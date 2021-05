El sábado del GP de Portugal, el nuevo piloto de Ferrari demostró que aprende rápido, superando a su compañero de equipo Charles Leclerc en la Q3 para clasificarse quinto. Luego, el graining le arrebató un más que probable quinto puesto en carrera, pero en la primera parte, colocándose cuarto, demostró que no acusa nada estar en un equipo nuevo.

La de la clasificación de Portimao es solo una muestra de muchas, y ocurrió en una pista donde el viento y un asfalto complicado convirtieron la clasificación en una especie de lotería, y en un día en el que Leclerc admitió con sinceridad que no estuvo a su mejor nivel.

Sin embargo, fue un paso muy esperanzador para Sainz mientras continúa con su curva de aprendizaje personal.

Su actuación en la clasificación contrastaba un poco con la del hombre que le sustituyó en McLaren, Daniel Ricciardo, que ni siquiera pasó de la Q1.

El sufrimiento de los pilotos que han cambiado de equipo este año puede haber sorprendido a muchos, pero nos olvidamos de lo complejo que es pilotar estos coches y de lo que se necesita para llevarlos al límite.

El jueves en Portimao, Sainz dio una idea intrigante de cómo está tratando de acercarse a ese límite.

"Todavía estoy lejos", admitió. "Pero eso no significa que no puedas lograr un fin de semana realmente bueno. Si por alguna razón este fin de semana siento el coche muy bien y me gusta el circuito, puedo tener un buen fin de semana".

"Lo difícil es hacer constantemente fines de semana así, como estaba haciendo en mi segundo año en McLaren. Esa es la gran diferencia. En la carrera tres o cuatro con McLaren me sentía un poco de aquella manera".

"Pero luego, en 2020, mi segundo año, me di cuenta de que podía hacerlo de manera mucho más consistente y mucho mejor solo por la memoria muscular, sabiendo exactamente lo que haría el coche en cada fin de semana, repitiendo en pistas con el mismo coche. Simplemente es más fácil".

"No significa que no pueda llegar a lograrlo lo suficientemente pronto, y me esfuerzo en cada sesión para probar cosas nuevas, para cambiar mi estilo de conducción, para adaptarme. Este reto es bastante duro mentalmente y, como piloto, es difícil. Pero también es muy divertido, porque siempre estás descubriendo cosas nuevas".

Después de caer en la Q2 del anterior gran premio, en Imola, Sainz insistió en que era tan rápido como Leclerc en todas partes, pero simplemente no había logrado hacer una vuelta perfecta. Es fácil ser crítico cuando un piloto dice algo así, pero eso realmente no era ninguna tontería.

Sainz fue competitivo desde el principio en Portimao. El viernes fue el cuarto más rápido y el sábado por la mañana, séptimo, justo detrás de Leclerc.

En la clasificación de Portugal, el quinto puesto en la Q1 fue prometedor, la Q2 fue un poco difícil ya que tuvo que cambiar de medios a blandos y, cuando importaba, en la Q3, logró el quinto puesto, detrás de los cuatro coches de Mercedes y Red Bull. Consiguió su objetivo y dio una vuelta completa perfecta.

"Lo hice, y lo importante es que lo conseguí dos veces en condiciones difíciles", dijo a Motorsport.com.

"Progresé bastante con mi estilo de conducción, intentando conducir un poco diferente este fin de semana. También he probado cosas diferentes en la puesta a punto, y me ha dado un mejor feeling y siento que estoy progresando. Pero aún quedan cosas por descubrir, seguro", decía el sábado.

Además del estilo de pilotaje, está experimentando con la puesta a punto, descubriendo qué funciona y qué no con el Ferrari SF21.

En la Fórmula 1 no se trata solo de vencer a tu compañero de equipo, sino que siempre es bueno dejar buenas señales y resultados al principio de tu etapa con un nuevo equipo.

No por falsa modestia Sainz es el primero en admitir que su proceso de aprendizaje está lejos de estar completo, y no ha descubierto repentinamente el secreto. Su equipo está de acuerdo con esa evaluación.

"No, no es una fórmula mágica", dijo el director deportivo de Ferrari, Laurent Mekies. "Es trabajo duro tras trabajo duro tras trabajo duro. Y centésimas de segundo de tiempo de vuelta que se descubren una tras otra a medida que se construye la relación entre equipo y piloto".

"Y eso es así, por lo que no tiene nada que ver con balas mágicas. Es solo el trabajo duro que ha hecho hasta ahora. Las del sábado en Portimao fueron condiciones muy complicadas con el viento y con los neumáticos, e hizo un muy buen trabajo con su equipo para llegar a ese gran punto", elogió Meekies.

Trabajo, trabajo y trabajo. Otra cosa no se le podrá negar a Carlos.