho tiempo este momento y están ansiosos por volver", dijo el jefe del equipo, Andreas Seidl. "Este descanso nos ha motivado para pelear nuevamente. Esperamos volver a competir y hacerlo tan fuerte como podamos. Será extraño ir al circuito sin aficionados en las tribunas, notamos su apoyo donde quiera que vayamos y haremos todo lo posible para ofrecer un buen espectáculo para quienes lo ven desde sus hogares".

“Nuestra preparación para Austria ha sido encontrar un equilibrio entre tener suficientes piezas para un intenso calendario de carreras y evolucionar el coche. El equipo está funcionando de nuevo, en casa o en la fábrica, y estamos trabajando duro para seguir mejorando el coche todo lo que podamos. También hemos empleado algo de tiempo en acostumbrarnos a las nuevas medidas de trabajo que nos permitirán competir de manera segura, y agradecemos a la Fórmula 1, la FIA, el circuito y las autoridades locales su trabajo. Como uno de los primeros deportes internacionales en reiniciarse, valoramos su compromiso de mantener a salvo a nuestro equipo y al paddock".

“Dos carreras en Austria representan un nuevo desafío interesante para nosotros. Fuimos fuertes allí el año pasado, pero con la incertidumbre por el retraso de la temporada tendremos que rendir al 100% para sacar lo máximo en ambas carreras. Conozco al equipo, Lando y Carlos están entusiasmados con este desafío y hemos estado trabajando duro para asegurarnos de que empecemos a correr en Austria".

